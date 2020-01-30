Автор: Лейла Бабаева, Женева, 30. 01. 2020. Просмотров: 51
Мы писали об операции «Папирус» (франц.: Papyrus), благодаря которой иностранцы, нелегально проживающие в Женеве, получили возможность узаконить свое положение. Операция была запущена в 2017 году по инициативе члена правительства Женевы Пьера Моде; местные власти довольны результатами работы, так как на смену получившим вид на жительство мигрантам не приходят другие – это показали регулярные проверки на предприятиях. На сайте кантона Женева отмечается, что пробный период программы «Папирус» закончился 31 декабря 2018 года, однако дополнительные документы можно было предоставить до 31 января 2019-го.
Недавно стало известно, что в этой истории не обошлось без криминала. 13 января 2020 года в кантоне был арестован мужчина, подозреваемый в подделке документов, с помощью которых около ста человек получили вид на жительство. В настоящее время следствие старается выяснить, были ли у подозреваемого сообщники. Представитель прокуратуры Женевы Марк Генья отметил в интервью газете Tribune de Genève, что сегодня ведется несколько расследований относительно частных лиц, вероятно, подавших поддельные документы. Параллельно планируется установить масштабы фальсификации в рамках программы «Папирус».
Что касается подозреваемого, то он утверждает, что просто помогал знакомым. Как бы там ни было, но за эту помощь он брал определенную плату. Размер последней предстоит выяснить, а также проверить, не помогал ли этот мужчина приехать в Швейцарию своим соотечественникам, которые никогда раньше здесь не были. Добавим, что 27 января был арестован еще один мужчина, предположительно причастный к этому делу.
Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииШвейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
Итальянец обжаловал отказ в выдаче швейцарского паспорта. И выигралФедеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.
Заморозка яйцеклеток в Швейцарии: за и противВ Конфедерации врачи рекомендуют пациенткам замораживать яйцеклетки до 35 лет, чтобы повысить шансы стать матерью в будущем. Медики рады предложить женщинам возможность продлить период вероятного наступления беременности, а оппоненты полагают, что на женщин таким образом оказывают давление.
Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииШвейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
Мясо с антибиотиками?В швейцарских ресторанах клиентам не всегда предоставляют информацию о том, из какой страны импортировано мясо, входящее в состав блюд. Многие, сами того не подозревая, заказывают кулинарные шедевры, вероятно, содержащие антибиотики и стимуляторы роста.
Итальянец обжаловал отказ в выдаче швейцарского паспорта. И выигралФедеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.
Добавить комментарий