Автор: Лейла Бабаева, Берн, 27. 12. 2019. Просмотров: 70
Глава министерства обороны и спорта, член Христианско-демократической партии (PDC) Виола Амхерд представила открытку, на которой видны силуэты спортсменов. Дизайн разработала племянница министра Лия Амхерд, раскрасив картинку в любимые цвета своей тети – от голубого до темно-синего. Внутри открытки приведены слова немецкого поэта Хорста Буллы о том, что сны и видения – это первые шаги к новому мышлению. Автор этого высказывания подчеркивает на своих страницах в соцсетях, что выступает за общество без войны и любит жизнь. Интересно, что именно министр обороны выбрала слова столь мирно настроенного человека в качестве новогоднего послания.
Два члена Народной партии Швейцарии (UDC), заседающие в правительстве, подготовили более традиционные открытки. Министр экономики Ги Пармелен выбрал фото Маттерхорна с нанесенной на изображение «сеткой» из маленьких крестов, напоминающих о национальном флаге, и золотых символов. Послание федерального советника звучит так: «Давайте по-новому посмотрим на то, что кажется неизменным».
На открытке министра финансов Ули Маурера, который в уходящем году был главой государства, на черном фоне под падающим снегом расположены котелок для фондю, лыжи, снеговик и т.д. Вряд ли стоит искать здесь скрытый смысл, но такое послание покажется особенно удачным тем, кто ценят простоту оформления.
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