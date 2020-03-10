Автор: Лейла Бабаева, Женева, 10. 03. 2020. Просмотров: 21
Нетрудно догадаться, что число «интернет»-пар растет не только в Швейцарии. В коммюнике UNIGE приведены слова профессора института демографии Женевского университета Джины Потарка о том, что по своей территории США намного больше Конфедерации, и социальные сети стали способом преодолеть расстояние. Немалое значение имеет и то, что швейцарцы – по крайней мере, в настоящее время – все еще придают больше значения живым знакомствам, чем встречам в виртуальном пространстве. Джина Потарка руководит исследовательским проектом Ambizione, цель которого – выяснить тенденции знакомств швейцарцев по интернету.
Интересно, что сегодня в интернете знакомятся люди всех возрастных категорий, тогда как раньше им пользовались с этой целью в основном, 30-50-летние швейцарцы, многие из которых пережили развод. Четкого представления о том, как всемирная паутина влияет на отношения, сегодня нет. Часть исследователей полагают, что новые технологии подрывают стабильность отношений из-за того, что потенциальных партнеров можно найти на разных веб-сайтах или в мобильных приложениях. Как результат, многие интернет-пользователи не в состоянии серьезно отнестись к отношениям.
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