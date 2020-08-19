Автор: Лейла Бабаева, Сион-Берн, 19. 08. 2020. Просмотров: 336
В кантоне Вале в 13 скважинах, из которых поступает питьевая вода, найдены продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Это не единственное вредное вещество, обнаруженное специалистами в последнее время.|
Dans 13 puits d'eau potable en Valais, des traces du pesticide chlorothalonil, qui est interdit en Union européenne et en Suisse, ont été trouvées. Ce n’est pas la seule substance nocive décelée récemment par les spécialistes.
Наша Газета уже рассказывала о хлороталониле и о присутствии пестицидов в питьевой воде - недавно они были найдены даже в минеральной воде Evian из Эвиан-ле-Бена. Валезанских экспертов, взявших пробы из 25 скважин, тоже ждал неприятный сюрприз. Объем продуктов распада хлороталонила превышает предельно допустимое значение 0,1 микрограмм на 1 литр в пяти скважинах, отмечается в коммюнике, опубликованном на сайте кантона Вале. Эта проблема касается коммун Фюлли, Ветро, Сион, Сьер и Монте. В трех скважинах – в Фюлли, Сьере и Сен-Леонаре – содержание вредных веществ близко к допустимой норме, показатели еще в пяти скважинах пока не вызывают серьезных опасений.
Власти вышеупомянутых коммун были проинформированы, что в случае увеличения концентрации химикатов они должны будут принять меры: отказаться от использования скважин, смешивать получаемую из них воду с водой из других источников или наладить подачу воды из соседних населенных пунктов. На сайте службы защиты потребителей и ветеринарного надзора кантона Вале (SCAV) подчеркивается, что содержание вредных веществ в воде подвержено сезонным колебаниям. Кроме того, воду, поступающую с насосных станций, часто смешивают с водой из других источников.
Напомним, что хлороталонил применяли в качестве фунгицида с 1970-х годов, в частности, для обработки зерновых, овощей, виноградников и декоративных растений. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот фунгицид высокотоксичен для рыб, может нарушить работу желудка и почек у грызунов, а также привести к образованию опухолей. В ЕС хлороталонил запрещен с 20 мая 2020-го, в Швейцарии – с 1 января этого года. В 2017-м в Конфедерации было использовано около 45 тонн этого вещества, что составило 2,22% всех продуктов, предназначенных для фитосанитарной обработки.
По данным, приведенным на сайте Управления по охране окружающей среды (OFEV), в большей половине кантонов в воде обнаружены метаболиты (продукты распада) хлороталонила, содержание некоторых из них превышает допустимую норму. Особенно затронуты регионы, расположенные на Швейцарском плато, чаще всего встречаются метаболиты R471811, R417888 и R419492.
Добавим, что в рамках другого исследования в разных кантонах страны было взято около 300 проб воды. В 12 пробах было отмечено превышение допустимых значений. Питьевая вода в городах, горных и животноводческих областях соответствует санитарным нормам. А в регионах, где ведется интенсивная сельскохозяйственная деятельность, в воде присутствуют пестициды. В общей сложности воду с химикатами потребляют 2,7% населения Швейцарии. Кроме того, во многих пробах был обнаружен гербицид атразин – несмотря на то, что его использование запрещено 7 лет назад. Авторы исследования пришли к выводу, что в целом качество питьевой воды в Швейцарии высокое, но его нужно повысить в регионах, где ведется сельское хозяйство.
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