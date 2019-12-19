Главное на сегодня.
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Моя Швейцария
Елка Нордманна: путешествие из Грузии в ШвейцариюЗаррина Салимова, Берн
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Перед тем как оказаться на ёлочном базаре в одном из швейцарских городов, кавказская пихта проделала долгий путь.
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Экономика
Фиксированное налогообложение в ШвейцарииЛейла Бабаева, Женева-Лозанна
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В Конфедерации проживают сотни тысяч миллионеров, некоторые из них платят налоги по упрощенной схеме. Сколько таких богачей в разных кантонах?
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Политика
Борьба с гомофобией в ШвейцарииЛейла Бабаева, Берн
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На референдуме 9 февраля 2020 года швейцарцам предстоит выразить свое мнение о дополнении к статье 261 bis Уголовного кодекса, которое предполагает защиту от дискриминации по признаку сексуальной ориентации.
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Экономика
Перестройка женевского Kempinski поручена Жану НувелюНадежда Сикорская, Женева
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Всемирно известный французский архитектор, лауреат Притцкеровской премии 2008 года победил в международном конкурсе, объявленном владельцем знакового отеля на женевской набережной, задумавшим грандиозную реконструкцию.
Léman Express уже под парамиМы писали о том, что с 15 декабря этого года начнутся пассажирские перевозки по шести линиям Léman Express. Новая железнодорожная сеть общей протяженностью 230 километров объединяет 45 женевских, водуазских и французских вокзалов и должна облегчить поездки более миллиона человек, проживающих в этом регионе.
Радикал или нет?Федеральный административный суд аннулировал решение Fedpol, который запретил французскому гражданину въезд в Швейцарию по причине его предполагаемой радикализации.
Самые дорогие лыжные курорты ШвейцарииВ списке станций с самой дорогой недвижимостью в Конфедерации первые три места занимают Гштаад, Церматт и Вербье, отмечается в исследовании Ski Property Report – 2020, опубликованном компанией Knight Frank.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Самые дорогие лыжные курорты ШвейцарииВ списке станций с самой дорогой недвижимостью в Конфедерации первые три места занимают Гштаад, Церматт и Вербье, отмечается в исследовании Ski Property Report – 2020, опубликованном компанией Knight Frank.
Торги назначены на 22 августаНа сцене цюрихского театра Schauspielhaus идет «Вишневый сад» А. П. Чехова в постановке Яны Росс. На премьере спектакля по классической пьесе, жанр которой автор определил как комедия, побывала корреспондент Нашей Газеты.