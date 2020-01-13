Главное на сегодня.
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Экономика
Основные темы деловой программы «Русского дома» в ДавосеНГ, Давос
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20-24 января 2020 года третий год подряд в рамках Всемирного экономического форума будет работать официальная российская площадка.
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Культура
artgenève 2020Надежда Сикорская, Женева
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Девятый выпуск салона пройдет с 30 января по 2 февраля 2020 года, в ключевой момент люксового туризма в Женеве и стратегический момент в международном календаре ярмарок искусства.
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Моя Швейцария
Федерер, экоактивисты и Credit SuisseЛейла Бабаева, Базель-Лозанна-Давос
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Экологические активисты, включая Грету Тунберг, выразили возмущение тем, что знаменитый теннисист Роджер Федерер сотрудничает с банком Credit Suisse, который вкладывает средства в ископаемые источники энергии. Со своей стороны, Тунберг намерена во второй раз принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Моя Швейцария
Поющее озеро в кантоне ГраубюнденЛейла Бабаева, Зильс-Мария
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Высокогорное озеро Зильс издает необычные звуки, напоминающие пение китов, щелканье хлыста и пушечные выстрелы. Что бы это значило?
Кто и кого увольняет в ШвейцарииФирма Von Rundstedt, один из крупнейших представителей в сфере аутплейсмента в Конфедерации, опубликовала исследование «Барометр рынка труда». Главный вывод: увольняют в основном людей в возрасте 40-50 лет.
Бурный денежный поток в кантоне ЦюрихВ кантоне Цюрих уже десять лет действует налоговая амнистия. Благодаря этой мере задекларирована колоссальная сумма: около 10 млрд франков.
Георгий Орлов, непримиримый враг хамства и мерзостиВ конце прошлого года в издательстве «Посев» был опубликован «Дневник добровольца», который молодой офицер Белой армии Георгий Орлов вел каждый день на протяжении трех лет Гражданской войны, с 1918 по 1921 годы. О его судьбе Нашей Газете рассказал его проживающий в Берне сын – Вадим Орлов.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Ленин в ЖеневеПрогулка в поисках теней: к 140-летию со дня рождения вождя революции, который четыре года прожил в этом городе.
Культура спасет мир?По инициативе редакции Нашей Газеты в Женеве создана Ассоциация по продвижению русской культуры в Швейцарии. Приглашаем всех, кому это интересно.