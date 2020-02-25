Где лучше всего растить детей?

Автор: Заррина Салимова, Женева, 25. 02. 2020. Просмотров: 590
Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.|
La commission créée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’UNICEF et The Lancet, a classé des pays en fonction de l’indice mesurant la possibilité des enfants de s’épanouir. La Suisse ne figure pas dans le Top 10 et arrive en 15e position, la Russie se classe au 79e rang.
Защита здоровья детей и подростков не обеспечивается на должном уровне ни в одной стране мира. Об этом говорится в докладе «Есть ли будущее у наших детей?», подготовленном комиссией, состоящей из 40 экспертов и созванной по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и издания The Lancet. «Несмотря на достигнутые за последние двадцать лет успехи в области повышения уровня здоровья детей и подростков, прогресс в этой сфере замедлился, и в определенный момент начнется обратный процесс», - заявила бывший премьер-министр Новой Зеландии и сопредседатель комиссии Хелен Кларк.
Авторы доклада представили рейтинг из 180 стран на основе глобального индекса детского процветания, при расчете которого учитывались такие параметры, как детская выживаемость, уровень благополучия, качество медицинских услуг, доступ к образованию и питанию, защита от насилия, отношение к детским бракам, а также средние доходы по стране и состояние окружающей среды.
Рейтинг возглавили Норвегия, Южная Корея, Нидерланды, Франция и Ирландия, имеющие индекс детского процветания 0,95 (максимальное значение: 1). В первую десятку также вошли Дания, Япония, Бельгия, Исландия и Великобритания. Швейцария, имеющая индекс 0,92 и отстающая от стран первой пятерки только на несколько сотых балла, заняла 15-е место.
Из стран СНГ наиболее высокое место в рейтинге заняла Беларусь (35-е). Армения расположилась на 56-й строчке, Казахстан – на 59-й, Грузия – на 76-й, Азербайджан – на 77-й, Россия – на 79-й, Украина – на 91-й, Кыргызстан – на 96-й, Таджикистан – на 98-й.
В хвосте рейтинга оказались Афганистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Нигерия, Гвинея, Мали, Нигер, Сомали, Чад и ЦАР. По оценкам экспертов, учитывающих показатели задержки роста и бедности, в странах с низким и средним уровнем доходов около 250 миллионов детей в возрасте до пяти лет рискуют никогда в полной мере не реализовать свой потенциал.
Беспокойство авторов доклада вызывают агрессивные маркетинговые практики, которые производители продуктов быстрого питания, переработанных продуктов, подслащенных напитков, алкоголя и табака используют для навязывания своей продукции детям. Эксперты видят прямую связь между рекламой нездоровой пищи, продажами этой продукции и ожирением среди детей. В частности, в период с 1975 по 2016 годы количество детей и подростков, страдающих ожирением, увеличилось с 11 до 124 миллионов, т.е. в 11 раз.
Любопытный факт: если принять в расчет выбросы CO2 на душу населения, то страны, занимающие в рейтинге первые позиции, окажутся в хвосте списка. Так, Норвегия опустится на 156 место, Корея – на 166-е, а Нидерланды – на 160-е. Наиболее высокие показатели выбросов углекислого газа зафиксированы в США, Австралии и Саудовской Аравии, и, в целом, непропорционально большая доля выбросов приходится именно на богатые страны. Государствами, которые поддерживают темпы снижения выбросов CO2 на уровне, необходимом для достижения целевых показателей к 2030 году, и при этом имеют достаточно высокий индекс детского процветания, т.е. входят в число первых 70 стран рейтинга, стали Албания, Армения, Вьетнам, Гренада, Иордания, Молдова, Тунис, Уругвай и Шри-Ланка.
Комиссия ВОЗ, ЮНИСЕФ и The Lancet призывает к принятию неотложных мер для охраны здоровья детей и подростков и рекомендует, среди прочего, в скорейшие сроки снизить выбросы CO2, учитывать потребности детей при принятии политических решений, а также ужесточить государственное регулирование рекламы вредных продуктов.
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