Роллс-ройс среди рождественских ёлок – так часто называют кавказскую пихту, более известную как ёлка Нордманна. Наша Газета уже рассказывала, что дерево было названо в честь финского ботаника Александра фон Нордманна, который сделал карьеру в Российской империи, став членом-корреспондентом Императорской академии наук и заведующим Одесским ботаническим садом. В середине XIX века он совершил несколько научных экспедиций в Крым, Бессарабию и на Кавказ и привез оттуда семена и образцы растений, в том числе, пихты, которую с тех пор успешно культивируют в европейских странах.

В этом году, по оценкам Швейцарской сельскохозяйственной информационной службы (LID), в домах по всей Конфедерации будут установлены около 1,5 млн ёлок, причем 65% из них – это ёлки Нордманна. Швейцарцы, ценящие кавказскую пихту за пышную крону, идеальную форму, пушистые ветки, неколючие длинные иголки и стойкость, готовы заплатить за дерево, в зависимости от его высоты, около 40 франков.

До того как оказаться на ёлочном базаре в Женеве или Берне, пихта проделывает долгий путь, проследить который решили корреспонденты Le Temps и RTS, подготовившие свои репортажи при поддержке европейского фонда Journalismfund.eu. Выяснилось, что миллиардный европейский бизнес рождественских ёлок зиждется на низкооплачиваемом ручном труде жителей одного из беднейших регионов Грузии. Большинство продающихся в Швейцарии и других европейских странах ёлок Нордманна выращены в Дании, однако шишки и семена пихты импортируются из Грузии, в частности из горной области Рача, куда и отправились швейцарские журналисты.

Сезон сбора шишек начинается в сентябре и длится две-три недели, пишет Le Temps. В советское время сбор был государственной монополией. После распада СССР регион переживает экономический спад: многие становятся сборщиками шишек из-за отсутствия альтернатив и готовы за невысокую зарплату рисковать жизнью, забираясь на деревья высотой более 30 метров. Чтобы собрать шишки с одного дерева, требуется от 20 до 60 минут. Средствами безопасности повсеместно стали пользоваться после того, как в регионе произошло несколько несчастных случаев.

Сборщики шишек находятся в шатком положении. Как сообщает Le Temps, национальное законодательство не регулирует их заработную плату и недостаточно защищает работников. Так, если организация Fair Trees платит фиксированную цену в 5 лари за килограмм шишек, то остальные компании могут платить от 1 до 2,5 лари (1 швейцарский франк равен 3 лари). Низкая заработная плата вызывает недовольство у сборщиков, которые в 2011 году даже организовали забастовку. На некоторое время им удалось договориться о более высокой цене, но затем зарплата снова снизилась, так как самим забастовщикам не хватило «духа солидарности», а компании предпочитают нанимать людей из других регионов, которые готовы работать за меньшие деньги.

Еще одну проблему представляют «пираты», незаконно собирающие семена и поставляющие их на параллельный европейский рынок по более низким ценам.

По информации Le Temps, Грузия ежегодно экспортирует от 25 до 70 тонн семян ёлок Нордманна, причем более 80% – в Данию. Урожай этого года оказался скудным, и для местных жителей это обернется катастрофой, потому что они не получат зарплату. С одного дерева в этом году, например, было собрано в среднем 10 кг шишек, что в три раза меньше, чем в предыдущем. Для остальной цепочки поставщиков, впрочем, отрицательных последствий не предвидится, так как многие семеноводы замораживают семена.

Оборот сектора рождественских ёлок в Европе оценивается в 1,5 миллиарда евро: если бы Грузия выращивала собственные пихты, а не экспортировала по низким ценам только семена, то это могло бы принести гораздо большую экономическую выгоду региону, предполагает Le Temps. Однако, «эта задача является очень сложной, поскольку страна не располагает ни капиталом, ни знаниями в области садоводства, чтобы конкурировать с европейскими фирмами», отмечается в специальном докладе аудиторской компании PwC за 2011 год. Пока же большинство продаваемых в Грузии рождественских ёлок привезены из Дании. Они стоят, по сообщениям Le Temps, от 120 до 200 лари – непозволительная роскошь для многих жителей горных районов.