Автор: Лейла Бабаева, Дитикон, 28. 02. 2020. Просмотров: 105
Трагические события произошли в 2017 году в Шпрайтенбахе (кантон Аргау), информирует телерадиокомпания RTS. Селин покончила с собой после нескольких месяцев интернет-травли, устроенной ее бывшим парнем и его экс-подружкой. Два агрессора отравляли ей жизнь оскорблениями и угрозами, а также выложили в Snapchat ее интимное фото.
26 февраля этого года суд признал виновным вышеупомянутого швейцарца, которому уже исполнилось 17 лет. В 2013 году он заставил Селин прислать ему свои фото, где она предстает обнаженной. Парень угрожал ей, что в случае отказа выложит в интернет другие ее интимные снимки, которые были в его распоряжении. Обвиняемого приговорили к семи дням исправительных работ, что вызвало возмущение родителей Селин. Их дочь совершила самоубийство через неделю после того, как одна из ее фотографий была разослана разным пользователям мессенджера Snapchat. Бывший парень Селин отправил снимок другой своей подруге, которую терзала ревность, и та поспешила поделиться фото с другими.
Еще до суда родители ушедшей из жизни школьницы Кандид и Надя Пфистер подчеркивали, что речь идет не только о восстановлении справедливости, но и о том, чтобы привлечь внимание общественности к опасности, которую представляет интернет-травля. Вопреки их ожиданиям, суд не увидел связи между действиями подростков и самоубийством. Отец и мать выступают за то, чтобы объявить кибермоббинг в Конфедерации уголовно наказуемым, и не исключают возможности запуска народной инициативы. В 2019 году они выразили негодование по поводу того, что швейцарка, которую они также считают виновницей смерти их дочери, продолжает угрожать другим школьницам в социальных сетях.
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