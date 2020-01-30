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четверг, 30 января 2020 года   

Махинации с женевским «Папирусом»|Des machinations avec le «Papyrus» genevois

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 30. 01. 2020. Просмотров: 51

(© pixabay.com)

В городе Кальвина арестован мужчина, подозреваемый в подделке документов с целью помочь нелегалам получить законный статус. Идет расследование.|
Un homme soupçonné d'avoir falsifié des documents pour aider des sans-papiers à obtenir un statut légal a été arrêté dans la cité de Calvin. Une enquête est en cours.

Мы писали об операции «Папирус» (франц.: Papyrus), благодаря которой иностранцы, нелегально проживающие в Женеве, получили возможность узаконить свое положение. Операция была запущена в 2017 году по инициативе члена правительства Женевы Пьера Моде; местные власти довольны результатами работы, так как на смену получившим вид на жительство мигрантам не приходят другие – это показали регулярные проверки на предприятиях. На сайте кантона Женева отмечается, что пробный период программы «Папирус» закончился 31 декабря 2018 года, однако дополнительные документы можно было предоставить до 31 января 2019-го.

Недавно стало известно, что в этой истории не обошлось без криминала. 13 января 2020 года в кантоне был арестован мужчина, подозреваемый в подделке документов, с помощью которых около ста человек получили вид на жительство. В настоящее время следствие старается выяснить, были ли у подозреваемого сообщники. Представитель прокуратуры Женевы Марк Генья отметил в интервью газете Tribune de Genève, что сегодня ведется несколько расследований относительно частных лиц, вероятно, подавших поддельные документы. Параллельно планируется установить масштабы фальсификации в рамках программы «Папирус».

Что касается подозреваемого, то он утверждает, что просто помогал знакомым. Как бы там ни было, но за эту помощь он брал определенную плату. Размер последней предстоит выяснить, а также проверить, не помогал ли этот мужчина приехать в Швейцарию своим соотечественникам, которые никогда раньше здесь не были. Добавим, что 27 января был арестован еще один мужчина, предположительно причастный к этому делу.

Представитель департамента безопасности, трудоустройства и здравоохранения (DSES) Лоран Паольелло отметил, что фальшивые документы были обнаружены благодаря проверкам, проведенным в управлении по вопросам населения и миграции Женевы (OCPM). При этом он напомнил, что «Папирус» не предполагает ни амнистию, ни массовую выдачу видов на жительство: каждое дело рассматривается отдельно, при возникновении подозрений в мошенничестве соответствующая информация передается в прокуратуру.

Напомним, что, по оценкам Государственного секретариата по миграции (SEM), в Женеве нелегально проживают около 13 тыс. иностранцев. Согласно предварительным результатам, обнародованным весной прошлого года, вид на жительство получили 1846 человек. После рассмотрения всех дел это число может вырасти до 3,5 тыс. Лоран Паольелло добавил, что около 74% запросов на оформление ВНЖ подали люди, занятые в качестве домашнего персонала, 6% – нелегалы, работающие в ресторанах и гостиницах, 5% – строители.

 

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