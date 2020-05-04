Пестрота, разгул, волненье,

Ожиданье, нетерпенье...

Веселится и ликует весь народ!

Слова Н. Кукольника, на которые М. Глинка написал свою «Попутную песню», отлично описывает эйфорию, которые пережили многие – но не все! – жители Швейцарии, узнав на прошлой неделе, что выход из режима самоизоляции произойдет с опережением графика почти на месяц: и музеи, и рестораны, открытие которых планировалось на 8 июня, примут посетителей уже 11 мая. (Подробности описаны в нашей статье.)



Не будем говорить «гоп»

Да, все мы устали от этой странной, непривычной, тревожной ситуации, действующей не только на кошелек, но и на психику. По мнению Федерального совета, опирающегося на статистику, мнение швейцарских специалистов и опыт соседних стран, первая фаза борьбы с коронавирусом, завершена. Начинается вторая – период «мирного сосуществования» с ним, с соблюдением социальной дистанции, правил гигиены (странно, что кому-то приходится привыкать мыть руки), ношением масок и т.д.

Не надо быть тонким аналитиком, чтобы понимать, что решение об ускоренном выходе из особого режима – о, как знакомы нам все эти «ускорения» и «пятилетки за три года»! – было принято правительством под влиянием политических кругов (в первую очередь, Народной партии Швейцарии и Либерально-радикальной партии) и экономического лобби (в первую очередь, в немецкоязычных кантонах), требовавших скорейшего открытия всех коммерческих структур, включая рестораны. Еще две недели назад министр здравоохранения Алэн Берсе исключал такой сценарий, и вот он стал реальностью. Усиливает ли такая «гибкость» доверие к правительству, мы не уверены.

Наибольшее смятение продолжает вызывать «школьный вопрос», оставленный федеральным правительством на совести кантонов. Дети соскучились по своим друзьям, но многие родители, как и многие учителя вовсе не согласны с возвращением за парты уже 11 мая, опасаясь, что это будет способствовать второй волне заболевания. (Подробнее об этом можно почитать здесь.)

Справедливы ли их опасения, покажет время, но даже врачи – а мы опросили нескольких медиков среди наших читателей – не приходят к общему знаменателю: одни категорически против выхода из самоизоляции, другие – за, но при условии обязательного ношения масок всеми и везде, третьи считают, что пик прошел, тестов и защитных материалов в стране достаточно, как достаточно и свободных мест в госпиталях, а значит, если только новая волна не будет массово занесена из-за границы, можно и рискнуть.

Правительство по-прежнему призывает граждан соблюдать предписания, оставаться дома, работать удаленно… Но невозможно открыть дверцу «клетки» и рассчитывать, что никто из нее не выйдет! Вы все заметили, конечно, что в последние дни увеличилось число людей на улицах и в магазинах, и далеко не все они в масках. И это еще дождливая погода удерживает многих по домам. Параллельно, как вы прочитаете в нашей сегодняшней хронике, кривая заболеваний в Швейцарии вновь поползла вверх…

В высших сферах

В опубликованном в субботу интервью Карин Келлер-Суттер, министр юстиции, защищая отход правительства от прежних позиций, признала, что, с точки зрения коммуникации, руководство страны было не на высоте. Это относится, в первую очередь, к отсутствию ясности в плане действий и в концепции защитных мер – что, согласитесь, в последние два месяца было самым важным. Еще один промах касается снятия ограничений с ассортимента больших магазинов: «Намерения были хорошими, но они были четко сформулированы, что привело к путанице».

Федеральная советница отрицает, что правительство изменило свою позицию, поставив во главу угла экономические интересы, а не здоровье населения. Что касается открытия границ, то никаких конкретных дат министр не назвала, но предупредила, что с путешествиями придется подождать: первой европейской страной, с которой возобновятся контакты, может стать Австрия, а «межконтинентальные туристические поездки вряд ли будут возможны в привычном режиме до будущего года». Сама госпожа Келлер-Суттер собирается этим летом провести недельку в Тичино. Что касается предлагавшегося ранее введения «санитарных паспортов», подтверждающих отсутствие заражения, то министр категорически против, предпочитая такому сложному решению «постепенное возвращение к нормальной жизни».

Все эти и многие другие вопросы будут обсуждаться уже сегодня - на чрезвычайной сессии швейцарского парламента, которая, ради соблюдения социальной дистанции и прочих предприсаний, будет проходить в бернском выставочной комплексе BernExpo. Основные тезисы политических партий известны: НПШ, по подсчетам которой на сегодняшний день из-за коронавируса лишились работы 150 тысяч жителей Швейцарии, будет требовать отмены чрезвычайного положения, Социлистическая партия собирается настаивать на усилении покупательской способности населения, Либерально-радикальная партия предложит "либеральный" выход из кризиса, а политическое объединение христианских демократов (PDC), буржуазных демократов (PBD) и евангелистов (PEV) сделает акцент на совершенствовании системы здравоохранения. И совсем конкретно: депутат Либерально-радикальной партии от кантона Юра предлагает Национальному банку Швейцарии выплатить каждому гражданину, независимо от возраста и социально-экономического положения, по 500 франков. На чьей стороне ваши предпочтения?



Modus vivendi

Этот пришедший из латыни дипломатический термин применяют для обозначения временных или предварительных соглашений, которые впоследствии предполагается заменить другими, более постоянного характера или более подробными. На наш взгляд, он отлично подходит и к нынешней ситуации, вынуждающей менять многолетние привычки. А уж временно ли или навсегда, посмотрим.

Согласно плану правительства, ровно через неделю, 11 мая, должна быть полностью восстановлена работа общественного транспорта: поездов, автобусов, трамваев. Что не может не вызывать вопросов о том, как соблюдать правила защиты, чтобы транспорт не стал новым очагом заражения коронавирусом.

Для того, чтобы успокоить пассажиров и собственных служащих, Железные дороги Швейцарии и компания Car Postal, крупнейший перевозчик страны, разработали, совместно с Федеральной транспортной службой и Федеральной службой здравоохранения, план защиты из шести пунктов.

Гражданам рекомендуется по мере возможности избегать поездок в часы пик, а билеты приобретать через интернет, мобильное приложение или производя бесконтактную оплату в кассе – как угодно, только не передавая из рук в руки монеты и банкноты. Транспортировщики просят пользователей соблюдать предписанную социальную дистанцию на остановках и перед дистрибьютерами билетов, рассаживаться подальше друг от друга в вагонах поездов и салонах трамваев/автобусов и уступать проход выходящим на остановке пассажирам. Понимая, что гарантировать соблюдение этих правил сложно, всем пассажирам общественного транспорта рекомендуется носить маски.

Со своей стороны, транспортные предприятия обещают усилить меры по соблюдению чистоты регулярной, несколько раз в день, дезинфекцией поручней, ручек, кнопок и прочих поверхностей. Все сотрудники транспортных компаний, находящиеся в контакте с пассажирами, будут носить маски при невозможности соблюдения двухметровой дистанции.

Наконец, платными в обычное время общественными туалетами на вокзалах Базеля, Беллинцоны, Берна, Женевы, Лозанны, Локарно, Люцерна и Цюриха можно будет пользоваться даром.

В завершение этой темы добавим, что транспортные компании, как и все прочие, ожидают от правительства Конфедерации плана оказания им помощи: вынужденные в течение последнего времени оказывать минимум услуг, они потеряли от 80 до 90% пассажиров, понесенные убытки достигли 500 млн франков.





Весь мир – театр!

Такого мнения, как известно, придерживался Шекспир. Не знаем, как вы, а мы уже изнемогаем от невозможности отправиться в культпоход, но... Мы не раз писали в последние недели, что отрасль культуры пострадала от пандемии коронавируса чуть ли не больше всех, а начать наверстывать упущенное она сможет в последнюю очередь – до конца августа в Швейцарии запрещены все мероприятия, объединяющие более 1000 человек. Эта ситуация подтолкнула все заинтересованные стороны к большей солидарности и креативности, а также заставила коренным образом пересмотреть формы своего существования, применив к ним новые санитарные требования.

Для того, чтобы в обозримом будущем мы снова могли ходить в театр, на концерт или в оперу, не опасаясь за собственное здоровье и не подвергая опасности окружающих, включая персонал, необходимо разработать новую концепцию санитарной защиты для всего театрально-зрелищного сектора. Ради достижения этой цели объединили свои усилия крупные профильные объединения: Союз швейцарских театров, Ассоциация технического персонала театров, ассоциации partenaire.orchester.ch и Spectacle svtb-astt.

Благодаря новым, унифицированным правилам весь процесс, сопровождающий то или иное зрелищное мероприятие, от репетиций до продаж билетов и собственно представления, сможет протекать с соблюдением новых норм защиты и охватит абсолютно всех участников, от кассиров до музыкантов в оркестровой яме.



«Мы поможем загранице»

Словно с точностью до наоборот поняв знаменитый лозунг из «Двенадцати стульев», Федеральный совет принял решение разблокировать 400 млн франков для помощи развивающимся странам в борьбе с Covid-19.

Беспроцентный кредит в размере 200 млн франков будет предоставлен Международному Комитету Красного Креста (МККК), который должен будет вернуть его в течение семи лет. (Как он сможет это сделать, нам, признаемся, непонятно.) Действия Трастового фонда помощи и реагирования на катастрофы Международного валютного фонда (МВФ) получат поддержку на уровне 25 млн. франков. Оба кредита должны будут получить одобрение парламента Конфедерации в июне.

Третий конверт, в размере 175 млн франков, нацелен на усиление международного сотрудничества и призван помочь соответствующим организациям эффективнее противостоять пандемии коронавируса – таким образом Федеральный совет отреагировал на просьбу комиссии по внешней политике Национального совета об увеличении вклада Швейцарии на 100 млн франков.

Предвосхищая негативную реакцию ряда читателей на это сообщение – «у самих экономический кризис, а тут еще…» – предлагаем задуматься о том, что будет, если не сдержать эпидемию, например, в Африке, не располагающей необходимыми защитными средствами, и речь идет не просто о масках?

Приятного аппетита!

Хорошая новость для жителей Женевы, не утративших аппетит и уставших от домашних котлет с пюре. Вслед за роскошным японским рестораном Izumi обслуживать клиентов "на вынос" начал более скромный внешне, но не менее вкусный китайский Fleuve d'or в Каруже. Излюбленные блюда можно заказать по телефону и заехать за ними лично, познакомившись с чудесными владельцами Бернаром и Летицией, а можно - через приложения Smood.ch и Eat.ch. Рекомендуем пикантный суп - самое то в дождливую погоду!



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