Главное на сегодня.
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Наши люди
Алексей Варламов: «Михаил Пришвин и охота за счастьем в несчастные времена»Надежда Сикорская, Женева
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Наша Газета продолжает знакомить вас с наиболее интересными событиями нашего партнера – Русского кружка при Женевском университете. Последний рассказ в этом году посвящен лекции русского писатели, ректора Литературного института имени М. Горького Алексея Варламова о малоизвестном писателе, более всего прославившемся описаниями русской природы. Оказывается, жизнь Михаила Пришвина вовсе не была безоблачной.
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Политика
Новый президент Швейцарии – за «зеленую» энергиюЛейла Бабаева, Берн
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В 2020 году президентом Конфедерации будет Симонетта Соммаруга, которая руководит министерством окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникации (DETEC). Какие цели ставит перед собой будущая глава государства?
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Культура
Искусство по ФрейдуЗаррина Салимова, Берн
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До 20 сентября 2020 года в Бернском художественном музее проходит выставка «Все распадается», на которой можно увидеть около 200 работ из собрания музея, представленных в необычном свете – с точки зрения учения Зигмунда Фрейда.
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Моя Швейцария
Рождественские рынки в ШвейцарииЛейла Бабаева, Женева-Монтре-Лозанна
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Период зимних праздников трудно представить себе без рождественских базаров. Сегодня мы предлагаем читателям оценить три разных варианта организации, сочетающих спектакли, продажу сладостей и изделий местных мастеров.
Léman Express уже под парамиМы писали о том, что с 15 декабря этого года начнутся пассажирские перевозки по шести линиям Léman Express. Новая железнодорожная сеть общей протяженностью 230 километров объединяет 45 женевских, водуазских и французских вокзалов и должна облегчить поездки более миллиона человек, проживающих в этом регионе.
В чем встречать зимние праздники?Баба-Яга среди принцесс, уютная пижама вместо вечернего платья и шпильки в горах – наши читательницы рассказывают о своих лучших и худших новогодних нарядах.
Радикал или нет?Федеральный административный суд аннулировал решение Fedpol, который запретил французскому гражданину въезд в Швейцарию по причине его предполагаемой радикализации.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Самые дорогие лыжные курорты ШвейцарииВ списке станций с самой дорогой недвижимостью в Конфедерации первые три места занимают Гштаад, Церматт и Вербье, отмечается в исследовании Ski Property Report – 2020, опубликованном компанией Knight Frank.
Торги назначены на 22 августаНа сцене цюрихского театра Schauspielhaus идет «Вишневый сад» А. П. Чехова в постановке Яны Росс. На премьере спектакля по классической пьесе, жанр которой автор определил как комедия, побывала корреспондент Нашей Газеты.