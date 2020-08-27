Уверены, что при виде этого заголовка многие читатели удивленно поднимут брови, а некоторые даже ахнут: католицизм и однополые браки – вещи столь же несовместимые, как гений и злодейство. Оказывается, совместимые, поскольку речь идет не просто о католиках, а о тех, кого по-русски именуют «старокатоликами». Субботняя новость дает нам повод рассказать об этой менее известной христианской конфессии, совсем юной по сравнению с прочими.





Термин «старокатолицизм» был впервые использован в 1853 году применительно к сторонникам кафедры Утрехтского архиепископа, избиравшегося без санкции папского престола с 1723 года. Однако формально конфессия родилась в один год с Лениным: 18 июля 1870 года на Первом Ватиканском Соборе, работа которого была прервана из-за захвата Рима войсками Итальянского королевства, был провозглашен догмат о непогрешимости (безошибочности) Папы Римского – на тот момент этот пост занимал Пий IX, вошедший в историю как последний папа, обладавший светской властью над Папской областью. Его инициатива, сравнимая по символической силе и возможным практическим последствиям с недавним российским «обнулением», пришлась по вкусу не всем. Протестное движение, пользуясь современной терминологией, возглавил профессор Мюнхенского университета Игнац фон Дёллингер, организовавший в том же году в Нюрнберге съезд католических богословов, на котором присутствовали 11 профессоров богословия римско-католических богословских факультетов Мюнхенского, Боннского и Бреславльского университетов, не согласившихся с решениями собора. Они заявили о невозможности принятия Ватиканского догмата как противоречащего постановлениям Вселенской Церкви. 17 апреля 1871 года профессор Дёллингер, не поддавшись на уговоры архиепископа Мюнхенского признать папскую непогрешимость, был, как водится, отлучен от католической Церкви за публичное отрицание церковных вероучений. Его участь разделили и другие непокорные профессоры-богословы.





Но никто, к счастью, не умер – все же инквизиция к тому времени уже прекратила свое существование. Можно предположить, что Пий IX пожалел впоследствии о том, что не пошел по пути «нет человека – нет проблемы», поскольку отлученные не прекратили вести подрывную деятельность. Не получив формальной поддержки немецких епископов, также противодействовавших в Риме принятию догмата, но не рискнувших пойти на разрыв с папой, «сепаратисты» черпали вдохновение в проявлениях сочувствия и одобрения со стороны разных классов населения в разных местностях Германии и Швейцарии и в благосклонном внимании со стороны правительств Пруссии, Вюртемберга, Баден-Гессена и нескольких кантонов. Постепенно развиваясь, старокатолическое движение приняло форму вероисповедания, получило организацию, образовало в Германии и Швейцарии своеобразные религиозные общины и основало в этих странах старокатолические церкви, получившие права религиозных корпораций. Уже в сентябре 1871 года в Мюнхене состоялся Первый немецкий старокатолический конгресс, на котором были установлены правила образования и организации приходских общин. 24 сентября 1889 года была создана Утрехтская уния – путём подписания Утрехтской конвенции епископами Голландии, Швейцарии и Германии.



Стоит отметить, что в Швейцарии старокатолическое движение сопровождалось большим успехом, чем в Германии. Несмотря на демократические традиции, правительства некоторых кантонов запретили швейцарским епископам обнародовать постановления Ватиканского собора, а тех из них, которые распространяли новый догмат в духовенстве и населении, подвергли взысканиям.

Со своей стороны, руководители старокатолического движения в Швейцарии настойчиво заботились об утверждении нового учения, об общественной организации старокатолических приходских общин, о согласовании этой организации с государственными узаконениями. Епископом швейцарской христово-кафолической церкви был избран профессор богословия Бернского университета Эдуард Герцог, способствовавший открытию в университете особого старокатолического богословского факультета. Со временем Христианско-католическая церковь Швейцарии была признана государственной церковью, одной из трех национальных церквей, со всеми соответствующими этому статусу правами.



К концу 19 века число старокатолических приходов Швейцарии достигало 60, в них в общей сложности было приблизительно 80 000 прихожан. Стоит отметить, что на тот же момент, несмотря на значительное сближение по многим догматам вероучения с Православной Церковью, старокатолики, под влиянием епископов англиканской и утрехтской церквей и протестантских профессоров, не нашли возможным «подчиняться догматам или формулам одной церкви», решив «утверждаться на основе свободного признания существенного учения вселенной церкви и на католическом принципе содействия духа христианской истине и любви».





В первой четверти 20 века старокатолики проживали в Германии, Австрии, Швейцарии («Христианско-католическая церковь»), России («Мариавитская церковь»), Франции и Северной Америке («Польская национальная церковь»).



В октябре 1931 года состоялась конференция старокатоликов в Бонне, которая имела важное значение в смысле уточнения вероучения. На ней присутствовали епископы голландских, швейцарских и немецких старокатолических общин, а со стороны православных — представители Восточных Патриархов, а также делегаты Кипрской, Сербской, Румынской, Элладской и Польской Православных Церквей.



В 1994 году немецкие старокатолические епископы приняли революционное решение, одобрив ординацию женщин. Представители других христианских религий прокомментировали это как демонстрацию стремления старокатоликов модернизировать жизнь Церкви, которое преобладает над стремлением сохранить католическую традицию в «дособорном» виде. Такая «деградация» является, по их мнению, закономерной для любого движения, возникшего в результате раскола, и неминуемо ведет к уменьшению числа прихожан.



Не беремся судить насчет деградации, но рейтинг старокатоликов, действительно, падает. Сегодня прихожанами этой церкви декларируют себя в Швейцарии лишь 12 тысяч человек, сконцентрированных в кантонах Базель, Аргау и Золотурн, а также в таких больших городах, как Женева, Лозанна, Санкт-Галлен и Цюрих: видимо, люди все же стремятся в церковь для решения не социальных, а иных вопросов.





Социальные же вопросы, в частности, вопрос однополых браков старокатоликов занимает давно, еще с начала 2000-х, когда они проголосовали за одинаковую церемонию венчания для гетеросексуальных и гомосексуальных пар. Зная всю эту предысторию, меньше удивляешься решению в пользу «брака для всех», принятому в прошлую субботу в Цюрихе, тем более что оно соответствует мнению большинства граждан Швейцарии, выраженному на референдуме в феврале 2020 года, который успели провести до введения ограничительных мер в связи с коронавирусом – Наша Газета подробно об этом рассказывала.

Решение, принятое в результате активного коллективного обсуждения, должно быть еще утверждено общим собранием в ноябре, но нет причин сомневаться, что это произойдет. По словам спикера швейцарских старокатоликов кюре Дэниэля Конрада, «наша церковь хочет идти в ногу со временем, быть прогрессивной». Именно поэтому, видимо, она уже допускает возможность заключения брака священниками и возможность повторного брака после развода, не говоря уже об упомянутых выше женщинах-священниках, которых сегодня в Швейцарии шесть. Так что в ближайшем будущем, иронизируют некоторые, можно будет поприсутствовать на старокатолической службе, проводимой священником-женщиной, на женщине же женатом.