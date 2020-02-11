Ураган Киара в Швейцарии

Разбушевавшаяся стихия стала причиной прекращения паромного сообщения между государствами, а также массовых отключений электроэнергии. В Германии, Бельгии и Нидерландах отменили сотни авиарейсов, на севере Германии было нарушено движение поездов, в Норвегии в некоторых южных и западных областях объявлен наивысший уровень опасности, во Франции жителей призвали не гулять вдоль побережья и в лесах, сообщают европейские СМИ. С другой стороны, благодаря сильному попутному ветру самолет компании British Airways долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордные 4 часа 56 минут. В обычных условиях время перелета составляет 6 часов 13 минут.



Что же происходит в Швейцарии? Из-за поваленных ветром деревьев движение поездов между Нуармоном, Сэньлежье, Поррантрюи, Бонфолем (кантон Юра), Таваном (Берн), Ла Шо-де-Фоном и Невшателем было нарушено, пассажирам пришлось мириться с опозданиями поездов и отменами рейсов. В Мутье на электровоз упало дерево, никто не пострадал, работы по ремонту на линии должны быть завершены сегодня. Сбои в графике движения составов также были зафиксированы в немецкоязычной Швейцарии, где урагану дали нежное имя Сабина. В некоторых частях кантонов Ури и Швиц имели место временные отключения электричества.





Вырванные с корнем деревья перегородили многие автодороги, особенно пострадали Шаффхаузен, Золотурн и отдельные регионы Центральной Швейцарии. Из соображений безопасности до четверга закрыты две дороги – из Аль в Кев (Юра) и из Фуэ в Таван (Берн). Аэропорты Базеля, Цюриха и Женевы отменили сотни авиарейсов, а Генеральная судоходная компания озера Леман (CGN) 10 февраля остановила движение своих кораблей.

В Монте (кантон Фрибург) погиб мужчина при столкновении его автомобиля с прицепом тягача, который вынесло ветром на соседнюю полосу. В Риккенбахе (кантон Люцерн) ветер толкнул дверь металлического контейнера, которая ударила мужчину, после чего его пришлось доставить в больницу. В Адлисвиле (кантон Цюрих) два человека получили травмы, пытаясь убрать с дороги унесенный ветром тент. 10 февраля были отменены занятия в школах в Устере, Хинвиле (Цюрих), Лахене (Швиц) и Йоншвиле (Санкт-Галлен). Власти этих кантонов рекомендовали населению выходить из дома только в случае крайней необходимости, в Золотурне и Берне полиция обратилась к гражданам с просьбой временно отказаться от прогулок в лесах.



Гидрометеослужба Конфедерации MétéoSuisse сообщает на своем сайте, что в северной части страны опасность в связи с порывами ветра составляет четыре балла из пяти. В среду, согласно прогнозам, ситуация должна существенно измениться – опасность составит 2 балла, и то лишь в Центральной Швейцарии.