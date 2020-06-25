В наших публикациях, касающихся пандемии коронавируса, мы не раз отмечали, что санитарный кризис пошел на пользу природе – в частности, с конца марта по конец мая в швейцарском небе почти безраздельно царили птицы. Но голубизна неба радует не всех. По оценке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери в общем торговом обороте предприятий отрасли составят в 2020 году 55%. В Женеве, например, из и в которую в нормальное время в день совершается от 400 до 500 перелетов с 50-60 тысячами пассажиров, в разгар кризиса насчитывалось не более 40 перевозок сотни человек, включая рейсы частной авиации. Лишь в длинные выходные на Троицу, с 30 мая по 1 июня, наметился крен в сторону активизации деятельности – услугами аэропорта Куантран воспользовались около 500 пассажиров, разместившихся на бортах 80-100 рейсов. Но это, конечно, капли в море.

Нет, наверное, среди наших читателей таких, кого после режима самоизоляции не охватила бы, по примеру Онегина, охота к перемене мест. Некоторые довольствуются прогулками в ближайших парках и вылазками «за границу» - на горные тропы соседних кантонов, более смелые садятся в машину и отправляются, например, в Италию. Как показал проведенный нами опрос, большинство читаталей (78%) готовы сесть и в самолет, 6% категорически не готовы, а еще 16% готовы, но только в случае крайней необходимости.

Что делают авиакомпании и аэропорты, чтобы развеять сомнения этих 22 процентов? Они действуют по-разному. SWISS, например, рекомендует ношение масок, но не принуждает к этому пассажиров – в точном соответствии с политикой швейцарского правительства. А вот EasyJet принуждает, объясняя это тем, что работает в разных юрисдикциях, а в ряде стран правила безопасности жестче, чем в Швейцарии.

После нескольких выявленных случаев заражения коронавирусом на круизных лайнерах некоторые стали указывать пальцем на вентиляционные системы как источник передачи инфекции. Наша Газета уже разъясняла, что претензии не по адресу, и опубликованную нами информацию подтвердили на страницах журнала Bilan как директор романдского отделения SWISS Лоренцо Штоль, так и директор EasyJet Switzerland Жан-Марк Тевена: все современные самолеты оборудованы специальными вентиляционными системами, вертикально втягивающими воздух каждые три минуты и «возвращающими» его почти таким же чистым, как в операционном блоке – фильтрация позволяет избавиться от 99,97% нечистот.

Но руководство некоторых аэропортов, знакомое, видимо, с нашей психологией, решила не полагаться только на технику и привлекло «человеческий фактор». Так, во Франции и ряде других стран изменилась процедура посадки в самолет: в суднах с единственной дверью организован второй вход для пассажиров с местами в хвостовой части салона, чтобы они как можно меньше пересекались. В некоторых аэропортах действуют «коридоры безопасности», при этом ощупывание сотрудниками служб безопасности отменены – в случае сомнений, пассажира просят вторично пройти через металлодетектор. Правда, не совсем понятно, что происходит, если и на второй, и на третий раз раздается сигнал тревоги.

В одном из терминалов главного парижского аэропорта Roissy-Charles-de-Gaulle пытаются как можно оперативнее выявить пассажиров-носителей инфекции. Для этого на выходе из зоны доставки багажа сейчас тестируют термические камеры, определяющие температуру прибывших: как вы помните, повышенная температура – один из основных симптомов наличия в организме коронавируса. Многочисленные датчики бдят также за скоплениями людей в залах аэропорта и за наличием спирто-водного экстракта, предоставленного в неограниченных количествах пассажирам и персоналу. Такие меры активно применяются во многих азиатских и, в первую очередь, китайских аэропортах, возобновивших свою деятельность уже в апреле.

В Женеве никто температуру пассажирам не мерял в разгар кризиса и не меряет сейчас – ждут указания Федеральной службы здравоохранения. Зато делают акцент на информированность пользователей, их личную ответственность и максимальное сокращение тактильных контактов: пассажиры сами сканируют посадочные талоны, например. «Мобильный телефон – один из главных наших союзников в борьбе с коронавирусом, ведь пассажир может с его помощью самостоятельно пройти все стадии регистрации, что позволяет сократить очереди и передачу документов из рук в руки», - комментирует директор Куантрена Джованни Руссо.

Рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 следит за выполнением плана по защите гражданского населения, в том числе и в аэропортах, внося в него необходимые коррективы. Учитывая широкие полномочия, которыми наделена эта группа, и возложенную на нее ответственность, вызывает удивление пренебрежительность, если не сказать враждебность, с которой некоторые члены парламента и СМИ отнеслись к словам ее главы, эпидемиолога Маттиаса Эггера, высказавшего в прошлую пятницу несогласие с решением правительства отменить с 22 июня практически все ограничительные меры. Очень надеемся, что его опасения окажутся чрезмерными и нам не придется вновь расплачиваться за чью-то поспешность и алчность.

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