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вторник, 21 января 2020 года   

ВВС Швейцарии к охране ВЭФ готовы?|Les forces aériennes suisses sont-elles prêtes pour le WEF?

Автор: Лейла Бабаева, Дюбендорф-Давос, 21. 01. 2020. Просмотров: 60

(© World Economic Forum / Manuel Lopez)

17 января в сети фиксированной связи компании Swisscom была обнаружена неисправность, из-за которой временно перестали работать стационарные телефоны. Это случилось как раз в тот момент, когда планировалось перевести ВВС Конфедерации в состояние повышенной боевой готовности в преддверии 50-го Всемирного экономического форума (ВЭФ), который начинается сегодня в Давосе и продлится до 24 января.

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Le 17 janvier, un bug a été détecté dans le réseau fixe de Swisscom, à cause duquel les téléphones fixes ne fonctionnaient pas temporairement. Cela s'est produit juste au moment où les forces aériennes suisses étaient sur le point de se mettre en état d'alerte maximale à l'approche du 50e Forum économique mondial (WEF), qui commence aujourd'hui à Davos et durera jusqu’au 24 janvier.

В дни проведения ВЭФ безопасность участников обеспечивают полиция и вооруженные силы Конфедерации, в этом задействованы до 5 тыс. солдат, отмечается на сайте швейцарской армии. В радиусе около 46 км вокруг Давоса воздушное сообщение ограничено, для совершения полетов необходимо пройти предварительную аккредитацию. В случае возникновения угрозы офицеры могут запросить инструкции у министра обороны Виолы Амхерд, которая имеет право отдать приказ сбить вражеский самолет. По информации газеты SonntagsZeitung, в последние годы в воздушное пространство над Давосом во время проведения ВЭФ нередко входят самолеты, пилоты которых не имеют на это разрешения. В таких случаях, однако, речь идет не об атаке, а о непреднамеренном нарушении ограничений.

17 января более часа офицеры центра управления воздушными операциями в Дюбендорфе (кантон Цюрих) не могли пользоваться стационарными телефонами. Ситуацию усугубляло то, что именно из этого центра осуществляется оценка серьезности ситуаций, возникающих в воздушном пространстве. Впрочем, не стоит думать, что военные оказались в изоляции: в их распоряжении остались устройства радиосвязи и канал зашифрованной федеральной сети, обеспечивающий коммуникацию внутри министерства обороны. По этой причине сложно оценить, какие последствия будет иметь сбой в сети Swisscom, если поломка случится еще раз, да еще в момент проведения важной операции. В интервью SonntagsZeitung председатель комиссии транспорта и телекоммуникаций Национального совета Микаэль Тонги подчеркнул, что стабильная работа сети стационарной телефонной связи очень важна. «Мы обязательно обсудим возникшие проблемы с компанией Swisscom», - добавил политик.

Что касается радиосвязи, то, по данным, приведенным на сайте швейцарской армии, в этой сфере нет причин для беспокойства. Несмотря на отрицательную температуру и резкие порывы ветра, слаженная работа Базы помощи командованию и Альпийской службы армии позволяет обеспечивать исправную работу антенн. В случае, когда обтекатели покрываются льдом, радиосигнал слабеет и армейским экспертам приходится подниматься на горный склон по канатной дороге, а потом ледорубами очищать оборудование. Антенны, расположенные на горе Зентис (приблизительно в 64 км от Давоса), доставляют военным особенно много хлопот: ветер на вершине может достигать 230 км/ч. В этом году меры были приняты заранее: лед удален даже с оборудования, которое прекрасно передает радиосигнал.

 

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