«Сегодня, когда нумеризация находится в центре всей сферы услуг, включая и жилищный сектор, возможность сообщить об аварии или обратиться за помощью в режиме онлайн в любое время дня и ночи – бесспорное преимущество», - сразу берет быка за рога директор Pilet & Renaud Сесиль Дюпре. Вот уже два месяца, как эта возможность стала реальностью для многочисленных клиентов агентства благодаря бесплатному приложению «Chez Moi» («У меня дома»).



Новая интерактивная платформа, отвечающая всем требованиям нашего цифрового века и специально разработанная для Pilet & Renaud, предлагает целый список функций: теперь не надо дозваниваться в офис или посылать письмо или электронное сообщение, чтобы вызвать техника и урегулировать любые административные вопросы. Приложение предельно просто в использовании и облегчит жизнь даже не слишком продвинутых в новых технологиях граждан, которых будут сопровождать «в процессе» графические символы – они, согласитесь, чаще понятнее, чем словесные инструкции. Платформа может и сама вступать в виртуальный контакт, отправляя, с предварительного согласия пользователя, различные уведомления, касающиеся, например, начала или конца отопительного сезона, неполадки с лифтом, запланированных ремонтных работ… Кстати, название для приложения придумали сотрудники агентства, первыми испытавшие его на себе.



Как это работает? Не греет батарея, проблема с водопроводным краном, в унитазе не сходит вода? О любой бытовой неприятности можно проинформировать агентство с помощью различных формуляров, а наглядной информацией просто поделиться, приложив фотографию. Каждая заявка незамедлительно передается в клиентскую службу агентства (Gérance clientèle, SGC), объединяющую специалистов, вместе обладающих всеми нужными знаниями и навыками в области жилищного сектора. Они и займутся решением вашей проблемы в кратчайшие сроки.



Одна из функций приложения «Chez Moi», уже ставшая популярной, - возможность следить за собственными платежами и производить их онлайн (мы понимаем, что для наших читателей в России все это уже вчерашний день, но Швейцария – страна в некоторых областях патриархальная, многие по-прежнему оплачивают все бытовые услуги наличными, в почтовых отделениях, так что тут это прогресс).



Разумеется, и традиционные способы общения (по телефону или по электронной почте) остаются в силе. «Наше приложение будет и дальше развиваться и дополняться новыми функциями, вторая версия уже проходит тестирование», - делится сотрудник агентства Рафаэль Делессер. Будем ждать!