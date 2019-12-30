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Политика
Обмен пленными в Донбассе при посредничестве ШвейцарииЛейла Бабаева, Горловка-Киев-Берн
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Новогодний подарок: 29 декабря Киев обменялся пленными с самопровозглашенными Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР), информируют СМИ Украины и России. На сайте швейцарского правительства подчеркивается роль Конфедерации в переговорах, предшествовавших этому событию.
«Северный поток - 2» и швейцарская фирма AllseasСтроительство нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море близко к завершению. Введение в эксплуатацию планировалось осуществить до конца 2019 года, но ситуацию осложнили санкции со стороны США.
Визуальные поздравления от правительства ШвейцарииЧлены Федерального совета подготовили традиционные открытки с новогодними поздравлениями, выставленные на всеобщее обозрение на сайте Федерального совета. Предлагаем читателям оценить, кто проявил больше изобретательности.
Обитель фей в глубине валезанских АльпТишина, неожиданные повороты извилистой тропы и в конце пути – рев водопада, низвергающегося в небольшое озеро… Мы с вами – в Волшебном гроте над валезанским городом Сен-Морис.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Швейцарские замки, сменившие владельцевВ Конфедерации – около 260 замков, многие расположены в кантонах Берн (65) и Во (34). Хозяева таких шедевров зодчества порой продают их, не имея средств на содержание, и сегодня мы расскажем несколько историй на эту тему.
Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.