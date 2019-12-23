Главное на сегодня.
Фиксированное налогообложение в ШвейцарииВ Конфедерации проживают сотни тысяч миллионеров, некоторые из них платят налоги по упрощенной схеме. Сколько таких богачей в разных кантонах?
Самые дорогие лыжные курорты ШвейцарииВ списке станций с самой дорогой недвижимостью в Конфедерации первые три места занимают Гштаад, Церматт и Вербье, отмечается в исследовании Ski Property Report – 2020, опубликованном компанией Knight Frank.
Швейцарские замки, сменившие владельцевВ Конфедерации – около 260 замков, многие расположены в кантонах Берн (65) и Во (34). Хозяева таких шедевров зодчества порой продают их, не имея средств на содержание, и сегодня мы расскажем несколько историй на эту тему.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Швейцарские замки, сменившие владельцевВ Конфедерации – около 260 замков, многие расположены в кантонах Берн (65) и Во (34). Хозяева таких шедевров зодчества порой продают их, не имея средств на содержание, и сегодня мы расскажем несколько историй на эту тему.
Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.