Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 7 января 2020 года   

Главное на сегодня.
Экономика

В «Русском доме» в Давосе впервые пройдут сессии официальной программы ВЭФ

НГ, Москва-Давос

Такой информацией поделился Фонд Росконгресс, отвечающий за работу российской резиденции на Всемирном экономическом форуме.

подробнее

Политика

Швейцария обвиняет двух граждан Украины в отмывании денег

Заррина Салимова, Берн

Генеральная прокуратура Конфедерации (MPC) подала в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины. Их обвиняют в отмывании через швейцарский финансовый центр около 2,8 млн евро.

подробнее
Политика

Политический криминал в Женеве

Лейла Бабаева, Женева

В кантоне, который на первый взгляд кажется образцом спокойствия, ведется рекордное для Женевы число расследований в отношении политиков, пишет газета Tribune de Genève.

подробнее
Уголок гурмана

Швейцарский цветной шоколад без красителей

Лейла Бабаева, Цюрих

Сотрудники Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) изобрели оригинальный способ украшения любимого всеми лакомства: шоколад теперь переливается на свету разными цветами.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 63.9

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Счастливый билет лотереи Novartis

Со 2 января компания AveXis, принадлежащая швейцарскому фармацевтическому гиганту Novartis, начнет распределять бесплатно, по принципу лотереи, самый дорогой лекарственный препарат в мире - Zolgensma, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии у детей.

Всего просмотров: 1,157

Новый 2020 год – високосный и кусачий

 Наше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.

Всего просмотров: 916

В 2020 год с новыми законами: иные налоги, осторожные банкиры и политкорректная армия

 Как обычно, 1 января наступившего года вступили в силу многочисленные новые законодательные акты как на федеральном, так и на кантональных и муниципальных уровнях.

Всего просмотров: 705
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

 Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Всего просмотров: 38,013

В 2020 год с новыми законами: иные налоги, осторожные банкиры и политкорректная армия

 Как обычно, 1 января наступившего года вступили в силу многочисленные новые законодательные акты как на федеральном, так и на кантональных и муниципальных уровнях.

Всего просмотров: 705

Новый 2020 год – високосный и кусачий

 Наше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.

Всего просмотров: 916
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top