Где лучше всего растить детей?

Защита здоровья детей и подростков не обеспечивается на должном уровне ни в одной стране мира. Об этом говорится в докладе «Есть ли будущее у наших детей?», подготовленном комиссией, состоящей из 40 экспертов и созванной по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и издания The Lancet. «Несмотря на достигнутые за последние двадцать лет успехи в области повышения уровня здоровья детей и подростков, прогресс в этой сфере замедлился, и в определенный момент начнется обратный процесс», - заявила бывший премьер-министр Новой Зеландии и сопредседатель комиссии Хелен Кларк.

Авторы доклада представили рейтинг из 180 стран на основе глобального индекса детского процветания, при расчете которого учитывались такие параметры, как детская выживаемость, уровень благополучия, качество медицинских услуг, доступ к образованию и питанию, защита от насилия, отношение к детским бракам, а также средние доходы по стране и состояние окружающей среды.

Рейтинг возглавили Норвегия, Южная Корея, Нидерланды, Франция и Ирландия, имеющие индекс детского процветания 0,95 (максимальное значение: 1). В первую десятку также вошли Дания, Япония, Бельгия, Исландия и Великобритания. Швейцария, имеющая индекс 0,92 и отстающая от стран первой пятерки только на несколько сотых балла, заняла 15-е место.

Из стран СНГ наиболее высокое место в рейтинге заняла Беларусь (35-е). Армения расположилась на 56-й строчке, Казахстан – на 59-й, Грузия – на 76-й, Азербайджан – на 77-й, Россия – на 79-й, Украина – на 91-й, Кыргызстан – на 96-й, Таджикистан – на 98-й.

В хвосте рейтинга оказались Афганистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Нигерия, Гвинея, Мали, Нигер, Сомали, Чад и ЦАР. По оценкам экспертов, учитывающих показатели задержки роста и бедности, в странах с низким и средним уровнем доходов около 250 миллионов детей в возрасте до пяти лет рискуют никогда в полной мере не реализовать свой потенциал.

Беспокойство авторов доклада вызывают агрессивные маркетинговые практики, которые производители продуктов быстрого питания, переработанных продуктов, подслащенных напитков, алкоголя и табака используют для навязывания своей продукции детям. Эксперты видят прямую связь между рекламой нездоровой пищи, продажами этой продукции и ожирением среди детей. В частности, в период с 1975 по 2016 годы количество детей и подростков, страдающих ожирением, увеличилось с 11 до 124 миллионов, т.е. в 11 раз.

Значительная часть доклада посвящена тому, как изменение климата повлияет на будущее детей. «Если к 2100 году глобальное потепление превысит отметку в 4°C, что соответствует нынешним прогнозам, это будет иметь катастрофические последствия для здоровья детей в связи с такими явлениями, как повышение уровня мирового океана, периоды аномальной жары, распространение различных заболеваний, например, малярии и лихорадки денге, а также недоедание», - подчеркивается в исследовании.

Любопытный факт: если принять в расчет выбросы CO2 на душу населения, то страны, занимающие в рейтинге первые позиции, окажутся в хвосте списка. Так, Норвегия опустится на 156 место, Корея – на 166-е, а Нидерланды – на 160-е. Наиболее высокие показатели выбросов углекислого газа зафиксированы в США, Австралии и Саудовской Аравии, и, в целом, непропорционально большая доля выбросов приходится именно на богатые страны. Государствами, которые поддерживают темпы снижения выбросов CO2 на уровне, необходимом для достижения целевых показателей к 2030 году, и при этом имеют достаточно высокий индекс детского процветания, т.е. входят в число первых 70 стран рейтинга, стали Албания, Армения, Вьетнам, Гренада, Иордания, Молдова, Тунис, Уругвай и Шри-Ланка.

Комиссия ВОЗ, ЮНИСЕФ и The Lancet призывает к принятию неотложных мер для охраны здоровья детей и подростков и рекомендует, среди прочего, в скорейшие сроки снизить выбросы CO2, учитывать потребности детей при принятии политических решений, а также ужесточить государственное регулирование рекламы вредных продуктов.