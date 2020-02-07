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пятница, 7 февраля 2020 года   

В Вале можно по желанию пережить землетрясение|En Valais, on peut vivre volontairement un tremblement de terre

Автор: Лейла Бабаева, Сион, 7. 02. 2020. Просмотров: 150

(© pixabay.com)

Большая часть зданий в кантоне Вале не способна выдержать сильные подземные толчки. В Сионе работает информационный центр (CPPS), в котором валезанцы могут больше узнать об этом явлении и о том, что следует предпринять в случае катастрофы.

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La plupart des bâtiments valaisans ne peuvent pas résister aux fortes secousses. Un centre d’informations (CPPS) fonctionne à Sion, où les habitants du Valais peuvent en apprendre davantage sur ce phénomène et sur le comportement adéquat.

В ноябре прошлого года кантон Вале пережил серию легких землетрясений. Они не причинили вреда, но напомнили о сейсмической активности в этой части Швейцарии. Подземные толчки вызваны столкновениями между африканской и евразийской литосферными плитами, движение которых «будет продолжаться еще миллионы лет», - объяснила в интервью телерадиокомпании RTS доктор геофизики Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) Анн Сорон. Сегодня кантон старается подготовиться к сильному землетрясению, которое, по оценкам специалистов, случается здесь один раз в сто лет, последнее произошло в 1946 году. По словам начальника службы гражданской обороны Николя Морена, толчки силой 6 баллов по шкале Рихтера унесут жизни около 200 человек, а в больницы с тяжелыми ранениями попадут 1000 швейцарцев.

Говоря об информационном центре, добавим, что в нем на специальном симуляторе можно почувствовать землетрясения силой до 8 баллов. Речь идет о помещении размером со школьный класс, где на подвижной платформе расставлены столы и стулья. Благодаря специальным механизмам платформа совершает горизонтальные движения с ускорением 1G, что соответствует разгону автомобиля до 100 км/ч за 2,7 сек. Испытать на себе такую тряску могут 25 человек одновременно; наверняка они запомнят свои впечатления на всю жизнь. Руководитель CPPS Анн Сорон добавила, что за пять лет центр посетили 65 тыс. человек, большинство из которых приходят практически неподготовленными, но уходят с совершенно другими представлениями.

Сотрудники CPPS готовы рассказать, как подготовить набор предметов первой необходимости на случай землетрясения и дадут практические советы. При возникновении опасности необходимо прятаться под столом или в дверном проеме, прикрыв голову рукой, держаться подальше от окон, чтобы в вас не полетели осколки стекла. Если катастрофа застало вас на улице, то следует отойти подальше от зданий и больших деревьев.

Эксперты подчеркивают, что обучение населения в этой сфере – первый необходимый этап. В настоящее время валезанским старшеклассникам устраивают экскурсии в CPPS. Со своей стороны, организация Rassemblement citoyen Valais (франц.: Гражданское объединение Вале) недавно обратилась к властям кантона с просьбой составить список всех детских садов, школ и учебных центров с целью выяснить, какие из них построены с учетом сейсмической активности в Вале.

 

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