Дорогие читатели!



Все вы уже знаете, конечно, что самым популярным зверьком наступающего года будет Крыса. Внешне она не похожа ни на знакомую всем отечественную Лариску старухи Шапокляк, ни на симпатичного французского крысенка Реми по кличке Рататуй, ни тем более на отвратительных существ, с которыми пришлось столкнуться Индиане Джонсу в поисках священного грааля. Главное отличие – она белая, причем, несмотря на кажущуюся пушистость, с твердым, в буквальном смысле металлическим характером. Да, именно такую характеристику выдали астрологи – белая металлическая крыса.



Белый цвет традиционно символизирует чистоту, искренность и благие намерения, но составители гороскопов предупреждают: Крыса – непростой знак, она хитра, злопамятна и умеет повернуть обстоятельства в свою пользу. Поэтому весь год нужно быть начеку, так как рискуют возникнуть вопросы гораздо более глубокие и масштабные, чем те, что мы привыкли решать в повседневной жизни.



Интересно, что, в отличие от западного мира, где крыса считается вредителем и разносчиком разнообразных болезней, на востоке, откуда пошла вся «зодиачная наука», она – священное животное, которое символизирует храбрость, хитрость и способность любыми путями добиваться поставленных целей. А потому можно ожидать, что 2020 год станет удачным для людей амбициозных и целеустремленных. По прогнозам, Ее Величество Крыса будет благосклонна к любой работе, выполняемой с удовольствием, особенно если она связана с творчеством. Кроме того, будучи первым знаком восточного гороскопа, она приветствует смену рода деятельности – вместе с Крысой пожелаем удачи тем, кто задумал попробовать себя на новом поприще, не слишком, впрочем, обольщаясь традиционными посулами карьерного роста, признания заслуг и материального удовлетворения. Это уж как карта ляжет!

Вашу финансовую ситуацию и целесообразность тех или иных вложений советуем все же обсуждать не с Крысой, а с профессионалами – благо в Швейцарии живем, и партнеры Нашей Газеты из женевского Hyposwiss bank и цюрихского VP Bank всегда открыты для консультации. Они подскажут, как угодить Крысе, любящей комфорт и достаток.



По вопросам здоровья, главного нашего капитала, к вашим услугам специалисты гуппы Genolier во всех ее 16 разбросанных по всей Швейцарии клиниках. Не забудьте сказать, что вы – от Нашей Газеты!



Если решите прочно осесть в Женеве, подходящее жилье помогут подыскать коллеги из агентства Pilet & Renaud, а за новинками современной русской литературы очень удобно следить по французским ее переводам, которыми регулярно радует лозаннское издательство Noir sur Blanc.

Да, вы правильно догадались – таким не слишком завуалированным способом мы поблагодарили тех, кто поддерживает наше издание и позволяет ему держаться на плыву, идя собственным курсом, нередко пролегающим против течения. Спасибо им большое!



Упорный труд, столь милый сердцу Белой Крысы, нашу редакцию не пугает – мы привычные. И даже верим, что, вопреки пословице, выше головы прыгнуть можно – один раз, два, ну три. Но каждый день заниматься подобными упражнениями невозможно. Поэтому искренне советуем читателям наслаждаться каждым днем, не доводя себя до морального и физического измождения, и воспринимать неудачи лишь как указание на новые, еще не исследованные возможности!



Наступивший год для Нашей Газеты – 13-й, цифра символическая. Посмотрим, что они с Крысой нам принесут. А пока обращаемся к нашей еще выросшей за 2019-й аудитории с просьбой-напоминанием: если вы считаете наше издание полезным, если чтение материалов доставляет вам удовольствие и вы разделяете позицию редакции, стремящейся к максимальной объективности и нейтральности, – не ждите, что нас поддержит «добрый дядя», в деда Мороза мы больше не верим даже в Новый год.



Желаем всем читателям здоровья, удачи, процветания – по возможности, вместе с нами!