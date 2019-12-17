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среда, 18 декабря 2019 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Алексей Варламов: «Михаил Пришвин и охота за счастьем в несчастные времена»

Надежда Сикорская, Женева

Наша Газета продолжает знакомить вас с наиболее интересными событиями нашего партнера – Русского кружка при Женевском университете. Последний рассказ в этом году посвящен лекции русского писатели, ректора Литературного института имени М. Горького Алексея Варламова о малоизвестном писателе, более всего прославившемся описаниями русской природы. Оказывается, жизнь Михаила Пришвина вовсе не была безоблачной.

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Политика

Новый президент Швейцарии – за «зеленую» энергию

Лейла Бабаева, Берн

В 2020 году президентом Конфедерации будет Симонетта Соммаруга, которая руководит министерством окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникации (DETEC). Какие цели ставит перед собой будущая глава государства?

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Культура

Искусство по Фрейду

Заррина Салимова, Берн

До 20 сентября 2020 года в Бернском художественном музее проходит выставка «Все распадается», на которой можно увидеть около 200 работ из собрания музея, представленных в необычном свете – с точки зрения учения Зигмунда Фрейда.

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Моя Швейцария

Рождественские рынки в Швейцарии

Лейла Бабаева, Женева-Монтре-Лозанна

Период зимних праздников трудно представить себе без рождественских базаров. Сегодня мы предлагаем читателям оценить три разных варианта организации, сочетающих спектакли, продажу сладостей и изделий местных мастеров.

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