Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 28 февраля 2020 года   

25.02.2020 - 16:28Первый случай коронавируса в Швейцарии
25.02.2020 - 11:24Российский дипломат замешан в отравлении болгарского бизнесмена?

Кибермоббинг, как причина суицида?|Cyberharcèlement comme la cause de suicide?

Автор: Лейла Бабаева, Дитикон, 28. 02. 2020. Просмотров: 105

(© pixabay.com)

Суд по делам несовершеннолетних Дитикона (кантон Цюрих) рассмотрел дело о самоубийстве 13-летней девочки, доведенной до крайности двумя подростками. Родители погибшей возмущены мягкостью приговора, вынесенного обвиняемому.|
Le Tribunal des mineurs de Dietikon (canton de Zurich) a examiné le cas de suicide d'une fille de 13 ans poussée à l'extrême par deux adolescents. Les parents de la défunte sont indignés par la douceur de la peine infligée à l'accusé.

Трагические события произошли в 2017 году в Шпрайтенбахе (кантон Аргау), информирует телерадиокомпания RTS. Селин покончила с собой после нескольких месяцев интернет-травли, устроенной ее бывшим парнем и его экс-подружкой. Два агрессора отравляли ей жизнь оскорблениями и угрозами, а также выложили в Snapchat ее интимное фото.

26 февраля этого года суд признал виновным вышеупомянутого швейцарца, которому уже исполнилось 17 лет. В 2013 году он заставил Селин прислать ему свои фото, где она предстает обнаженной. Парень угрожал ей, что в случае отказа выложит в интернет другие ее интимные снимки, которые были в его распоряжении. Обвиняемого приговорили к семи дням исправительных работ, что вызвало возмущение родителей Селин. Их дочь совершила самоубийство через неделю после того, как одна из ее фотографий была разослана разным пользователям мессенджера Snapchat. Бывший парень Селин отправил снимок другой своей подруге, которую терзала ревность, и та поспешила поделиться фото с другими.

Еще до суда родители ушедшей из жизни школьницы Кандид и Надя Пфистер подчеркивали, что речь идет не только о восстановлении справедливости, но и о том, чтобы привлечь внимание общественности к опасности, которую представляет интернет-травля. Вопреки их ожиданиям, суд не увидел связи между действиями подростков и самоубийством. Отец и мать выступают за то, чтобы объявить кибермоббинг в Конфедерации уголовно наказуемым, и не исключают возможности запуска народной инициативы. В 2019 году они выразили негодование по поводу того, что швейцарка, которую они также считают виновницей смерти их дочери, продолжает угрожать другим школьницам в социальных сетях.

По мнению ряда экспертов, принятие соответствующих законов, предполагающих наказание за кибер-травлю, вряд ли в корне изменит ситуацию. С другой стороны, такой шаг поможет предупредить немалую часть агрессивных действий во всемирной паутине. На сайте швейцарской службы предупреждения преступности (PSC) приведены рекомендации о том, как защитить своего ребенка от интернет-преследований. Прежде всего, следует обсудить с ним опасность, сопряженную с использованием интернета и всегда быть готовым выслушать его рассказ о возникших проблемах. Если ребенок стал жертвой травли в цифровом пространстве, необходимо сохранить доказательства – сообщения в чатах, социальных сетях и мессенджерах, сделать снимки экранов и записать имена пользователей. После этого – поговорить со школьным учителем и агрессорами, а, если травля не прекратится, то обратиться в центр помощи жертвам, в службу поддержки молодежи своего кантона или позвонить по номеру 147 фонда Pro Juventute, защищающего права детей и юношества. По этому номеру дети и подростки, оказавшиеся в сложной ситуации, могут получить ответы на вопросы, связанные с семьей, насилием, зависимостью, школой, дружбой и т.д.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 67.51

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Карантин по коронавирусу в Швейцарии

 В настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.

Всего просмотров: 4,534

Коронавирус: оперировать фактами, а не страхами

 Сообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.

Всего просмотров: 1,990

Где лучше всего растить детей?

 Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.

Всего просмотров: 1,038
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Шизофрения излечима!

 Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

Всего просмотров: 78,534

Коронавирус: оперировать фактами, а не страхами

 Сообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.

Всего просмотров: 1,990

20 новых мишленовских звезд в Швейцарии

 В новом издании влиятельного гида Michelin упоминаются 6 ресторанов Конфедерации, получивших вторую звезду. Всего в стране – 122 «звездных» вывески, отмечается в официальном коммюнике.

Всего просмотров: 669

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top