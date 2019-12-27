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пятница, 27 декабря 2019 года   

Поздравления от правительства Швейцарии |Félicitations du gouvernement suisse

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 27. 12. 2019. Просмотров: 70

Открытка Симонетты Соммаруги (© Yoshiko Kusano)

Члены Федерального совета подготовили традиционные открытки с новогодними поздравлениями – предлагаем читателям оценить, кто проявил больше изобретательности.

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Les membres du Conseil fédéral ont préparé des cartes de vœux traditionnelles dont nous proposons à nos lecteurs d'apprécier l'originalité.

Глава министерства обороны и спорта, член Христианско-демократической партии (PDC) Виола Амхерд представила открытку, на которой видны силуэты спортсменов. Дизайн разработала племянница министра Лия Амхерд, раскрасив картинку в любимые цвета своей тети – от голубого до темно-синего. Внутри открытки приведены слова немецкого поэта Хорста Буллы о том, что сны и видения – это первые шаги к новому мышлению. Автор этого высказывания подчеркивает на своих страницах в соцсетях, что выступает за общество без войны и любит жизнь. Интересно, что именно министр обороны выбрала слова столь мирно настроенного человека в качестве новогоднего послания.

Два члена Народной партии Швейцарии (UDC), заседающие в правительстве, подготовили более традиционные открытки. Министр экономики Ги Пармелен выбрал фото Маттерхорна с нанесенной на изображение «сеткой» из маленьких крестов, напоминающих о национальном флаге, и золотых символов. Послание федерального советника звучит так: «Давайте по-новому посмотрим на то, что кажется неизменным».

На открытке министра финансов Ули Маурера, который в уходящем году был главой государства, на черном фоне под падающим снегом расположены котелок для фондю, лыжи, снеговик и т.д. Вряд ли стоит искать здесь скрытый смысл, но такое послание покажется особенно удачным тем, кто ценят простоту оформления.

Министр юстиции и полиции, член Либерально-радикальной партии (PLR) Карин Келлер-Суттер выбрала для своей открытки рисунок 9-летней школьницы Яны из коммуны Вилен (кантон Тургау), на котором дети водят хоровод вокруг новогодней елки. Изначально девочка отправила свою работу на конкурс «Нарисуй Рождество для ЮНИСЕФ». Швейцарское отделение Детского фонда ООН выбрало работу Яны для своей рождественской открытки 2019 года. Простота милого рисунка контрастирует с серьезностью задач, которые Келлер-Суттер решает в качестве федеральной советницы, но открывает новую сторону ее характера.

На открытке социалиста Алена Берсе, который руководит министерством внутренних дел, размещено фото фрагмента развалин Помпеи, покрытого белым брезентом от непогоды. Этим изображением министр напоминает о необходимости охранять наследие прошлого ради создания прекрасного будущего. Что же здесь швейцарского? Сама фотограф – жительница Лозанны Виржини Ребете, за годы своей работы получившая много разных наград, в том числе от кантона Во, благотворительного фонда Leenaards и т.д.

Соратница Берсе по партии, глава министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникации Симонетта Соммаруга, которая будет президентом Конфедерации в 2020 году, осталась верна себе, в очередной раз поместив на открытку фото детей – на этот раз двух трубачей. Как и раньше, речь идет о детях ее подчиненных, информирует телерадиокомпания RTS.

Изображение на открытке министра иностранных дел, члена PLR Игнацио Кассиса на первый взгляд кажется не вполне уместным: гора соли на складе. Что это, оригинальная попытка вызвать ассоциацию со снегом? На самом деле, соль, как неизменный ингредиент практически в любом блюде, символизирует стремление Швейцарии подчеркнуть свою значимость на международном уровне.

 

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