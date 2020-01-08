Автор: Лейла Бабаева, Ренан-Лозанна, 8. 01. 2020. Просмотров: 249
Эта история напоминает сценарий фильма о шпионах: 26 августа прошлого года кантон Во представил на пресс-конференции свой новый центр информационной безопасности, на оборудование которого было потрачено 8,5 млн франков. 29 августа в информационной системе кантона, постоянно анализируемой компьютерами нового центра, была выявлена аномалия. Проведенная проверка позволила обнаружить устройство, тайно установленное в одном из помещений генерального управления информационных систем (DGNSI). Прибор обладает интерфейсом для доступа к компьютерной сети кантона извне. Предполагается, что с помощью аппарата злоумышленники украли или изменили данные, вероятно, с целью получения материальной выгоды. Расследование позволило выяснить, что за установку обнаруженного устройства несут ответственность два лица: администратор платформы физической безопасности оборудования кантональной администрации (SIPAC) и сотрудник частной компании, являвшейся поставщиком кантона. В настоящее время оба находятся под следствием.
Глава DGNSI Патрик Амарю подчеркнул в интервью газете 24heures, что благодаря быстрому обнаружению незаконно установленного устройства специалистам удалось предотвратить вероятную блокировку информационных систем и утечку данных. Эксперт настроен оптимистично, поскольку эти события позволили подтвердить, что система безопасности работает. Патрик Амарю добавил, что кантон Во впервые подает жалобу в прокуратуру в связи с попыткой совершения кибератаки. Подозреваемый сотрудник SIPAC был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей, как только следствие установило его причастность к этому делу. Спустя несколько недель его уволили, а вышеупомянутая частная компания была вычеркнута из списка поставщиков кантона.
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