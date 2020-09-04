Наша газета писала о проекте NLFA, в рамках которого в швейцарских Альпах были построены три новых железнодорожных туннеля – Лечберг, Готард и Ченери. Первые два были введены в эксплуатацию в 2007 и 2016 гг. соответственно. На открытие Ченери изначально были приглашены 650 человек, информирует телерадиокомпания RTS, однако из-за пандемии Covid-19 церемония пройдет гораздо скромнее. Среди присутствующих будет президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, министр иностранных дел Игнацио Кассис и глава правительства кантона Тичино Норман Гобби.

Немного истории. Идею создания новых туннелей в Швейцарии начали обсуждать в начале 1960-х годов. Построенные ранее Готардский и Симплонский туннели, а также Лечберг (открытые соответственно в 1882-м, 1906-м и 1912-м гг.), было неудобно использовать, так как они располагались слишком высоко, и поездам приходилось значительно снижать скорость на подъемах. По поручению Федерального совета специальная комиссия рассмотрела шесть вариантов строительства, и в 1989-м правительство утвердило проект, который позднее получил название NLFA.

Общая стоимость NLFA составит около 22,8 млрд франков, что значительно превышает расчетную стоимость, определенную в 1998 году (17,7 млрд), отмечается на сайте Федерального управления транспорта (OFT). «Стройка века» представляет собой большой вклад Конфедерации в европейскую транспортную инфраструктуру, это символ швейцарских инноваций, точности и надежности. С 80-х годов ХХ века Швейцария делает ставку на долгосрочную транспортную политику, главная цель которой – перевод трансальпийских грузоперевозок с автомобильных дорог на рельсы и защита альпийской природы от выхлопных газов. На референдуме 27 сентября 1992 года швейцарцы поддержали план проекта NLFA, а 29 ноября 1998 года одобрили модель его финансирования.

Благодаря новым туннелям значительно сократилось время поездок между регионами Конфедерации, а также между Германией и Италией. Базисный туннель Лечберг длиной 34,6 км соединяет Фрутиген (кантон Берн) и Раронь (кантон Вале), Готард (57,1 км) стал связующим звеном между Эрстфельдом (Ури) и Бодио (Тичино), а Ченери (15,4 км) – между тичинскими Камори и Вецией. По этим туннелям могут проезжать более длинные поезда, что означает рост грузоперевозок. Это важно, поскольку, по данным МИДа Швейцарии, между Роттердамом/Антверпеном и Генуей доставляется поездами наибольшее количество грузов в Европе. Проходя вдоль Рейна, так называемый железнодорожный коридор соединяет регионы, переживающие наибольший экономический подъем, такие как Роттердам, Амстердам, Антверпен, Кельн, Франкфурт-на-Майне, Базель, Цюрих, Милан и Генуя. По прогнозам, объемы перевозок на этой линии будут расти.

Ожидается, что благодаря туннелю Ченери будет решена проблема перегрузки автодорог в Тичино, а также повысится качество жизни студентов и тех, кому необходимо ездить на работу в другие города. Время поездки из Лугано в Локарно сократится на полчаса, из Цюриха в Лугано – примерно на 45 минут, также вырастет туристическая привлекательность италоязычного кантона. Железнодорожная компания CFF/SBB планирует с 14 сентября выполнять пробные грузоперевозки по ночам, а коммерческое использование туннеля начнется 13 декабря. Пропускная способность туннеля: 170 грузовых и 180 пассажирских поездов в сутки, максимальная скорость составов – 160 км/ч и 250 км/ч соответственно.