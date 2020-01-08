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четверг, 9 января 2020 года   

Главное на сегодня.
Культура

Михаил Шишкин: «Только мерой стыда измеряется любовь к родине»

Надежда Сикорская, Лозанна

Новогодний подарок любителям русской словесности: 3 января 2020 года сборник эссе Михаила Шишкина «Пальто с хлястиком», впервые увидевший свет в 2016 году в московском издательстве АСТ, вышел во французском переводе в лозаннском Les Éditions Noir sur Blanc. Главный герой книги, несмотря на разнообразие сюжетов, –  Слово. Начало беседы с единственным российским писателем, удостоенным трех главных литературных премий своей Родины.

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Политика

Так купит ли Швейцария самолеты?

Лейла Бабаева, Берн

Сага об истребителях, которые министерство обороны Конфедерации (DDPS) давно планирует приобрести на замену старым, продолжается. На референдуме в мае 2014 года швейцарцы отклонили проект покупки военных самолетов, в 2020-м не исключено проведение еще одного голосования на эту тему.

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Здоровье

Петиция за лучший доступ к профилактической таблетке против СПИД

Надежда Сикорская, Берн

Более 2300 человек подписали петицию, требующую упрощения доступа в Швейцарии к дженерику Truvada, профилактической таблетки против СПИД. В конце прошлого года текст петиции был передал министру здравоохранения Конфедерации Алену Берсе.

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Швейцарский стиль

Швейцарская перчатка для снятия макияжа

Лейла Бабаева, Биль

Отличие перчаток для снятия макияжа компании КТ – отсутствие химии: их можно использовать вместо ватных дисков и заодно сократить негативное воздействие на природу.

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