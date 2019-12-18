Наши люди Алексей Варламов: «Михаил Пришвин и охота за счастьем в несчастные времена» Надежда Сикорская, Женева Наша Газета продолжает знакомить вас с наиболее интересными событиями нашего партнера – Русского кружка при Женевском университете. Последний рассказ в этом году посвящен лекции русского писатели, ректора Литературного института имени М. Горького Алексея Варламова о малоизвестном писателе, более всего прославившемся описаниями русской природы. Оказывается, жизнь Михаила Пришвина вовсе не была безоблачной. подробнее