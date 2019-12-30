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вторник, 31 декабря 2019 года   

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Политика

Обмен пленными в Донбассе при посредничестве Швейцарии

Лейла Бабаева, Горловка-Киев-Берн

Новогодний подарок: 29 декабря Киев обменялся пленными с самопровозглашенными Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР), информируют СМИ Украины и России. На сайте швейцарского правительства подчеркивается роль Конфедерации в переговорах, предшествовавших этому событию.

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