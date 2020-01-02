Главное на сегодня.
Новый 2020 год – високосный и кусачийНаше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.
Визуальные поздравления от правительства ШвейцарииЧлены Федерального совета подготовили традиционные открытки с новогодними поздравлениями, выставленные на всеобщее обозрение на сайте Федерального совета. Предлагаем читателям оценить, кто проявил больше изобретательности.
Счастливый билет лотереи NovartisСо 2 января компания AveXis, принадлежащая швейцарскому фармацевтическому гиганту Novartis, начнет распределять бесплатно, по принципу лотереи, самый дорогой лекарственный препарат в мире - Zolgensma, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии у детей.
Новый 2020 год – високосный и кусачийНаше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.