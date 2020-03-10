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вторник, 10 марта 2020 года   

Интернет, романтика и ДНК|Internet, relations amoureuses et ADN

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 10. 03. 2020. Просмотров: 21

(© unige.ch)

По данным, приведенным на сайте Женевского университета (UNIGE), интернет скоро станет главным способом завязать знакомство в Швейцарии. С 2013 года жители Конфедерации чаще находят партнеров во всемирной паутине, чем в барах и ресторанах, а с 2016 года чаще, чем в университете или на работе. |
Selon les données publiées sur le site de l'Université de Genève (UNIGE), Internet deviendra bientôt le principal faiseur de couples en Suisse. Depuis 2013, les résidents de la Confédération ont trouvé des partenaires plus souvent dans l’espace virtuel que dans des bars et des restaurants, et depuis 2016 plus souvent qu'à l'université ou au travail.

Нетрудно догадаться, что число «интернет»-пар растет не только в Швейцарии. В коммюнике UNIGE приведены слова профессора института демографии Женевского университета Джины Потарка о том, что по своей территории США намного больше Конфедерации, и социальные сети стали способом преодолеть расстояние. Немалое значение имеет и то, что швейцарцы – по крайней мере, в настоящее время – все еще придают больше значения живым знакомствам, чем встречам в виртуальном пространстве. Джина Потарка руководит исследовательским проектом Ambizione, цель которого – выяснить тенденции знакомств швейцарцев по интернету.

Интересно, что сегодня в интернете знакомятся люди всех возрастных категорий, тогда как раньше им пользовались с этой целью в основном, 30-50-летние швейцарцы, многие из которых пережили развод. Четкого представления о том, как всемирная паутина влияет на отношения, сегодня нет. Часть исследователей полагают, что новые технологии подрывают стабильность отношений из-за того, что потенциальных партнеров можно найти на разных веб-сайтах или в мобильных приложениях. Как результат, многие интернет-пользователи не в состоянии серьезно отнестись к отношениям.

В реальном мире у мужчин с высшим образованием больше шансов найти себе спутницу жизни, чем у тех, кто не учился в вузах, в интернете наблюдается та же тенденция. В целом, мужчина скорее покончит с одиночеством, если будет искать себе подругу с помощью друзей, на концертах, выставках и т.д., а не в виртуальном пространстве.

Интересно, что в реальной жизни больше шансов найти партнера имеют швейцарки со «средним» образованием, чем те, которые окончили вузы или только школу. В интернете везет обладательницам университетских дипломов, а, если они станут искать спутников жизни без помощи информационных технологий, то рискуют остаться незамужними. Добавим, что вероятность вступления в брак выше всего в случае малообразованных пар, при условии, что они познакомились не по интернету. Курьезность ситуации заключается в том, что интернет помогает преодолеть расстояние, но, если партнеры живут в противоположных концах страны, то нет гарантии, что их отношения продержатся долго.

Возвращаясь к мобильным приложениям знакомств, отметим, что разработчики некоторых из них (Instant Chemistry, DigD8 и др.) стараются выделиться на фоне конкурентов и предлагают пользователям найти себе пару на основе ДНК и биологических параметров. По словам профессора генетики Женевского университета Ивана Родригеса, такие компании балансируют на грани разумного, используя не очень надежную научную литературу. Ученый не отрицает, что пары формируются не случайно, но напоминает, что с точки зрения генетики пока нельзя объяснить этот феномен. Иван Родригес отметает также попытки объяснить поведение человека на основе феромонов. Эти продукты внешней секреции, выделяемые некоторыми видами животных, обеспечивают коммуникацию между особями одного вида, но этого нельзя сказать о человеке. При знакомстве двух людей главную роль играют зрение и обоняние – эти два чувства помогают нам составить первое впечатление и понять, хотим ли мы продолжать общение. По этой причине женевский профессор не доверяет вышеупомянутым приложениям, однако использовать их или нет, каждый решает сам.

 

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