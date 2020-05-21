Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 21 мая 2020 года   

20.05.2020 - 19:21Генеральный прокурор может лишиться поста

Весна в аббатстве Мегрож|Le printemps à l’abbaye de la Maigrauge

Автор: Лейла Бабаева, Фрибург, 21. 05. 2020. Просмотров: 73

© maigrauge.ch

Несмотря на волнения последних месяцев, связанные с пандемией, природа неизменна: красавица-весна вступила в свои права, рассыпая на альпийских лугах и в зеленых долинах мириады цветов, украшая белым убором фруктовые сады. В католический праздник Вознесения приглашаем на прогулку во фрибургское аббатство Мегрож.|
Malgré les troubles de ces derniers mois liés à la pandémie, la nature n'a pas changé: le printemps a pris le dessus, éparpillant des myriades de fleurs dans les prairies alpines et les vallées vertes, décorant les vergers avec une parure blanche. Lors de la fête catholique de l'Ascension, nous vous invitons à vous promener dans l'abbaye fribourgeoise de Maigrauge.

Жизнь сильнее смерти: именно так приветствуют посетителей на своем сайте монахини-цистерианки. Христос воскрес, в нем – источник вечной жизни и надежды. Пока суетный мир тревожится и страдает от болезней, природа весенней порой напоминает нам о вечном обновлении. Более 750 лет не прекращается молитва в монастырской церкви кантона Фрибург: с XIII века сестры-цистерианки живут в согласии в этом райском уголке на берегу реки Зане.

В далеком 1255 году места здесь были неухоженные, дикие. В окрестных лесах водились кабаны, волки, медведи и лисы, обедневшие крестьяне промышляли разбоем на больших дорогах. И все же монахини не побоялись поселиться на берегу Зане, в окружении зеленых холмов. Руководствовались наставлениями Бернарда Клервосского, в 1261 году присоединились к ордену цистерианцев, получившему распространение с XII века. Строительство главной церкви аббатства закончили в 1284 году.

Граф Хартманн V Кибург даровал монахиням участок земли в вечное пользование, с тех пор это место получило название «Auge maigre» (франц. «Узкая долина»). Впрочем, по решению Папы римского женские цистерианские обители должны были находиться в подчинении у расположенных поблизости мужских монастырей, таким образом, Мегрож подчинялось цистерианцам аббатства Отрив. В середине XVII века фрибургскую обитель постигла беда: пожар уничтожил почти все постройки, в 1660 году они были восстановлены.

К чему стремились монахи-цистерианцы? Их главные цели – созерцательная жизнь, строгий аскетизм и милосердие. Название ордена происходит от французского монастыря Сито (фр. Cîteaux, лат. Cistercium), основанного в 1098 году Робертом Молемским. Во многих странах Европы цистерианцам принадлежали обширные сельскохозяйственные угодья, мельницы, плотины, кузницы, мастерские по выплавке металла, винодельческие хозяйства и сыроварни. Среди монахов ордена было немало ученых, при обителях основывались школы, открывались библиотеки. Шли года, сменялись эпохи, но в монастырской жизни фрибургского аббатства мало что менялось: свирепствовали эпидемии, бушевали войны, приходил голод, но сестры и сегодня, как в былые времена, с улыбкой встречают невзгоды.

В аббатстве Мегрож рады студенткам, которые хотят уединиться и в тишине подготовиться к экзаменам. Молодые женщины должны помогать сестрам в работе, форма помощи оговаривается отдельно. Те, кого интересует такое предложение, могут написать на адрес accueil@maigrauge.ch. А желающие приобщиться к монашеской жизни имеют возможность пожить в качестве послушниц или просто посетительниц; им предлагают принять участие в молитвах, службах, общих трапезах, помогать в мастерских (заготовка лекарственных трав, приготовление джемов и напитков на основе фруктов из монастырского сада, изготовление четок и кукол).

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 74.7
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Коронавирус останется навсегда?

 Новый коронавирус может не исчезнуть никогда и стать болезнью, с которой человечеству придется научиться сосуществовать, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего просмотров: 1,862

Covid-19: свободное передвижение постепенно восстанавливается

 Швейцария, Германия и Австрия ослабили ограничения на трансграничный трафик и ввели взаимные разрешения на въезд для определенных категорий лиц.

Всего просмотров: 1,404

Covid-19: кривая заражений продолжает снижаться

 Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 18 мая, в Швейцарии за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 10 человек, при этом не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

Всего просмотров: 1,132
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: кривая заражений продолжает снижаться

 Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 18 мая, в Швейцарии за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 10 человек, при этом не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

Всего просмотров: 1,132

Швейцарские ученые исследуют причины детской онкологии

 Ученые Бернского университета (UNIBE) определили регионы Швейцарии, где у детей чаще всего диагностируют опухоль головного мозга. Эксперты призывают провести дополнительные исследования, которые позволят объяснить такое положение вещей.

Всего просмотров: 687

Коронакризис и «новые бедные»

 Эпидемия имеет беспрецедентные экономические и социальные последствия и выявляет, в каком уязвимом положении находится часть населения Швейцарии.

Всего просмотров: 931
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top