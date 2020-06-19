Автор: Заррина Салимова, Берн, 19. 06. 2020. Просмотров: 303
В Конфедерации проложены около 65 000 километров пешеходных маршрутов, многие из которых рассчитаны на детей самых разных возрастов.|
La Suisse compte environ 65 000 kilomètres de chemins de randonnée, dont beaucoup sont adaptés aux enfants de tous âges.
Пешие прогулки по праву считаются негласным национальным видом спорта в Швейцарии, жители которой в среднем совершают 20 походов в год продолжительностью около трех часов. Швейцарцы убеждены, что начать заниматься хайкингом никогда не рано и приобщают своих детей к горным походам буквально с младенчества.
Десятки вариантов пешеходных маршрутов для детей самых разных возрастов можно найти на сайтах myswitzerland.com, randonner.ch, wandeuingen.ch, balades-en-famille.ch, kinderregion.ch и других платформах. Предлагаем вашему вниманию нашу подборку тематических прогулок.
Для родителей с маленькими детьми
Простой пятикилометровый маршрут «Семейное сафари Goldi» считается самым популярным летним видом отдыха для семей с детьми в регионе Клевенальп. Он включает адаптированный для детских колясок пешеходный участок, а также поездки на нескольких видах транспорта, в том числе на канатной дороге, фуникулере, автобусе и лодке. По пути есть детские площадки, места для барбекю и возможности для купания.
Для тех, кто хочет встретить гномов
Четырехкилометровую Тропу гномов, рассчитанную на детей младшего школьного возраста, можно пройти за полтора часа. Маршрут пролегает по альпийским лугам и проходит через еловые леса вдоль Вильдбахского ручья в долине Хаслиталь, которая славится своими легендами о гномах - самого знаменитого и старого из них зовут Мюггенштуц. До отправной точки маршрута, верхней станции Мэгисальп, нужно добраться на подъемнике из Майрингена или Хаслиберга-Ройти. Вдоль тропы предусмотрены игровые остановки: домики гномов, пещеры, качели, места для барбекю.
Для тех, кто хочет погулять босиком
Сенсорная тропа начинается от станции Якобсбад (кантон Аппенцель) и пролегает вдоль ручья Виссбах до станции Гонтенбад. Идти по этой тропе предлагается босиком по разным видам грунта – колючим еловым шишкам, шероховатой деревянной стружке, мягкому песку, теплым камням, колючему гравию, гладким деревянным доскам, прохладной траве и даже по болотистой местности. Продолжительность похода составляет полтора часа, можно сделать остановку на обед в кафе.
Для тех, кто не боится ведьм
Увлекательный маршрут длиной 4,4 км и продолжительностью около 2 часов проложен вокруг Шварцзее в предгорьях Альп. Шварцзее в переводе с немецкого буквально означает «черное озеро». Местные предания гласят, что вода в озере почернела после того, как великан омыл в нем свои ноги. Цвет озерной воды, впрочем, зависит от освещения и иногда кажется бирюзовым. На Тропе ведьм (Häxewääg) детей поджидают сюрпризы и приключения: в игровой манере они узнают о легендах о золотой норе, черной корове и заклинании змей. Но нужно быть осторожным, чтобы не разбудить спящего дракона, который, проснувшись от векового сна, начинает шипеть, рычать и плеваться. Дорога в основном плоская с несколькими небольшими углами наклона. Подходит для детских колясок.
Для людей с ограниченной мобильностью
Тропа HandiCap et Nature начинается у Виллар-Тьерселен, где есть парковочные места и полностью оборудованные санузлы, и пролегает между коммунами Корсель-ле-Жора и Пеней-ле-Жора. Маршрут протяженностью около 5 км проходит по деревянным понтонам, высота наклона которых не превышает 6%, что считается оптимальным для людей, передвигающихся в инвалидных колясках. Тропа проходит посреди лесного массива и позволяет полюбоваться горной цепью Юра и предгорьями Альп. Вдоль дорожки установлены дидактические панели с интересной информацией о фауне и флоре региона. На протяжении всего маршрута есть скамейки и места для пикников.
От редакции: больше идей для досуга в Швейцарии вы найдете в нашем тематическом досье.
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