Автор: Лейла Бабаева, Сен-Морис, 25. 12. 2019. Просмотров: 283
«Волшебный грот» (франц. «la Grotte aux fées»), обитель изящной феи Фризетты, покровительствовавшей некогда благородному семейству Дюэн, расположен в серых скалах, возвышающихся над рекой Роной. Гордая и неукротимая альпийская река протекает изумрудной лентой внизу – по дну узкого ущелья. По легенде, добрая Фризетта сжалилась над колдуньей Турлурой, которая осталась без жилья – ее грот завалило камнями на вершине гор Дьяблере. Фризетта позволила ворожее поселиться по соседству, но с условием: Турлура должна обуздать свой сварливый нрав и не вредить местным жителям. Но злая ведьма не удержалась: подкараулив детей хозяина замка Дюэн, она столкнула их в Рону! Фризетта со своей скалы увидела злодеяние и слетела на радужных крыльях вниз. Она спасла малышей из воды, сбросила вместо них в реку колдунью, но при этом потеряла свою волшебную палочку. Красавица до того расстроилась из-за потери своего сокровища, что навсегда покинула валезанские края.
Чтобы добраться до Волшебного грота, предстоит потратить немало сил, преодолевая зигзаги проложенной наверх тропы. Если вы не привыкли ходить пешком, то такая прогулка все равно стоит затраченных усилий, поскольку с панорамной террасы ресторанчика, расположившегося на отвесном склоне у входа в пещеру, открывается восхитительный вид на горы и долину. В ресторане подают, в зависимости от сезона, валезанские блюда и другие угощения. В разные дни меню включает, например, кальмаров в соусе тартар, свиные отбивные в горчичном маринаде, картофель по-деревенски и т.д.
Глядя на темный изогнутый вход в грот, не подозреваешь, насколько впечатляюще выглядят повороты каменных галерей длиной 504 м, ведущих к водопаду. Это был первый швейцарский грот, открытый для посещений - в 1864 году. Началось все с прогулок в горы Мориса Гара (1824-1890), профессора философии коллежа аббатства Сен-Морис. Открыв для себя Волшебный грот, он организовал масштабные работы по его расчистке. Средства от туристических экскурсий планировалось передавать на нужды приюта Веролье в Сен-Морисе, основателем которого был профессор Гар. Древнее прозаическое название «Trou aux Fayes» («Нора волшебниц») сменили на Grotte aux fées, и грот быстро стал популярным – в 1868 году в нем побывали 3 тыс. человек, число посетителей постепенно росло, в последние годы в гости к валезанским феям ежегодно заглядывают не менее 25 тыс. туристов, отмечается на сайте Grotte aux fées. В зимнее время грот можно осмотреть группой не менее десяти человек, предварительно согласовав визит по телефону: +41(0)24 485 10 45.
Не исключено, что путешественников привлекает сюда и тот факт, что в 1864 году здесь обнаружили человеческий череп, приписываемый Бертее, жене одного из мучеников Фиванского легиона, перебитого римлянами в 306 году н.э. за то, что они отказались подчиниться приказу и казнить христиан в Альпах. Говорят, что несколько египетских легионеров сумели избежать этой страшной участи, один из них укрылся в гроте, где и умер.
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