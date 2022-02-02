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Закончила факультет журналистики Московского государственного университета (1990), кандидат исторических наук (1994). Начала профессиональную деятельность как переводчик в Министерстве культуры СССР, затем посвятила тринадцать лет работе в ЮНЕСКО (в Париже и Женеве). В этот период ее обязанности варьировались: от продвижения Всемирной Конвенции по охране культурного и природного наследия и создания международной программы грантов для творческой молодежи до редактирования международного журнала по вопросам образования. Расставшись с ЮНЕСКО в 2004 году, Надежда работала Директором по связям с общественностью в Международном Зеленом Кресте, неправительственной организации, созданной и возглавляемой М.С. Горбачевым. В 2007 году она приступила к обязанностям Главного редактора издания NashaGazeta.ch, разработав его концепцию для издательства Edipresse. В 2009 году стала владелицей НГ, а в 2012-м в дополнение к онлайн-версии создала печатное приложение. Награждена государственной наградой РФ Медалью Пушкина за вклад в развитие российско-швейцарского культурного сотрудничества (2011 г.).
Фамилия-имя(латинское): 
Nadia Sikorsky
Фото: 
Должность: 
Rédactrice, NashaGazeta.ch
Email: 
nadia.sikorsky@nashagazeta.ch
Телефон: 
+41 22 346 8426
Группа: 
РЕДАКЦИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вес: 
1
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