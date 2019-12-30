Около 15 тыс. лет назад, после того как Ронский ледник неторопливо отступил, немалая часть Салева обрушилась, не имея больше ледяной опоры. С северо-западной стороны горы упали огромные блоки известняка, со временем приютившие людей. В эпоху мадленской культуры (поздний палеолит) поселенцы нашли здесь удобные уголки, где можно было спрятаться от непогоды.



С тех пор прошли тысячелетия. Люди по-прежнему живут у подножия знаменитой горы, правда, в гораздо более комфортабельных домах. Сегодня, когда от непогоды мы можем укрыться в живописных шале и импозантных особняках, а на улицу выходим уже не затем, чтобы вернуться с добычей на плече, археолог университета Савойя Монблан Пьер-Жером Ре с коллегами отыскивает на горе Салев места, упомянутые в женевских документах XIX-XX веков, составляет их подробные описания и исследует самые крупные впадины, пишет газета Tribune de Genève. На сегодня найдено более трехсот различных фрагментов, свидетельствующих о присутствии здесь первобытных людей, в том числе два кремневых орудия, четыре человеческих зуба, осколки глиняной посуды. Эти находки дополняют список, в котором уже значатся обнаруженные в XIX веке человеческие позвонки, а также найденная еще раньше подвеска из морских ракушек, предположительно предназначавшаяся для проведения похоронного ритуала. Пьер-Жером Ре полагает, что в гроте Медведя (франц.: la Grotte de l’Ours), расположенном у подножия горы, ранее не только жили, но и хоронили усопших. В настоящее время эксперты ожидают результатов датирования, чтобы сделать окончательные выводы.



Возвращаясь в XIX век, добавим, что раскопки на Салев в то время проводили эрудиты из Женевы: пастор Луи Тайефер и врачи Франсуа-Исаак Майор, Франсуа Тиоли и Ипполит-Жан Госс. Отправной точкой для современных исследований служат сделанные ими открытия. В 1833 году Франсуа-Исаак Майор обнаружил рядом с французским поселком Этрамбьер, в 600 м от швейцарской границы, стоянку человека времен мадленской культуры. Майор известен и достижениями в медицине: в 1814 году помогал бороться с эпидемией тифа в Женеве, в 1818-м описал способ выслушивания сердцебиения плода в утробе матери. С 1846-го по 1852-й год заседал в парламенте Женевы, основал Академический музей, позднее переименованный в Музей естественной истории. В свою очередь, Ипполит-Жан Госс 24 августа 1854 года сообщил об открытии остатков трех озерных поселений на Лемане. Это было первое сообщение о том, что ранее на территории Женевы люди жили в домах на сваях, вбитых в дно озера. Любопытно, что исследователи XIX-XX столетий нашли на Салеве предметы, указывающие на присутствие здесь людей также в более поздние эпохи, включая Античность.



В интервью газете Tribune de Genève Пьер-Жером Ре отметил, что доисторический человек жил на горе Салев в IV-III тысячелетиях до н.э., однако точный период указать пока невозможно, поскольку ученым не хватает знаний об этой эпохе. В основном люди выбирали легкодоступные пещеры: именно в таких они и селились на Салеве. Лишь три грота находятся на некотором возвышении, к ним приходилось подниматься. Для этого люди древности, вероятно, использовали веревки, свитые из растительных волокон, в том числе из липового луба.



Интересно, как историки трактуют название Салев: оно происходит от латинского слова «Salebra», что означает труднодоступное место. А вот происхождение самой горы Салев имеет оригинальное объяснение во французской литературе. Когда Гаргантюа, герой знаменитого романа Франсуа Рабле, рыл котлован для озера Леман, он складывал добытую породу на месте будущей горы. Развернутое гигантом строительство привлекло внимание местных жителей, которые в изумлении воскликнули: «Et! Mais regarde donc comme ça lève!» - и, таким образом, слово Salève увидело свет.





Пьер-Жером Ре добавил, что при подготовке книги о периоде неолита на территории Верхней Савойи выяснилось, что пещеры горы Салев плохо изучены, так как их описания составлены давно и носят скорее поэтический, чем научный характер. Первый этап современных исследований прошел в 2017 году, второй этап завершился в декабре этого года, ученым удалось составить описания впадин, обнаруженных среди уступов над карьерами рядом с поселком Этрамбьер. Археологи нашли почти все места, упомянутые в старых документах, за исключением одного, которое, вероятно, было разрушено при расширении карьеров.Научные статьи, подготовленные по результатам проведенных исследований, будут опубликованы в ближайшие три года, а до этого пройдут конференции в Верхней Савойе и Женеве. А мы, в преддверии новогодних развлечений, можем наслаждаться прогулками по Женевской горе, расположенной на французской территории: всего за несколько минут подъемник доставит нас на вершину, где мы сможем полюбоваться видами города Кальвина, седовласых альпийских вершин и пологих холмов горной цепи Юра.