Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 25 июня 2020 года   

Кто и о чем поет «под крылом самолета»?|Les défis de la reprise du trafic aérien

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 25. 06. 2020. Просмотров: 27

Так выглядел женевский аэропорт Cointrin в разгар пандемии © NashaGazeta

Европейские аэропорты открываются один за другим после долгого и разорительного простоя. Однако не все потенциальные пассажиры готовы подняться на борт самолета: одни опасаются, что принимаемых мер санитарной безопасности недостаточно, а других, наоборот, настораживает их избыток.

|

Les aéroports s’ouvrent après une période de stagnation forcée et ruineuse. Pas tous les passagers potentiels sont prêts à monter à bord : les uns craignent l’insuffisance des mesures de la protection sanitaires, tandis que les autres, au contraire, les trouvent trop abondantes.

В наших публикациях, касающихся пандемии коронавируса, мы не раз отмечали, что санитарный кризис пошел на пользу природе – в частности, с конца марта по конец мая в швейцарском небе почти безраздельно царили птицы. Но голубизна неба радует не всех. По оценке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери в общем торговом обороте предприятий отрасли составят в 2020 году 55%. В Женеве, например, из и в которую в нормальное время в день совершается от 400 до 500 перелетов с 50-60 тысячами пассажиров, в разгар кризиса насчитывалось не более 40 перевозок сотни человек, включая рейсы частной авиации. Лишь в длинные выходные на Троицу, с 30 мая по 1 июня, наметился крен в сторону активизации деятельности – услугами аэропорта Куантран воспользовались около 500 пассажиров, разместившихся на бортах 80-100 рейсов. Но это, конечно, капли в море.

Нет, наверное, среди наших читателей таких, кого после режима самоизоляции не охватила бы, по примеру Онегина, охота к перемене мест. Некоторые довольствуются прогулками в ближайших парках и вылазками «за границу» - на горные тропы соседних кантонов, более смелые садятся в машину и отправляются, например, в Италию. Как показал проведенный нами опрос, большинство читаталей (78%) готовы сесть и в самолет, 6% категорически не готовы, а еще 16% готовы, но только в случае крайней необходимости.

Что делают авиакомпании и аэропорты, чтобы развеять сомнения этих 22 процентов? Они действуют по-разному. SWISS, например, рекомендует ношение масок, но не принуждает к этому пассажиров – в точном соответствии с политикой швейцарского правительства. А вот EasyJet принуждает, объясняя это тем, что работает в разных юрисдикциях, а в ряде стран правила безопасности жестче, чем в Швейцарии.

После нескольких выявленных случаев заражения коронавирусом на круизных лайнерах некоторые стали указывать пальцем на вентиляционные системы как источник передачи инфекции. Наша Газета уже разъясняла, что претензии не по адресу, и опубликованную нами информацию подтвердили на страницах журнала Bilan как директор романдского отделения SWISS Лоренцо Штоль, так и директор EasyJet Switzerland Жан-Марк Тевена: все современные самолеты оборудованы специальными вентиляционными системами, вертикально втягивающими воздух каждые три минуты и «возвращающими» его почти таким же чистым, как в операционном блоке – фильтрация позволяет избавиться от 99,97% нечистот.

Но руководство некоторых аэропортов, знакомое, видимо, с нашей психологией, решила не полагаться только на технику и привлекло «человеческий фактор». Так, во Франции и ряде других стран изменилась процедура посадки в самолет: в суднах с единственной дверью организован второй вход для пассажиров с местами в хвостовой части салона, чтобы они как можно меньше пересекались. В некоторых аэропортах действуют «коридоры безопасности», при этом ощупывание сотрудниками служб безопасности отменены – в случае сомнений, пассажира просят вторично пройти через металлодетектор. Правда, не совсем понятно, что происходит, если и на второй, и на третий раз раздается сигнал тревоги.

В одном из терминалов главного парижского аэропорта Roissy-Charles-de-Gaulle пытаются как можно оперативнее выявить пассажиров-носителей инфекции. Для этого на выходе из зоны доставки багажа сейчас тестируют термические камеры, определяющие температуру прибывших: как вы помните, повышенная температура – один из основных симптомов наличия в организме коронавируса. Многочисленные датчики бдят также за скоплениями людей в залах аэропорта и за наличием спирто-водного экстракта, предоставленного в неограниченных количествах пассажирам и персоналу. Такие меры активно применяются во многих азиатских и, в первую очередь, китайских аэропортах, возобновивших свою деятельность уже в апреле.

В Женеве никто температуру пассажирам не мерял в разгар кризиса и не меряет сейчас – ждут указания Федеральной службы здравоохранения. Зато делают акцент на информированность пользователей, их личную ответственность и максимальное сокращение тактильных контактов: пассажиры сами сканируют посадочные талоны, например. «Мобильный телефон – один из главных наших союзников в борьбе с коронавирусом, ведь пассажир может с его помощью самостоятельно пройти все стадии регистрации, что позволяет сократить очереди и передачу документов из рук в руки», - комментирует директор Куантрена Джованни Руссо.

Рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 следит за выполнением плана по защите гражданского населения, в том числе и в аэропортах, внося в него необходимые коррективы. Учитывая широкие полномочия, которыми наделена эта группа, и возложенную на нее ответственность, вызывает удивление пренебрежительность, если не сказать враждебность, с которой некоторые члены парламента и СМИ отнеслись к словам ее главы, эпидемиолога Маттиаса Эггера, высказавшего в прошлую пятницу несогласие с решением правительства отменить с 22 июня практически все ограничительные меры. Очень надеемся, что его опасения окажутся чрезмерными и нам не придется вновь расплачиваться за чью-то поспешность и алчность.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 72.84
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Тематические маршруты по Швейцарии для детей

 В Конфедерации проложены около 65 000 километров пешеходных маршрутов, многие из которых рассчитаны на детей самых разных возрастов.

Всего просмотров: 1,130

Covid-19: Федеральный совет снимает почти все ограничения

 В понедельник Швейцария возвращается к практически нормальной жизни: с 22 июня отменяется большая часть мер борьбы с новым коронавирусом. Под запретом до конца августа остаются только крупные мероприятия с участием более 1000 человек.

Всего просмотров: 1,115

Легенда о швейцарском рае. 12. Салтыков-Щедрин: Размышления о России в Швейцарии

 Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа. Сегодня речь пойдет о поэзии.

Всего просмотров: 994
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?

 Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.

Всего просмотров: 3,526

Covid-19: Швейцария слишком быстро снимает ограничения?

 Руководитель рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Маттиас Эггер считает преждевременными принятые в пятницу правительством меры по ослаблению ограничений. По его мнению, существует риск того, что в ближайшее время число заболевших резко возрастет.

Всего просмотров: 874

Made in Witzerland

 Над чем смеются швейцарцы и почему другие смеются над ними самими? Ответы на эти вопросы вы найдете на выставке, организованной Форумом швейцарской истории в Швице и посвященной культуре юмора в стране – от политической сатиры до расхожих привольных шуточек.

Всего просмотров: 646
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top