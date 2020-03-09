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понедельник, 9 марта 2020 года   

Вазэктомия – шаг мужчин к равноправию?|La vasectomie – un pas vers l’qualité masculine ?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 9. 03. 2020. Просмотров: 65

А вы бы какую картинку подобрали?

Не успели мы отметить Международный женский день, как появилась такая любопытная статистика – в Швейцарии наблюдается бум мужской контрацепции. К чему бы это?

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A peine nous avons célébré la Journée internationale des femmes, et voici une information qui tombe – un vrai boom de la contraception masculine est observée en Suisse. Pourquoi ?

Для начала – самая малость познавательной теории для тех, кто никогда с такой проблемой не сталкивался. Вазэктомия – это микрохирургическая процедура, целью которой является обеспечение временной бесплодности мужчины. В США, да и во многих других странах, она относится к наиболее популярным формам контрацепции. По имеющейся статистике, на сегодняшний день в мире проведено свыше 70 000 000 таких процедур. Специалисты уверяют, что процедура безопасна, проста, имеет очень высокую эффективность (99,9%) и не мешает получать удовольствие – то есть мужчины продолжают сексуальные контакты и испытывают оргазмы, как и раньше, просто их семя не содержит сперматозоидов. На одном специализированном сайте мы вычитали, что боли – которую наш сильный пол так плохо переносит! – боятся не стоит: если сравнить боль от удара мячом по причинному месту с обезболиванием и болью после вазэктомии, то во втором случае это как ласка. Ну, насчет ласки мы не уверены, но ясно, что терпимо.

Так вот, в утреннем новостном выпуске RTS прозвучало, что число подобных операций, проводимых в больницах Романдской Швейцарии, неуклонно растет. Все больше мужчин берут «предохранительный удар» на себя и идут на операцию. В 2018-2019 годах в лозаннском кантональном госпитале (CHUV) прирост пациентов, обратившихся за помощью по этому вопросу, составил 34%. В женевском HUG – 30%, а в специализированном урологическом центре Centre lémanique d'urologie, объединяющем три водуазские клиники (Bois-Cerf, Cecil et La Source) – 51%. Врачи CHUV констатируют, что если в 2015 году они проводили 25 операций вазэктомии в год, то в 2019-м их было уже 75, то есть в три раза больше.

По наблюдениям специалистов, основных причин принятия решения о проведении вазэктомии две: нежелание травить жену/партнершу оральными контрацептивами и нежелание иметь детей.

Проведенный телеканалом опрос нескольких врачей, практикующих вазэктомию, показал, что количественные показатели позволяют говорить уже о новом общественном явлении: все больше мужчин сознательно хотят внести свой вклад и в эту область семейных/любовных отношений и предохраняются наравне с женщинами.

«Чаще всего я наблюдаю такую позицию у молодых отцов, тех, кому около тридцати, то есть они выросли с пониманием принципа общей ответственности. Это их выбор, и он облегчает жизнь их спутниц», - прокомментировал врач Мишель Збинден из лозаннского CHUV, по мнению которого в таком развитии ситуации сыграла роль и либерализация женщин, начавших более открыто говорить о своих интимных чаяниях.

Один из опрошенных пациентов, 38-летний отец двоих детей, назовем его Винсент, подтвердил, что решился на вазэктомию ради того, чтобы быть на равных со своей партнершей.

«Воспитание детей, уборка дома, разделение обязанностей в нашей паре… я почти готов сказать, что это охватывает и проблему контрацепции. Моя спутница с юности принимает противозачаточные таблетки, что не очень полезно. Вот я и решил, что вазэктомия – не такая большая проблема», - объяснил он.

Понятное дело, многих мужчин волнует, не пострадает ли их мужественность. Винсент такой вопрос просто отметает: «Это личное решение каждого, как и религия, которая никого не должна касаться. Я совершенно не беспокоюсь за свою вирильность, вполне уверен в себе и точно не чувствую себя полу-мужчиной». 

Процедура вазэктомии стоит в Швейцарии от 800 до 1000 франков и не покрывается страховкой. Но ясно, что в этом вопросе главное не цена. Большинство сомневающихся хотят знать, есть ли путь назад?

В формуляре, который должен подписать перед процедурой каждый пациент – знаете, тот, где мы подтверждаем, что на все согласны и врач никакой ответственности не несет, - указано, что нужно «рассматривать вазэктомию как необратимую операцию». Это не совсем так, однако «путь назад» болезненный и дорогостоящий, а желание «вернуть все, как было» возникнуть может: кто-то теряет спутницу жизни или расстается с ней, решает начать новую жизнь, создать новую семью… А тут такая проблема.

Если кто-то из читателей проходил этот путь, хотя бы в одну сторону, поделитесь, пожалуйста, опытом. Можно анонимно.

 

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