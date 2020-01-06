Главное на сегодня.
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Экономика
В «Русском доме» в Давосе впервые пройдут сессии официальной программы ВЭФНГ, Москва-Давос
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Такой информацией поделился Фонд Росконгресс, отвечающий за работу российской резиденции на Всемирном экономическом форуме.
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Политика
Швейцария обвиняет двух граждан Украины в отмывании денегЗаррина Салимова, Берн
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Генеральная прокуратура Конфедерации (MPC) подала в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины. Их обвиняют в отмывании через швейцарский финансовый центр около 2,8 млн евро.
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Политика
Политический криминал в ЖеневеЛейла Бабаева, Женева
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В кантоне, который на первый взгляд кажется образцом спокойствия, ведется рекордное для Женевы число расследований в отношении политиков, пишет газета Tribune de Genève.
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Уголок гурмана
Швейцарский цветной шоколад без красителейЛейла Бабаева, Цюрих
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Сотрудники Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) изобрели оригинальный способ украшения любимого всеми лакомства: шоколад теперь переливается на свету разными цветами.
Счастливый билет лотереи NovartisСо 2 января компания AveXis, принадлежащая швейцарскому фармацевтическому гиганту Novartis, начнет распределять бесплатно, по принципу лотереи, самый дорогой лекарственный препарат в мире - Zolgensma, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии у детей.
Новый 2020 год – високосный и кусачийНаше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.
В 2020 год с новыми законами: иные налоги, осторожные банкиры и политкорректная армияКак обычно, 1 января наступившего года вступили в силу многочисленные новые законодательные акты как на федеральном, так и на кантональных и муниципальных уровнях.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
В 2020 год с новыми законами: иные налоги, осторожные банкиры и политкорректная армияКак обычно, 1 января наступившего года вступили в силу многочисленные новые законодательные акты как на федеральном, так и на кантональных и муниципальных уровнях.
Новый 2020 год – високосный и кусачийНаше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.