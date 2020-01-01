Главное на сегодня.
|
Моя Швейцария
Новый 2020 год – високосный и кусачийНадежда Сикорская, Женева
подробнее
Наше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.
«Северный поток - 2» и швейцарская фирма AllseasСтроительство нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море близко к завершению. Введение в эксплуатацию планировалось осуществить до конца 2019 года, но ситуацию осложнили санкции со стороны США.
Визуальные поздравления от правительства ШвейцарииЧлены Федерального совета подготовили традиционные открытки с новогодними поздравлениями, выставленные на всеобщее обозрение на сайте Федерального совета. Предлагаем читателям оценить, кто проявил больше изобретательности.
Древние поселения на горе СалевАрхеологи обнаружили на склонах горы, которую хорошо видно из центра Женевы, кремневые орудия, человеческие зубы и другие свидетельства прошлого.
Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Швейцарские замки, сменившие владельцевВ Конфедерации – около 260 замков, многие расположены в кантонах Берн (65) и Во (34). Хозяева таких шедевров зодчества порой продают их, не имея средств на содержание, и сегодня мы расскажем несколько историй на эту тему.