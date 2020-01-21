В дни проведения ВЭФ безопасность участников обеспечивают полиция и вооруженные силы Конфедерации, в этом задействованы до 5 тыс. солдат, отмечается на сайте швейцарской армии. В радиусе около 46 км вокруг Давоса воздушное сообщение ограничено, для совершения полетов необходимо пройти предварительную аккредитацию. В случае возникновения угрозы офицеры могут запросить инструкции у министра обороны Виолы Амхерд, которая имеет право отдать приказ сбить вражеский самолет. По информации газеты SonntagsZeitung, в последние годы в воздушное пространство над Давосом во время проведения ВЭФ нередко входят самолеты, пилоты которых не имеют на это разрешения. В таких случаях, однако, речь идет не об атаке, а о непреднамеренном нарушении ограничений.



17 января более часа офицеры центра управления воздушными операциями в Дюбендорфе (кантон Цюрих) не могли пользоваться стационарными телефонами. Ситуацию усугубляло то, что именно из этого центра осуществляется оценка серьезности ситуаций, возникающих в воздушном пространстве. Впрочем, не стоит думать, что военные оказались в изоляции: в их распоряжении остались устройства радиосвязи и канал зашифрованной федеральной сети, обеспечивающий коммуникацию внутри министерства обороны. По этой причине сложно оценить, какие последствия будет иметь сбой в сети Swisscom, если поломка случится еще раз, да еще в момент проведения важной операции. В интервью SonntagsZeitung председатель комиссии транспорта и телекоммуникаций Национального совета Микаэль Тонги подчеркнул, что стабильная работа сети стационарной телефонной связи очень важна. «Мы обязательно обсудим возникшие проблемы с компанией Swisscom», - добавил политик.





Что касается радиосвязи, то, по данным, приведенным на сайте швейцарской армии, в этой сфере нет причин для беспокойства. Несмотря на отрицательную температуру и резкие порывы ветра, слаженная работа Базы помощи командованию и Альпийской службы армии позволяет обеспечивать исправную работу антенн. В случае, когда обтекатели покрываются льдом, радиосигнал слабеет и армейским экспертам приходится подниматься на горный склон по канатной дороге, а потом ледорубами очищать оборудование. Антенны, расположенные на горе Зентис (приблизительно в 64 км от Давоса), доставляют военным особенно много хлопот: ветер на вершине может достигать 230 км/ч. В этом году меры были приняты заранее: лед удален даже с оборудования, которое прекрасно передает радиосигнал.