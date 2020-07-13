Автор: Надежда Сикорская, Монако, 13. 07. 2020. Просмотров: 705
Кассационный суд Монако окончательно отменил уголовное разбирательство по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, начатое в княжестве Дмитрием Рыболовлевым против Ива Бувье.|
La cours de révision de Monaco a annulé la procédure pénale pour escroquerie et blanchiment, lancé par Dmitri Rybolovlev contre Yves Bouvier.
Вот уже пять лет Наша Газета следит за противостоянием между проживавшим ранее в Женеве российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и женевским арт-дилером Ивом Бувье, проходящим на четырех «сценах» - в Женеве, Сингапуре, США и Монако. С содержанием предыдущих эпизодов можно ознакомиться здесь, а суть такова: с 2015 года Рыболовлев требует возврата ему Бувье миллиарда долларов, обвиняя его в систематическом, в течение десяти лет, завышении стоимости продаваемых картин и присвоении разницы, злоупотреблении доверием и отмывании денег по 38 эпизодам. Наверно, некоторым нашим читателям, помнящим, что купленную с помощью Бувье за 127,5 млн долларов картину Да Винчи «Спаситель мира» Дмитрий Евгеньевой продал за 450 млн долларов же, претензии покажутся странными, но у богатых, как известно, свои причуды.
Так что женевские адвокаты Дмитрия Рыболовлева, мэтры Марк Хензелин и Сандрин Жиру, готовятся в продолжению боя, который словно и не начинался, ведь адвокат Ива Бувье Давид Биттон по-прежнему утверждает, что обвинения в адрес его клиента «не имеют отношения к его деятельности как арт-дилера», а дело просто в том, что, цитирует его слова газета Le Temps, российский предприниматель хочет «искусственно понизить стоимость своей коллекции в рамках бракоразводного процесса» с Еленой Рыболовлевой. Если прикинуть, во сколько за пять лет обошлись одни адвокатские услуги, но «понижение» не дешевое. Но все познается в сравнении, разумеется.
«Клеветнические инсинуации г-на Бувье и его адвокатов – из области фантастики», - отвечают на это французские защитники Рыболовлева, Эрве Темим и Мартен Рейно, в коммюнике, зато жалобы на Бувье, наоборот, «основаны на четких и удручающих доказательствах мошенничества на несколько сотен миллионов евро».
Да, адвокаты честно отрабатывают высокие гонорары. Думаем, нам придется стать свидетелями еще многих актов этого затянувшегося спектакля, так что наберитесь терпения.
Пять миллионов франков за пиццуШвейцарский лидер среди ресторанов итальянской кухни, сеть Molino только что инвестировала такую сумму в свою самую крупную «точку» - на площади Моляр, в центре Женевы.
В Швейцарии судят сторонников «Исламского государства»6 июля прокуратура Конфедерации представила обвинительное заключение против двух швейцарцев в связи с их попыткой примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Слабые стороны закона об эпидемияхВ швейцарском законе об эпидемиях (LEp) не прописаны достаточно подробно условия покрытия расходов на лечение инфекционных заболеваний, подметили ученые Женевского университета. По этой причине пациенты могут оказаться в неравном положении.
Профессии будущего в ШвейцарииЧто происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.
Кристоф Блохер подарит свою ренту, но не государствуИдейный вдохновитель Народной партии Швейцарии (UDC) и бывший федеральный советник Кристоф Блохер потребовал выплаты ренты, которая полагается ему после работы в составе правительства и от которой он в свое время отказался.
Белорусские акции солидарности в ШвейцарииНачавшаяся в Минске волна протестных настроений накануне президентских выборов в Беларуси докатилась и до Конфедерации.
Добавить комментарий