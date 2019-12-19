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четверг, 19 декабря 2019 года   

Главное на сегодня.
Моя Швейцария

Елка Нордманна: путешествие из Грузии в Швейцарию

Заррина Салимова, Берн

Перед тем как оказаться на ёлочном базаре в одном из швейцарских городов, кавказская пихта проделала долгий путь.

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Экономика

Фиксированное налогообложение в Швейцарии

Лейла Бабаева, Женева-Лозанна

В Конфедерации проживают сотни тысяч миллионеров, некоторые из них платят налоги по упрощенной схеме. Сколько таких богачей в разных кантонах?

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Политика

Борьба с гомофобией в Швейцарии

Лейла Бабаева, Берн

На референдуме 9 февраля 2020 года швейцарцам предстоит выразить свое мнение о дополнении к статье 261 bis Уголовного кодекса, которое предполагает защиту от дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

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Экономика

Перестройка женевского Kempinski поручена Жану Нувелю

Надежда Сикорская, Женева

Всемирно известный французский архитектор, лауреат Притцкеровской премии 2008 года победил в международном конкурсе, объявленном владельцем знакового отеля на женевской набережной, задумавшим грандиозную реконструкцию.

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