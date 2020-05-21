Автор: Лейла Бабаева, Фрибург, 21. 05. 2020. Просмотров: 73
Жизнь сильнее смерти: именно так приветствуют посетителей на своем сайте монахини-цистерианки. Христос воскрес, в нем – источник вечной жизни и надежды. Пока суетный мир тревожится и страдает от болезней, природа весенней порой напоминает нам о вечном обновлении. Более 750 лет не прекращается молитва в монастырской церкви кантона Фрибург: с XIII века сестры-цистерианки живут в согласии в этом райском уголке на берегу реки Зане.
В далеком 1255 году места здесь были неухоженные, дикие. В окрестных лесах водились кабаны, волки, медведи и лисы, обедневшие крестьяне промышляли разбоем на больших дорогах. И все же монахини не побоялись поселиться на берегу Зане, в окружении зеленых холмов. Руководствовались наставлениями Бернарда Клервосского, в 1261 году присоединились к ордену цистерианцев, получившему распространение с XII века. Строительство главной церкви аббатства закончили в 1284 году.
Граф Хартманн V Кибург даровал монахиням участок земли в вечное пользование, с тех пор это место получило название «Auge maigre» (франц. «Узкая долина»). Впрочем, по решению Папы римского женские цистерианские обители должны были находиться в подчинении у расположенных поблизости мужских монастырей, таким образом, Мегрож подчинялось цистерианцам аббатства Отрив. В середине XVII века фрибургскую обитель постигла беда: пожар уничтожил почти все постройки, в 1660 году они были восстановлены.
В аббатстве Мегрож рады студенткам, которые хотят уединиться и в тишине подготовиться к экзаменам. Молодые женщины должны помогать сестрам в работе, форма помощи оговаривается отдельно. Те, кого интересует такое предложение, могут написать на адрес accueil@maigrauge.ch. А желающие приобщиться к монашеской жизни имеют возможность пожить в качестве послушниц или просто посетительниц; им предлагают принять участие в молитвах, службах, общих трапезах, помогать в мастерских (заготовка лекарственных трав, приготовление джемов и напитков на основе фруктов из монастырского сада, изготовление четок и кукол).
Коронавирус останется навсегда?Новый коронавирус может не исчезнуть никогда и стать болезнью, с которой человечеству придется научиться сосуществовать, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Covid-19: свободное передвижение постепенно восстанавливаетсяШвейцария, Германия и Австрия ослабили ограничения на трансграничный трафик и ввели взаимные разрешения на въезд для определенных категорий лиц.
Covid-19: кривая заражений продолжает снижатьсяСогласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 18 мая, в Швейцарии за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 10 человек, при этом не было зарегистрировано ни одного летального исхода.
Covid-19: кривая заражений продолжает снижатьсяСогласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 18 мая, в Швейцарии за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 10 человек, при этом не было зарегистрировано ни одного летального исхода.
Швейцарские ученые исследуют причины детской онкологииУченые Бернского университета (UNIBE) определили регионы Швейцарии, где у детей чаще всего диагностируют опухоль головного мозга. Эксперты призывают провести дополнительные исследования, которые позволят объяснить такое положение вещей.
Коронакризис и «новые бедные»Эпидемия имеет беспрецедентные экономические и социальные последствия и выявляет, в каком уязвимом положении находится часть населения Швейцарии.
Добавить комментарий