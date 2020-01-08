Главное на сегодня.
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Культура
Михаил Шишкин: «Только мерой стыда измеряется любовь к родине»Надежда Сикорская, Лозанна
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Новогодний подарок любителям русской словесности: 3 января 2020 года сборник эссе Михаила Шишкина «Пальто с хлястиком», впервые увидевший свет в 2016 году в московском издательстве АСТ, вышел во французском переводе в лозаннском Les Éditions Noir sur Blanc. Главный герой книги, несмотря на разнообразие сюжетов, – Слово. Начало беседы с единственным российским писателем, удостоенным трех главных литературных премий своей Родины.
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Политика
Так купит ли Швейцария самолеты?Лейла Бабаева, Берн
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Сага об истребителях, которые министерство обороны Конфедерации (DDPS) давно планирует приобрести на замену старым, продолжается. На референдуме в мае 2014 года швейцарцы отклонили проект покупки военных самолетов, в 2020-м не исключено проведение еще одного голосования на эту тему.
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Здоровье
Петиция за лучший доступ к профилактической таблетке против СПИДНадежда Сикорская, Берн
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Более 2300 человек подписали петицию, требующую упрощения доступа в Швейцарии к дженерику Truvada, профилактической таблетки против СПИД. В конце прошлого года текст петиции был передал министру здравоохранения Конфедерации Алену Берсе.
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Швейцарский стиль
Швейцарская перчатка для снятия макияжаЛейла Бабаева, Биль
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Отличие перчаток для снятия макияжа компании КТ – отсутствие химии: их можно использовать вместо ватных дисков и заодно сократить негативное воздействие на природу.
Швейцария обвиняет двух граждан Украины в отмывании денегГенеральная прокуратура Конфедерации (MPC) подала в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины. Их обвиняют в отмывании через швейцарский финансовый центр около 2,8 млн евро.
В 2020 год с новыми законами: иные налоги, осторожные банкиры и политкорректная армияКак обычно, 1 января наступившего года вступили в силу многочисленные новые законодательные акты как на федеральном, так и на кантональных и муниципальных уровнях.
Федеральный септетФедеральная канцелярия опубликовала официальную фотографию членов правительства 2020 года, на которой федеральные советники и канцлер Конфедерации представлены как музыкальный ансамбль.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Георгий Орлов, непримиримый враг хамства и мерзостиВ конце прошлого года в издательстве «Посев» был опубликован «Дневник добровольца», который молодой офицер Белой армии Георгий Орлов вел каждый день на протяжении трех лет Гражданской войны, с 1918 по 1921 годы. О его судьбе Нашей Газете рассказал его проживающий в Берне сын – Вадим Орлов.
Новый 2020 год – високосный и кусачийНаше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.