В Женеве первые признаки надвигающейся эпидемии стали заметны в начале марта, когда, еще до официального объявления правительством Швейцарии экстренной ситуации в стране, начали отменяться некоторые судебные заседания. 9 марта дирекция женевских тюрем приняла решение о введении мер безопасности в пенитенциарных учреждениях: всех посетителей начали проверять на наличие симптомов болезни, путем измерения температуры и «визуального осмотра».



Неделю спустя президент Уголовного суда Женевы проинформировала адвокатов об отмене практически всех слушаний и заседаний, кроме тех, где необходимо принять срочное решение о заключении под стражу или, наоборот, об освобождении из заключения.



Затем генеральный прокурор кантона объявил о функционировании прокуратуры в особом режиме – в частности, об отмене всех несрочных допросов и прочих прокурорских действий на неопределенный срок.



В свою очередь, кантональный министр Мауро Поджиа, отвечающий за департамент безопасности, заверил, что принимаются все необходимые меры для борьбы с распространением эпидемии в тюрьмах кантона. Одной из таких мер стал запрет на любые посещения заключенных. Для адвокатов установили специальные телефонные линии для общения с их подопечными.



В то же время, президент Гражданского суда объявила об отмене или переносе большинства судебных заседаний в гражданской сфере.



Это объявление последовало вслед за решением федерального правительства Швейцарии от 20 марта, когда было объявлено о «судебных каникулах» в отношении текущих гражданских и административных процедур. Федеральные министры заявили при этом, что существующие процессуальные нормы позволяют судебной системе проявить гибкость и адаптироваться к новым реалиям. Так, все несрочные заседания могут быть перенесены или отменены, суды могут продлить уже назначенные сроки.



В других кантонах Швейцарии принятые меры не сильно отличаются от женевских. Да и в других европейских странах тоже. Во Франции практически все суды закрыты, их деятельность ведется лишь по «необходимым делам».



В Бельгии все гражданские процедуры приостановлены, а что касается уголовных процедур, то суды рассматривают лишь дела с участием заключенных.



Кроме того, многие страны начали массивно выпускать на свободу заключенных из тюрем. В основном, речь идет о лицах, которые могут быть отпущены по частичному отбытию срока, или осужденные в солидном возрасте, или виновные в «легких» преступлениях. У каждой страны свой метод.



Если вернуться к Женеве, то палата адвокатов кантона отправила петицию на имя генерального прокурора и уже упомянутого кантонального министра Мауро Поджия с просьбой освободить из заключения всех осужденных, уже отбывших половину срока, как это предусмотрено уголовным кодексом Швейцарии. На данное ходатайство был получен отказ.



Тем не менее, генеральный прокурор Женевы все же дал новые директивы полиции, согласно которым стражи порядка должны сосредоточить свои усилия на нарушителях закона, подвергающих общество опасности. Это означает, что на некоторые, менее серьезные, правонарушения, полицейские должны закрыть глаза, и не прибегать, в частности, к арестам. Дело в том, что арест – это всегда большая волокита: допрос в полиции, допрос в прокуратуре, слушания в судe, заключение под стражу. И на каждом этапе – повышенный риск распространения вируса.



Что все это означает для будущего судебной системы? Каковы будут долгосрочные последствия эпидемии коронавируса после того, как жизнь все-таки войдет в привычное русло? Можно смело сказать: ничего хорошего ожидать не стоит, ведь судебные системы практически всех стран мира и до этой исключительной ситуации «не блистали здоровьем». Хроническое недофинансирование, нехватка квалифицированных кадров, невероятная загруженность судов всех юрисдикций – вот только самые главные проблемы правовой машины. Более «мелкие» исчисляются десятками. И это – не вдаваясь в дискуссию о пенитенциарной системе, где крайне остро стоят вопросы переполнения тюрем, неадекватного медицинского наблюдения, и т.д. о чем Наша Газета не раз писала.



Коронавирус лишь усугубил и вскрыл уже существующие проблемы. Пока неизвестно, какой будет окончательный эффект, но уже сейчас очевидно, что вынужденная пауза выразится в огромных задержках по рассмотрению дел и вынесению решений. Добиться правосудия (имеется в виду просто получить какое-либо судебное решение) будет намного сложнее, чем раньше, так что придется запастись терпением.





Об авторе: Сергей Лакутин, адвокат Женевской коллегии адвокатов, член Швейцарской ассоциации адвокатов, www.slegal.ch



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