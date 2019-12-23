Выпил – не садись за руль!

Автор: Заррина Салимова, Женева, 23. 12. 2019. Просмотров: 312
Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.|
Pour rentrer chez soi sain et sauf après une fête, profitez de l’une des offres existantes en Suisse.
Алкогольное опьянение остается второй (после превышения скорости) самой распространенной причиной лишения водительских прав в Швейцарии. В прошлом году, например, из-за вождения в нетрезвом виде без прав остались 13 090 человек, сообщается в отчете Федерального дорожного управления (ORFOU). Печальный рекорд по количеству ДТП, вызванных употреблением алкоголя, принадлежит Женеве, где на 100 000 жителей приходится 8,1 несчастных случаев – это в два раза больше, чем во Фрибурге, Берне или Цюрихе, информирует RTS. Всего в прошлом году в Швейцарии в результате ДТП, случившихся из-за алкогольного опьянения, погибло 24 человека. Наибольшее число несчастных случаев со смертельным исходом зарегистрировано в кантоне Во.
Накануне праздников, когда многие встречаются с друзьями, родными или коллегами, чтобы поднять бокал за уходящий год, особенно актуальным становится вопрос, как же добраться домой, не подвергая опасности ни себя, ни других участников дорожного движения. Кроме общественного транспорта и служб такси в Швейцарии существуют и другие способы безопасно доехать до дома после вечеринки.
Операция «Красный нос»
Наша Газета уже рассказывала о кампании по оказанию бесплатных услуг подвыпившим автомобилистам. В этом году операция пройдет в 30-й раз, продлится до раннего утра 1 января и охватит всю Швейцарию. Вызвать волонтера, который довезет вас до дома на вашей же машине, можно по телефону 0800-802-208. То, как быстро волонтеры выедут на ваш вызов, зависит от погодных условий, количества заказов и пробок. Воспользоваться услугой могут не только водители, злоупотребившие алкоголем, но и те, кто не может сесть за руль по другим причинам, например, из-за усталости или снижения внимательности, вызванной приемом лекарственных препаратов.
«Будь моим ангелом»
Кампания «Be my angel tonight» была запущена Водуазским фондом борьбы с алкоголизмом (FVA) в сотрудничестве с организацией Addiction Valais, Невшательским центром изучения алкоголизма (CENEA), фондом O2, Женевской федерацией профилактики алкоголизма (FEGPA) и ассоциацией REPER с целью популяризации безопасности дорожного движения среди молодых людей в возрасте 16-25 лет. Ранним вечером активисты движения посещают рестораны, бары, клубы и фестивали и разговаривают с группами молодых людей, убеждая одного из членов компании «стать ангелом-водителем», т.е. отказаться от употребления алкоголя и наркотических веществ, чтобы позже подвезти на автомобиле своих друзей. «Ангел-водитель» в награду получает возможность бесплатно употреблять безалкогольные напитки. Программа реализуется по всей Романдии, а также в нескольких немецкоязычных кантонах и в Тичино. Кроме того, на сайте Bemyangel.ch можно пройти тест и вычислить уровень алкоголя в крови.
Водитель для вашей машины
В последнее время набирают популярность специальные мобильные приложения и сайты для вызова водителя, готового сесть вместо вас за руль и довезти вас до дома.
Жители Женевы, Лозанны, Монтре, Веве, Фрибурга, Невшателя и других городов Романдии также могут выбрать водителя через платформу BeMyDriver, основываясь на отзывах других пассажиров. Достаточно указать на сайте, где и во сколько вас нужно забрать, а также уточнить продолжительность поездки. Стоимость услуги – от 35 франков в час.
Федеральное дорожное управление напоминает, что в период рождественских и новогодних праздников, т.е. до 6 января, следует ожидать пробки на основных дорогах и таможенных постах. Следующие участки могут быть перегружены: Шпиц – Кандерштег, Гампель – Гоппенштейн, Бруннен – Флюелен, Раронь – Бриг, Беллинцона – Локарно. Полную карту пробок можно найти онлайн.
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Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.
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