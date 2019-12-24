Главное на сегодня.
Фиксированное налогообложение в ШвейцарииВ Конфедерации проживают сотни тысяч миллионеров, некоторые из них платят налоги по упрощенной схеме. Сколько таких богачей в разных кантонах?
Швейцарские замки, сменившие владельцевВ Конфедерации – около 260 замков, многие расположены в кантонах Берн (65) и Во (34). Хозяева таких шедевров зодчества порой продают их, не имея средств на содержание, и сегодня мы расскажем несколько историй на эту тему.
Легенда о швейцарском рае. 6. Кальвин, или «зловещая тень зловещего человека»Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.
Швейцарские замки, сменившие владельцевВ Конфедерации – около 260 замков, многие расположены в кантонах Берн (65) и Во (34). Хозяева таких шедевров зодчества порой продают их, не имея средств на содержание, и сегодня мы расскажем несколько историй на эту тему.