Главное на сегодня.
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Политика
Альтернативная служба превращается в миражЛейла Бабаева, Берн
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Парламент Швейцарии рассмотрел проект Федерального совета по внесению изменений в закон о гражданской службе (LSC) и проголосовал «за». Теперь число «альтернативщиков» может сократиться, если только вопрос не будет вынесен на референдум.
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Моя Швейцария
Швейцарские замки, сменившие владельцевЛейла Бабаева, Женева-Бавуа
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В Конфедерации – около 260 замков, многие расположены в кантонах Берн (65) и Во (34). Хозяева таких шедевров зодчества порой продают их, не имея средств на содержание, и сегодня мы расскажем несколько историй на эту тему.
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Культура
История рождественских подарковЗаррина Салимова, Грюйер
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В замке Грюйер до 12 января проходит выставка «Не забудь о моем башмачке», на которой можно узнать о том, как появилась традиция делать подарки.
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Моя Швейцария
Легенда о швейцарском рае. 6. Кальвин, или «зловещая тень зловещего человека»Наталья Беглова, Женева
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Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Радикал или нет?Федеральный административный суд аннулировал решение Fedpol, который запретил французскому гражданину въезд в Швейцарию по причине его предполагаемой радикализации.
Самые дорогие лыжные курорты ШвейцарииВ списке станций с самой дорогой недвижимостью в Конфедерации первые три места занимают Гштаад, Церматт и Вербье, отмечается в исследовании Ski Property Report – 2020, опубликованном компанией Knight Frank.
Фиксированное налогообложение в ШвейцарииВ Конфедерации проживают сотни тысяч миллионеров, некоторые из них платят налоги по упрощенной схеме. Сколько таких богачей в разных кантонах?
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Торги назначены на 22 августаНа сцене цюрихского театра Schauspielhaus идет «Вишневый сад» А. П. Чехова в постановке Яны Росс. На премьере спектакля по классической пьесе, жанр которой автор определил как комедия, побывала корреспондент Нашей Газеты.
Самые дорогие лыжные курорты ШвейцарииВ списке станций с самой дорогой недвижимостью в Конфедерации первые три места занимают Гштаад, Церматт и Вербье, отмечается в исследовании Ski Property Report – 2020, опубликованном компанией Knight Frank.