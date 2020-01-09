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пятница, 10 января 2020 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Кто и кого увольняет в Швейцарии

Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Базель

Фирма Von Rundstedt, один из крупнейших представителей в сфере аутплейсмента в Конфедерации, опубликовала исследование «Барометр рынка труда». Главный вывод: увольняют в основном людей в возрасте 40-50 лет.

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Культура

Валентина Лисица снова в Женеве

Надежда Сикорская, Женева

После семи с лишним лет отсутствия американская пианистка украинского происхождения – по Википедии – выступит с сольным концертом в Виктория-холле.

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Здоровье

Берегите свой сон

Лейла Бабаева, Женева-Лозанна

Апноэ, бессонница, ночные кошмары… качество нашего сна влияет на наше здоровье и работоспособность. О решениях, позволяющих вставать утром с постели, ощущая себя свежим и полным сил, мы расскажем в сегодняшней статье.

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Спорт

Поймать волну в Сионе

Заррина Салимова, Сион

В Сионе в 2021 году откроется бассейн с искусственными волнами: в сердце Альп можно будет заниматься серфингом, как в океане.

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