Главное на сегодня.
Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.
«Северный поток - 2» и швейцарская фирма AllseasСтроительство нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море близко к завершению. Введение в эксплуатацию планировалось осуществить до конца 2019 года, но ситуацию осложнили санкции со стороны США.
Обитель фей в глубине валезанских АльпТишина, неожиданные повороты извилистой тропы и в конце пути – рев водопада, низвергающегося в небольшое озеро… Мы с вами – в Волшебном гроте над валезанским городом Сен-Морис.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.
Швейцарские замки, сменившие владельцевВ Конфедерации – около 260 замков, многие расположены в кантонах Берн (65) и Во (34). Хозяева таких шедевров зодчества порой продают их, не имея средств на содержание, и сегодня мы расскажем несколько историй на эту тему.