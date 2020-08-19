Наша Газета уже рассказывала о хлороталониле и о присутствии пестицидов в питьевой воде - недавно они были найдены даже в минеральной воде Evian из Эвиан-ле-Бена. Валезанских экспертов, взявших пробы из 25 скважин, тоже ждал неприятный сюрприз. Объем продуктов распада хлороталонила превышает предельно допустимое значение 0,1 микрограмм на 1 литр в пяти скважинах, отмечается в коммюнике, опубликованном на сайте кантона Вале. Эта проблема касается коммун Фюлли, Ветро, Сион, Сьер и Монте. В трех скважинах – в Фюлли, Сьере и Сен-Леонаре – содержание вредных веществ близко к допустимой норме, показатели еще в пяти скважинах пока не вызывают серьезных опасений.

Власти вышеупомянутых коммун были проинформированы, что в случае увеличения концентрации химикатов они должны будут принять меры: отказаться от использования скважин, смешивать получаемую из них воду с водой из других источников или наладить подачу воды из соседних населенных пунктов. На сайте службы защиты потребителей и ветеринарного надзора кантона Вале (SCAV) подчеркивается, что содержание вредных веществ в воде подвержено сезонным колебаниям. Кроме того, воду, поступающую с насосных станций, часто смешивают с водой из других источников.

Напомним, что хлороталонил применяли в качестве фунгицида с 1970-х годов, в частности, для обработки зерновых, овощей, виноградников и декоративных растений. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот фунгицид высокотоксичен для рыб, может нарушить работу желудка и почек у грызунов, а также привести к образованию опухолей. В ЕС хлороталонил запрещен с 20 мая 2020-го, в Швейцарии – с 1 января этого года. В 2017-м в Конфедерации было использовано около 45 тонн этого вещества, что составило 2,22% всех продуктов, предназначенных для фитосанитарной обработки.

С ноября 2019-го по май 2020 года служба по вопросам окружающей среды (SEN) кантона Вале выполнила анализ проб грунтовых вод в долине Роны. Результаты показали присутствие хлороталонила на 25 измерительных станциях, но одновременно выяснилось, что в питьевой воде в кантоне Вале хлороталонил встречается в меньших количествах, чем в других частях страны.

По данным, приведенным на сайте Управления по охране окружающей среды (OFEV), в большей половине кантонов в воде обнаружены метаболиты (продукты распада) хлороталонила, содержание некоторых из них превышает допустимую норму. Особенно затронуты регионы, расположенные на Швейцарском плато, чаще всего встречаются метаболиты R471811, R417888 и R419492.

Добавим, что в рамках другого исследования в разных кантонах страны было взято около 300 проб воды. В 12 пробах было отмечено превышение допустимых значений. Питьевая вода в городах, горных и животноводческих областях соответствует санитарным нормам. А в регионах, где ведется интенсивная сельскохозяйственная деятельность, в воде присутствуют пестициды. В общей сложности воду с химикатами потребляют 2,7% населения Швейцарии. Кроме того, во многих пробах был обнаружен гербицид атразин – несмотря на то, что его использование запрещено 7 лет назад. Авторы исследования пришли к выводу, что в целом качество питьевой воды в Швейцарии высокое, но его нужно повысить в регионах, где ведется сельское хозяйство.