Автор: Лейла Бабаева, Сион, 7. 02. 2020. Просмотров: 150
Большая часть зданий в кантоне Вале не способна выдержать сильные подземные толчки. В Сионе работает информационный центр (CPPS), в котором валезанцы могут больше узнать об этом явлении и о том, что следует предпринять в случае катастрофы.|
La plupart des bâtiments valaisans ne peuvent pas résister aux fortes secousses. Un centre d’informations (CPPS) fonctionne à Sion, où les habitants du Valais peuvent en apprendre davantage sur ce phénomène et sur le comportement adéquat.
В ноябре прошлого года кантон Вале пережил серию легких землетрясений. Они не причинили вреда, но напомнили о сейсмической активности в этой части Швейцарии. Подземные толчки вызваны столкновениями между африканской и евразийской литосферными плитами, движение которых «будет продолжаться еще миллионы лет», - объяснила в интервью телерадиокомпании RTS доктор геофизики Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) Анн Сорон. Сегодня кантон старается подготовиться к сильному землетрясению, которое, по оценкам специалистов, случается здесь один раз в сто лет, последнее произошло в 1946 году. По словам начальника службы гражданской обороны Николя Морена, толчки силой 6 баллов по шкале Рихтера унесут жизни около 200 человек, а в больницы с тяжелыми ранениями попадут 1000 швейцарцев.
Говоря об информационном центре, добавим, что в нем на специальном симуляторе можно почувствовать землетрясения силой до 8 баллов. Речь идет о помещении размером со школьный класс, где на подвижной платформе расставлены столы и стулья. Благодаря специальным механизмам платформа совершает горизонтальные движения с ускорением 1G, что соответствует разгону автомобиля до 100 км/ч за 2,7 сек. Испытать на себе такую тряску могут 25 человек одновременно; наверняка они запомнят свои впечатления на всю жизнь. Руководитель CPPS Анн Сорон добавила, что за пять лет центр посетили 65 тыс. человек, большинство из которых приходят практически неподготовленными, но уходят с совершенно другими представлениями.
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