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среда, 1 января 2020 года   

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Моя Швейцария

Новый 2020 год – високосный и кусачий

Надежда Сикорская, Женева

Наше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.

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