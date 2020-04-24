Автор: Лейла Бабаева, Киев-Женева, 24. 04. 2020. Просмотров: 342
29 марта, менее чем за месяц до 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, которую мы с грустью отмечаем 26 апреля, в зоне отчуждения начались лесные пожары, тушение которых продолжается до сих пор. За развитием ситуации внимательно следят эксперты разных стран, включая Швейцарию.|
Фото пожаров в Чернобыле облетели страницы и экраны ведущих СМИ мира, впечатляющие видеозаписи легко найти в соцсетях и на различных сайтах. В коммюнике Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Украины приведены возможные причины пожара: первая – огонь «пришел» в зону отчуждения из Житомирской области со стороны Древлянского заповедника, вторая – на территории зоны расположены линии электропередач, от замыкания которых могла возникнуть искра, вызвавшая воспламенение сухой травы, третья – умышленные поджоги, поскольку были зафиксированы удаленные друг от друга очаги пожара. В украинских СМИ также высказывается предположение, что огонь мог возникнуть по вине фермеров, привыкших выжигать весной сухую траву, чтобы не обрабатывать поле дисковой бороной и сэкономить время и топливо для техники. Также в коммюнике ГАЗО подчеркивается, что, по состоянию на 18:00 23 апреля, в зоне отчуждения подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций продолжают локализацию пожаров на территории Лубянского, Дитятковского, Денисовицкого, Корогодского и Паришевского лесничеств. К тушению привлечены 1164 человека и 286 единиц техники, радиационная обстановка находится под контролем.
На странице Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, который является подразделением Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП), опубликовано обращение к президенту Украины, премьер-министру, местным органам власти, предприятиям и населению, содержащее рекомендации в области предупреждения лесных пожаров. В тексте документа подчеркивается, что «формирование в Украине в 2020 году качественно нового типа чрезвычайной пожарной опасности» стало причиной образования крупнейших в истории страны площадей пожаров в зоне отчуждения и вокруг нее (более 30000 га), «радиационного загрязнения значительных территорий за пределами зоны, уничтожения огнем отдельных жилых домов и целых населенных пунктов», мобилизации межведомственных противопожарных сил и средств. В интервью изданию «Сегодня» глава Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев подчеркнул, что «в Украине это первый опыт, противопожарные службы нацелены на небольшие пожары – 100-300 га. В Чернобыле нет никакой инфраструктуры – там непроходимые заросли, и для техники приходится расчищать дорогу».
Возникшей ситуацией пользуются мошенники, собирая в соцсетях деньги якобы на ликвидацию пожаров. В середине апреля полиция задержала двух подозреваемых в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, ведется расследование. Несколько дней назад в Чернобыльскую зону прибыли антидиверсионные группы с целью оказать противодействие новым поджогам.
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