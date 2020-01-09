Главное на сегодня.
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Экономика
Кто и кого увольняет в ШвейцарииЛейла Бабаева, Женева-Лозанна-Базель
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Фирма Von Rundstedt, один из крупнейших представителей в сфере аутплейсмента в Конфедерации, опубликовала исследование «Барометр рынка труда». Главный вывод: увольняют в основном людей в возрасте 40-50 лет.
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Культура
Валентина Лисица снова в ЖеневеНадежда Сикорская, Женева
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После семи с лишним лет отсутствия американская пианистка украинского происхождения – по Википедии – выступит с сольным концертом в Виктория-холле.
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Здоровье
Берегите свой сонЛейла Бабаева, Женева-Лозанна
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Апноэ, бессонница, ночные кошмары… качество нашего сна влияет на наше здоровье и работоспособность. О решениях, позволяющих вставать утром с постели, ощущая себя свежим и полным сил, мы расскажем в сегодняшней статье.
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Спорт
Поймать волну в СионеЗаррина Салимова, Сион
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В Сионе в 2021 году откроется бассейн с искусственными волнами: в сердце Альп можно будет заниматься серфингом, как в океане.
Швейцария обвиняет двух граждан Украины в отмывании денегГенеральная прокуратура Конфедерации (MPC) подала в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины. Их обвиняют в отмывании через швейцарский финансовый центр около 2,8 млн евро.
В 2020 год с новыми законами: иные налоги, осторожные банкиры и политкорректная армияКак обычно, 1 января наступившего года вступили в силу многочисленные новые законодательные акты как на федеральном, так и на кантональных и муниципальных уровнях.
Швейцарка может лишиться гражданстваГосударственный секретариат по миграции (SEM) объявил об аннулировании швейцарского паспорта 30-летней гражданки Швейцарии и Франции из-за ее связей с террористической организацией «Исламское государство».
Михаил Шишкин: «Только мерой стыда измеряется любовь к родине»Новогодний подарок любителям русской словесности: 3 января 2020 года сборник эссе Михаила Шишкина «Пальто с хлястиком», впервые увидевший свет в 2016 году в московском издательстве АСТ, вышел во французском переводе в лозаннском Les Éditions Noir sur Blanc. Главный герой книги, несмотря на разнообразие сюжетов, – Слово. Начало беседы с единственным российским писателем, удостоенным трех главных литературных премий своей Родины.
Георгий Орлов, непримиримый враг хамства и мерзостиВ конце прошлого года в издательстве «Посев» был опубликован «Дневник добровольца», который молодой офицер Белой армии Георгий Орлов вел каждый день на протяжении трех лет Гражданской войны, с 1918 по 1921 годы. О его судьбе Нашей Газете рассказал его проживающий в Берне сын – Вадим Орлов.
Новый 2020 год – високосный и кусачийНаше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.