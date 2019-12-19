Мы писали о том, что с 15 декабря этого года начнутся пассажирские перевозки по шести линиям Léman Express. Новая железнодорожная сеть общей протяженностью 230 километров объединяет 45 женевских, водуазских и французских вокзалов и должна облегчить поездки более миллиона человек, проживающих в этом регионе.