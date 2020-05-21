Жизнь сильнее смерти: именно так приветствуют посетителей на своем сайте монахини-цистерианки. Христос воскрес, в нем – источник вечной жизни и надежды. Пока суетный мир тревожится и страдает от болезней, природа весенней порой напоминает нам о вечном обновлении. Более 750 лет не прекращается молитва в монастырской церкви кантона Фрибург: с XIII века сестры-цистерианки живут в согласии в этом райском уголке на берегу реки Зане.

В далеком 1255 году места здесь были неухоженные, дикие. В окрестных лесах водились кабаны, волки, медведи и лисы, обедневшие крестьяне промышляли разбоем на больших дорогах. И все же монахини не побоялись поселиться на берегу Зане, в окружении зеленых холмов. Руководствовались наставлениями Бернарда Клервосского, в 1261 году присоединились к ордену цистерианцев, получившему распространение с XII века. Строительство главной церкви аббатства закончили в 1284 году.

Граф Хартманн V Кибург даровал монахиням участок земли в вечное пользование, с тех пор это место получило название «Auge maigre» (франц. «Узкая долина»). Впрочем, по решению Папы римского женские цистерианские обители должны были находиться в подчинении у расположенных поблизости мужских монастырей, таким образом, Мегрож подчинялось цистерианцам аббатства Отрив. В середине XVII века фрибургскую обитель постигла беда: пожар уничтожил почти все постройки, в 1660 году они были восстановлены.





К чему стремились монахи-цистерианцы? Их главные цели – созерцательная жизнь, строгий аскетизм и милосердие. Название ордена происходит от французского монастыря Сито (фр. Cîteaux, лат. Cistercium), основанного в 1098 году Робертом Молемским. Во многих странах Европы цистерианцам принадлежали обширные сельскохозяйственные угодья, мельницы, плотины, кузницы, мастерские по выплавке металла, винодельческие хозяйства и сыроварни. Среди монахов ордена было немало ученых, при обителях основывались школы, открывались библиотеки. Шли года, сменялись эпохи, но в монастырской жизни фрибургского аббатства мало что менялось: свирепствовали эпидемии, бушевали войны, приходил голод, но сестры и сегодня, как в былые времена, с улыбкой встречают невзгоды.

В аббатстве Мегрож рады студенткам, которые хотят уединиться и в тишине подготовиться к экзаменам. Молодые женщины должны помогать сестрам в работе, форма помощи оговаривается отдельно. Те, кого интересует такое предложение, могут написать на адрес accueil@maigrauge.ch. А желающие приобщиться к монашеской жизни имеют возможность пожить в качестве послушниц или просто посетительниц; им предлагают принять участие в молитвах, службах, общих трапезах, помогать в мастерских (заготовка лекарственных трав, приготовление джемов и напитков на основе фруктов из монастырского сада, изготовление четок и кукол).