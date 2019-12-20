Моя Швейцария

Лейла Бабаева, Женева-Бавуа

В Конфедерации – около 260 замков, многие расположены в кантонах Берн (65) и Во (34). Хозяева таких шедевров зодчества порой продают их, не имея средств на содержание, и сегодня мы расскажем несколько историй на эту тему.