Выпил – не садись за руль!

Алкогольное опьянение остается второй (после превышения скорости) самой распространенной причиной лишения водительских прав в Швейцарии. В прошлом году, например, из-за вождения в нетрезвом виде без прав остались 13 090 человек, сообщается в отчете Федерального дорожного управления (ORFOU). Печальный рекорд по количеству ДТП, вызванных употреблением алкоголя, принадлежит Женеве, где на 100 000 жителей приходится 8,1 несчастных случаев – это в два раза больше, чем во Фрибурге, Берне или Цюрихе, информирует RTS. Всего в прошлом году в Швейцарии в результате ДТП, случившихся из-за алкогольного опьянения, погибло 24 человека. Наибольшее число несчастных случаев со смертельным исходом зарегистрировано в кантоне Во.

Накануне праздников, когда многие встречаются с друзьями, родными или коллегами, чтобы поднять бокал за уходящий год, особенно актуальным становится вопрос, как же добраться домой, не подвергая опасности ни себя, ни других участников дорожного движения. Кроме общественного транспорта и служб такси в Швейцарии существуют и другие способы безопасно доехать до дома после вечеринки.

Операция «Красный нос»

Наша Газета уже рассказывала о кампании по оказанию бесплатных услуг подвыпившим автомобилистам. В этом году операция пройдет в 30-й раз, продлится до раннего утра 1 января и охватит всю Швейцарию. Вызвать волонтера, который довезет вас до дома на вашей же машине, можно по телефону 0800-802-208. То, как быстро волонтеры выедут на ваш вызов, зависит от погодных условий, количества заказов и пробок. Воспользоваться услугой могут не только водители, злоупотребившие алкоголем, но и те, кто не может сесть за руль по другим причинам, например, из-за усталости или снижения внимательности, вызванной приемом лекарственных препаратов.

«Будь моим ангелом»

Кампания «Be my angel tonight» была запущена Водуазским фондом борьбы с алкоголизмом (FVA) в сотрудничестве с организацией Addiction Valais, Невшательским центром изучения алкоголизма (CENEA), фондом O2, Женевской федерацией профилактики алкоголизма (FEGPA) и ассоциацией REPER с целью популяризации безопасности дорожного движения среди молодых людей в возрасте 16-25 лет. Ранним вечером активисты движения посещают рестораны, бары, клубы и фестивали и разговаривают с группами молодых людей, убеждая одного из членов компании «стать ангелом-водителем», т.е. отказаться от употребления алкоголя и наркотических веществ, чтобы позже подвезти на автомобиле своих друзей. «Ангел-водитель» в награду получает возможность бесплатно употреблять безалкогольные напитки. Программа реализуется по всей Романдии, а также в нескольких немецкоязычных кантонах и в Тичино. Кроме того, на сайте Bemyangel.ch можно пройти тест и вычислить уровень алкоголя в крови.

Водитель для вашей машины

В последнее время набирают популярность специальные мобильные приложения и сайты для вызова водителя, готового сесть вместо вас за руль и довезти вас до дома.

В отличие от операции «Красный нос» эти услуги платные и доступны в течение всего года. В Женеве, например, можно воспользоваться приложением Safe Back Home, которое предлагает сервис премиум-класса: водитель приезжает в белых перчатках и с бутылкой воды. В случае необходимости он может сопроводить пассажира до входной двери. Стоимость посадки – 35 франков, плюс нужно заплатить от 8 франков за километр. По пятницам и субботам услуга доступна с 21.00 до 5.00.

Жители Женевы, Лозанны, Монтре, Веве, Фрибурга, Невшателя и других городов Романдии также могут выбрать водителя через платформу BeMyDriver, основываясь на отзывах других пассажиров. Достаточно указать на сайте, где и во сколько вас нужно забрать, а также уточнить продолжительность поездки. Стоимость услуги – от 35 франков в час.

Федеральное дорожное управление напоминает, что в период рождественских и новогодних праздников, т.е. до 6 января, следует ожидать пробки на основных дорогах и таможенных постах. Следующие участки могут быть перегружены: Шпиц – Кандерштег, Гампель – Гоппенштейн, Бруннен – Флюелен, Раронь – Бриг, Беллинцона – Локарно. Полную карту пробок можно найти онлайн.