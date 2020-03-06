Автор: Надежда Сикорская, Женева, 6. 03. 2020. Просмотров: 116
Накануне Международного женского дня 8 марта редакция Нашей Газеты поздравляет всех наших прекрасных читательниц и желает им исполнения всех желаний.|
A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes la rédaction de Nasha gazeta souhaite à toutes ses magnifiques lectrices la réalisation de tous leurs rêves.
В Швейцарии, в отличие от России и ряда стран постсоветского пространства, 8 марта – не выходной день. Тем не менее, неофициально праздник все же отмечается, причем очень по-разному, о чем наша редакция может судить по получаемым приглашениям.
«Лживая, вся в морщинах и с дьявольским языком» - такую характеристику выдала, в начале 16 века, католическая сестра и писательница Жанна де Жюсси протестантскому теологу Мари Дантьер. По мнению сотрудников Музея Реформации, эти две жительницы Женевы отражают роль, которую сыграли женщины в истории Реформации: многие ревностно верующие дамы активно участвовали в религиозных столкновениях в Европе, коснувшихся всех общественных слоев».
Прочитанный вами текст – пришедшее в редакцию приглашение в Музей Реформы, коллекция которого, по случаю 8 марта, будет представлена вам под «женским углом зрения», на примерах самых разных женщин – от членов европейских монархических семей до простых домохозяек. Даже цена билета будет особая – 8 франков вместо 13, только нужно обязательно записаться здесь.
Пригласили нас принять участие в торжествах и члены женевской Партии труда, с лидером которой Александром Енилиным мы вас уже знакомили. Местные пролетарии напоминают, что 60 лет назад женевские женщины получили, наконец, политические права, за что Партия труда боролась с момента ее основания, запустив, в частности, в 1945 году народную инициативу о получении женщинами избирательного права. Отпраздновать это историческое событие в зале Cercle du Mail (25 Rue du Vieux Billard, 1205 Genève) приглашаются все желающие -вечером 8 марта, сразу после очередной женской забастовки.
Да, если вы еще не в курсе, то знайте, что после беспрецедентных женских манифестаций, прошедших 14 июня прошлого года, в ближайшее воскресенье готовится новая массовая акция, главная цель которой – сокращение времени, затрачиваемого женщинами на работу.
Бастовать наша исключительно женская – какой мужчина выдержит такой ритм?! – редакция, конечно, не собирается, хотя именно в этом был смысл идеи Клары Цеткин, предполагавшей, что в этот день женщины будут выходить на демонстрации, привлекая внимание общественности к своим проблемам. Мы лучше проведем вечер, слушая прекрасную Элину Гаранчу.
Бастовать в воскресенье не пойдем, но внимание к проблемам привлечь можем уже сегодня. А проблемы у нас общие со всей независимой прессой, которая на наших глазах исчезает как класс: самый последний пример – уход в отставку в полном составе редакции французского киножурнала Cahiers du Cinéma, существовавшего с 1951 года и заслужившего отличную репутацию у всех любителей кино.
Обладание собственным мнением и отстаивание его, непредвзятость в подаче информации, соблюдение нейтралитета при отсутствии равнодушия, спокойный тон при самом эмоциональном содержании и просто интересные материалы – надеемся, все это и привлекает к Нашей Газете ее многочисленных читателей в разных странах мира. Но некоторых и раздражает!
Независимость – дорогое удовольствие. Вот уже 13 лет каждый день мы делимся с вами самым, на наш взгляд, интересным из происходящего в Швейцарии, находим точки соприкосновения между Конфедерацией и всем русскоязычным пространством. Каждый день нам приходится принимать решения и делать выборы, которые не каждому мужчине по плечу. Спасает женская интуиция!
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