Фото пожаров в Чернобыле облетели страницы и экраны ведущих СМИ мира, впечатляющие видеозаписи легко найти в соцсетях и на различных сайтах. В коммюнике Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Украины приведены возможные причины пожара: первая – огонь «пришел» в зону отчуждения из Житомирской области со стороны Древлянского заповедника, вторая – на территории зоны расположены линии электропередач, от замыкания которых могла возникнуть искра, вызвавшая воспламенение сухой травы, третья – умышленные поджоги, поскольку были зафиксированы удаленные друг от друга очаги пожара. В украинских СМИ также высказывается предположение, что огонь мог возникнуть по вине фермеров, привыкших выжигать весной сухую траву, чтобы не обрабатывать поле дисковой бороной и сэкономить время и топливо для техники. Также в коммюнике ГАЗО подчеркивается, что, по состоянию на 18:00 23 апреля, в зоне отчуждения подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций продолжают локализацию пожаров на территории Лубянского, Дитятковского, Денисовицкого, Корогодского и Паришевского лесничеств. К тушению привлечены 1164 человека и 286 единиц техники, радиационная обстановка находится под контролем.



На странице Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, который является подразделением Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП), опубликовано обращение к президенту Украины, премьер-министру, местным органам власти, предприятиям и населению, содержащее рекомендации в области предупреждения лесных пожаров. В тексте документа подчеркивается, что «формирование в Украине в 2020 году качественно нового типа чрезвычайной пожарной опасности» стало причиной образования крупнейших в истории страны площадей пожаров в зоне отчуждения и вокруг нее (более 30000 га), «радиационного загрязнения значительных территорий за пределами зоны, уничтожения огнем отдельных жилых домов и целых населенных пунктов», мобилизации межведомственных противопожарных сил и средств. В интервью изданию «Сегодня» глава Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев подчеркнул, что «в Украине это первый опыт, противопожарные службы нацелены на небольшие пожары – 100-300 га. В Чернобыле нет никакой инфраструктуры – там непроходимые заросли, и для техники приходится расчищать дорогу».



Возникшей ситуацией пользуются мошенники, собирая в соцсетях деньги якобы на ликвидацию пожаров. В середине апреля полиция задержала двух подозреваемых в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, ведется расследование. Несколько дней назад в Чернобыльскую зону прибыли антидиверсионные группы с целью оказать противодействие новым поджогам.





Государственная инспекция ядерного регулирования Украины делится с международными партнерами информацией о положении в зоне отчуждения ЧАЭС и о повышении радиационного фона. Последнее сообщение на сайте инспекции, связанное с вышеупомянутыми пожарами, опубликовано 15 апреля, в нем сказано, что «событие не имело существенных радиологических последствий для населения и окружающей среды за пределами зоны отчуждения и не сопровождалось образованием дополнительных выбросов радиоактивности в окружающую среду».За развитием событий в зоне отчуждения следят эксперты разных стран, включая Швейцарию. В связи с этим мы решили рассказать о том, чем занимается Независимая информационно-исследовательская комиссия по радиоактивности (CRIIRAD) в Женеве. Примечательно, что комиссия была создана вскоре после аварии на Чернобыльской АЭС – в мае 1986 года. С сентября 2018-го эта французская неправительственная организация обеспечивает техническое обслуживание дозиметра гамма-излучения, установленного на крыше дома 25 на улице Stand. Прибор куплен по решению городских властей, средства на обслуживание выделяются из местного бюджета.Как сообщил Нашей Газете начальник отдела по вопросам оборудования CRIIRAD Жереми Мотт, с момента установки дозиметра в Женеве средняя мощность дозы составляет 76 нанозиверт/час (нЗв/ч), что является результатом земного и космического излучений. Их уровень относительно стабилен, зафиксированные небольшие колебания объясняются, в основном, изменениями количества газа радона, присутствующего в нижних слоях атмосферы. Временное повышение уровня радиации может быть вызвано осадками, вымывающими из почвы природные радиоактивные элементы, связанные с распадом радона. Эксперты CRIIRAD регулярно проверяют, имеют ли колебания естественный характер, анализируя показания дозиметра. Эта информация регулярно обновляется на сайте CRIIRAD, здесь же можно ознакомиться с архивом показаний прибора. Добавим, что кратковременные колебания мощности гамма-излучения были зафиксированы 6 мая и 14 ноября 2019 года (около 180 нЗв/ч), что связано с работами по техническому обслуживанию дозиметра. Никаких аномалий с сентября 2018 года отмечено не было.Это единственный прибор, который CRIIRAD обслуживает в Швейцарии. Кроме того, в разных частях страны расположены 76 дозиметров Национальной службы чрезвычайных ситуаций (CENAL), которые каждые 10 минут передают свои показания. В случае превышения порога дозы излучения (1000 нЗв/ч) CENAL проинформирует Федеральную службу защиты населения. В зависимости от места, в котором находится конкретный дозиметр, среднее ежедневное значение мощности дозы колеблется от 80 до 260 нЗв/ч. На государственной платформе radenviro.ch отмечается, что по состоянию на 15 апреля в Швейцарии не зафиксировано повышения уровня радиации в связи с пожарами в Чернобыльской зоне. Более того, содержание цезия-137 в воздухе в Конфедерации не превышает допустимое значение.