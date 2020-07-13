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вторник, 14 июля 2020 года   

Сага Бувье-Рыболовлев: монакский эпизод завершен|La saga Bouvier-Rybolovlev, fin de l'épisode monégasque

Автор: Надежда Сикорская, Монако, 13. 07. 2020. Просмотров: 705

Дворец правосудия в Монако (©Direction de la Communication - Stéphane Danna)

Кассационный суд Монако окончательно отменил уголовное разбирательство по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, начатое в княжестве Дмитрием Рыболовлевым против Ива Бувье.

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La cours de révision de Monaco a annulé la procédure pénale pour escroquerie et blanchiment, lancé par Dmitri Rybolovlev contre Yves Bouvier.

Вот уже пять лет Наша Газета следит за противостоянием между проживавшим ранее в Женеве российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и женевским арт-дилером Ивом Бувье, проходящим на четырех «сценах» - в Женеве, Сингапуре, США и Монако. С содержанием предыдущих эпизодов можно ознакомиться здесь, а суть такова: с 2015 года Рыболовлев требует возврата ему Бувье миллиарда долларов, обвиняя его в систематическом, в течение десяти лет, завышении стоимости продаваемых картин и присвоении разницы, злоупотреблении доверием и отмывании денег по 38 эпизодам. Наверно, некоторым нашим читателям, помнящим, что купленную с помощью Бувье за 127,5 млн долларов картину Да Винчи «Спаситель мира» Дмитрий Евгеньевой продал за 450 млн долларов же, претензии покажутся странными, но у богатых, как известно, свои причуды.

Решение кассационного суда в Монако, объявленное на прошлой неделе, подтвердило декабрьское решение апелляционного суда княжества, против которого возражал Рыболовлев, поставив таким образом точку в этом деле. По крайней мере, в этом эпизоде дела. Но не тревожьтесь, любители подобных сериалов! В то время, как Ив Бувье торжествует победу – «В течение последних пяти лет я заявлял о своей невиновности, и сегодня суды Монако наконец-то подтвердили мою правоту», цитирует его слова агентство Bloomberg, – адвокаты Рыболовлева заявили, что решение суда Монако мало что значит для разбирательства, и теперь основным полем битвы станет Женева. Действительно, процесс в Монако, где Дмитрий Рыболовлев известен прежде всего как владелец футбольного клуба AS Monaco, касался только трех из 38 сделок – так и вспоминаются «39 ступеней» А. Хичкока!

Так что женевские адвокаты Дмитрия Рыболовлева, мэтры Марк Хензелин и Сандрин Жиру, готовятся в продолжению боя, который словно и не начинался, ведь адвокат Ива Бувье Давид Биттон по-прежнему утверждает, что обвинения в адрес его клиента «не имеют отношения к его деятельности как арт-дилера», а дело просто в том, что, цитирует его слова газета Le Temps, российский предприниматель хочет «искусственно понизить стоимость своей коллекции в рамках бракоразводного процесса» с Еленой Рыболовлевой. Если прикинуть, во сколько за пять лет обошлись одни адвокатские услуги, но «понижение» не дешевое. Но все познается в сравнении, разумеется.

«Клеветнические инсинуации г-на Бувье и его адвокатов – из области фантастики», - отвечают на это французские защитники Рыболовлева, Эрве Темим и Мартен Рейно, в коммюнике, зато жалобы на Бувье, наоборот, «основаны на четких и удручающих доказательствах мошенничества на несколько сотен миллионов евро».

Да, адвокаты честно отрабатывают высокие гонорары. Думаем, нам придется стать свидетелями еще многих актов этого затянувшегося спектакля, так что наберитесь терпения.

 

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