Наша Газета уже не раз освещала на своих страницах швейцарский «еврейский вопрос», не самую любимую в Конфедерации тему. Несмотря на то, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие со дня окончания Второй мировой войны, в этой истории еще немало белых – вернее, серо-черных – пятен: еврейские беженцы, получившие от ворот поворот на швейцарской границе, невостребованные счета... К чести правительства Конфедерации и многих частных инициатив, работа по установлению истины продолжает вестись, и все новые факты становятся известны широкой публике.



Наши постоянные читатели знают о работе комиссии Бержье и о том, что в 2018 году историк Руфь Фиваз-Зильберманн опубликовала диссертацию, в которой опровергла сделанный комиссией вывод, что Швейцарией были отправлены на верную смерть от 20000 до 30000 евреев, заявив, что их было «не более трех тысяч». Мы не сомневаемся, что исследовательницей двигало желание восстановить историческую правду, а не принизить ответственность Швейцарии – даже если бы не прошедших ее государственную границу было трое, пятна на репутации еще долго пришлось бы оттирать.



Но сейчас речь не об «иностранцах», не сумевших спастись в стране, со времен Кальвина даровавшей убежище изгнанникам, а об «истинных швейцарцах», ставших жертвами нацизма. Книга «Die Schweizer KZ-Häftlinge», написанная Бальцем Шпорри, Рене Штаубли и Бенно Тухшмидтом и вышедшая в издательстве Editions NZZ Libro, – первая в Швейцарии попытка приподнять завесу над историей граждан Конфедерации, депортированных в лагеря смерти, где не менее 201 из них погибли. В списке из 391 имен, тщательно выверенных авторами, – мужчины, женщины и дети, арестованные в 1942-1944 годах во Франции, Германии и Италии. Четверть из них были евреями.



У одной из 391 трагедии чудом оказался «счастливый конец», если можно говорить о таковом в данном контексте. В отличие от абсолютного большинства узников лагерей смерти, Элен Шпирер, жительница Женевы еврейского происхождения, выжила и дожила до начала 2019 года!





Элен была дочерью богатейшего производителя табака Германа Шпирера. (Построенный им в 1924 году в городе Драма на севере Греции производственный комплекс оставался главной достопримечательностью этой бедной местности вплоть до закрытия в 1976-м. После 42 лет простоя он был преобразован в уникальную гостиницу и вновь превратился в центр городской жизни.) 14 апреля 1944 года Элен вместе с ее матерью Витторией были арестованы немецкими солдатами в их доме в итальянском Триесте. На тот момент ей было 19 лет. Две женщины и схваченный в то же время итальянский художник Джино Парен (настоящее имя – Федерико Гильермо Иегуда Поллак) провели несколько недель в тюрьме Триеста, после чего были переведены в пересылочный лагерь Фоссоли, в Модене.Швейцарское консульство в Триесте было немедленно проинформировано о случившемся – его сотрудникам удалось добиться улучшенных условий содержания для женщин. Итальянские власти уверяли, что «в скором времени» их доставят на границу между Италией и Швейцарией. Но время шло.16 мая 1944 года, вместе с многочисленными другими евреями, Элен, Виттория и Джино Парен были посажены в вагон для перевозки скота и отправлены в Германию. Через четыре дня они прибыли в концлагерь Берген-Бельзен недалеко от Ганновера. «Тяжелее всего было не знать, куда мы едем, мучавшая жажда, невозможность заснуть. В конце концов нам позволили открыть вагон и присесть на борт, чтобы глотнуть воздуха», - вспоминала Элен годы спустя в длинном интервью, записанном на пленку для Музея Холокоста в Вашингтоне.





На тот момент Берген-Бельзен имел статус Aufenthaltslager – концентрационного лагеря для временного содержания тех узников, которые владели иностранными паспортами и которых можно было обменять на пленных германских подданных, содержащихся в лагерях союзников. Кормили минимально, работа состояла из переработки с утра до ночи старых ботинок, но молодая женщина не теряла надежды, веря, что Швейцария «сделает необходимое».



И необходимое было сделано. В то время как 9 июня 1944 года Джино Парен умер в лагере от тифа, Элен и Виттория Шпирер были препровождены – 20 июля, под эскортом СС – в Базель. Спасение двух женщин до сих пор остается загадкой для историков. Были ли они обменены на содержавшихся в Швейцарии немцев? Заплатил ли Герман Шпирер солидный выкуп? Вряд ли мы получим ответы на эти вопросы.



По словам цюрихского журналиста Бальца Шпорри, одного из соавторов книги «Die Schweizer KZ-Häftlinge», эта история спасения – редчайшее исключение: Швейцария не прилагала больших усилий для вызволения своих граждан из лагерей. «В 1943-1944 годах между Швейцарией и Германией велись переговоры об освобождении немецких шпионов, арестованных в Швейцарии, - рассказал Шпорри в эфире RTS. – Германия была готова обменять их на депортированных швейцарцев, но правительство Конфедерации не захотело».



Уверены, подробности этих переговоров тоже со временем станут всеобщим достоянием, и будем надеяться, что подобный ужас не повторится. Приобрести книгу, вносящую вклад в дело восстановления истины, можно приобрести здесь.