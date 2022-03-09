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среда, 9 марта 2022 года   

В четыре руки, на двух роялях|En quatre mains, sur deux pianos

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих-Базель-Женева, 9. 03. 2022.

Андраш Шифф и Евгений Кисин (DR)

16 марта в Базеле и 19-го в Цюрихе выдающиеся пианисты современности Евгений Кисин и сэр Андраш Шифф исполнят фортепианные дуэты Моцарта, Шумана, Сметаны и Дворжака.

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Le 16 mars à Bâle et le 19 mars à Zurich deux grands pianistes de nos jours, Evgeny Kissin et Sir András Schiff, interprèteront les œuvres pour deux pianos de Mozart, Schumann, Smetana et Dvoák.

Фортепианный дуэт самый доступный и универсальный из камерно-инструментальных жанров, повлиявший на становление исполнительской культуры в целом. Зародившийся в середине 16 века, в период торжества барочной музыки, этот жанр существует в двух, так сказать, формах: либо два исполнителя сидят за одним фортепиано, либо каждый за своим, но музыкальный диалог между ними основа всех написанных для дуэтов произведений.

Автору этих строк довелось присутствовать на выступлениях Евгения Кисина и Нельсона Гернера в дуэтах с Мартой Аргерих, а совсем недавно седовласая красавица выступала в Женеве с Марией Жоао Пиреш. Впечатления каждый раз были сильнейшие. И вот новый дуэт. «Мы много раз пересекались с Андрашем Шиффом в Вербье и не только там и даже играли вместе, но не дуэты, а Сонату Сметаны для двух фортепиано в восемь рук, – рассказал Нашей Газете Евгений Кисин. – Зная себя, я думаю, что предложение о совместных концертах сделал он. А что касается программы – ну, как обычно партнеры составляют программу: каждый вносит свои предложения и оба участника их обсуждают, пока не приходят к обоюдному согласию». 

Евгений Кисин в представлении не нуждается Наша Газета не пропустила, кажется, ни одного его выступления в Швейцарии за последний десяток лет и о его гражданской позиции тоже писали, но она стоит того, чтобы быть услышанной еще раз. А вот о прекрасном пианисте сэре Андраше Шиффе рассказывать как-то не довелось, хотя на его концертах мы бывали неоднократно. С удовольствием восполняем пробел!

Андраш Шифф родился в 1953 году в Будапеште в пережившей Холокост еврейской семье. В 1974 году он окончил Будапештскую музыкальную академию и тогда же приобрел международную известность, победив на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве. В 1979 Шифф эмигрировал из Венгрии. В 1987 году получил австрийское гражданство, а в 2001-м английское. В 2014 году, по случаю дня рождения королевы Елизаветы II, был произведен ею в рыцари-бакалавры до него этого почетного титула, существующего с 13 века, удостаивались, среди прочих, Питер Устинов, Пол Маккартни, Шон Коннери, Чарли Чарлин, Артур Конан Дойл С тех пор перед именем пианиста гордо красуется «сэр».

По мнению всех без исключения специалистов игра Андраша Шиффа отличается высочайшей техникой и музыкальностью. Он выступает с ведущими оркестрами, дирижерами и солистами, в репертуаре пианиста Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Шопен, Барток, Дебюсси, Равель. В историю музыки уже вошла серия концертов, которую Шифф дал в 2004 году, исполнив 32 фортепианных сонаты Бетховена в хронологическом порядке их создания. Концерты были записаны и выпущены на компакт-диске в сентябре 2005 года компанией ECM New Series. Цикл Бетховенских сонат был повторен в рамках гастрольного тура по Северной Америке. Андраш Шифф имеет обширную дискографию, он сотрудничал с компаниями Decca, Teldec и ECM New Series. Он обладатель ряда международных наград в области звукозаписи, включая две премии «Грэмми» в номинациях «Лучший солист в классическом жанре» за исполнение Английских сюит Баха (1989 г.) и «Лучшая вокальная запись» за диск «Лебединая песня» Шуберта, записанный вместе с тенором Петером Шрайером. Среди других наград Шиффа Приз Бартока (1991 г.) и Мемориальная медаль Клаудио Аррау от Общества Роберта Шумана в Дюссельдорфе (1994 г.). В марте 1996 года Андраш был награжден высшим знаком отличия Венгрии Призом Коссута, а в мае 1997 г. он получил Приз Леони Соннингса в Копенгагене. Также пианист был удостоен награды Палладио д'Оро от города Виченца и Приза музыкального фестиваля в г. Бремен за выдающуюся международную артистическую карьеру в 2003 году.

Что сказать о программе предстоящих концертов?

С начала 17-го и до первой трети 19 века сочинения для двух и более клавиров представляли собой скорее исключения из бытовавших музыкальных правил, но уже в 1765 году родилась соната девятилетнего В. А. Моцарта, вскоре достигшего вершин и в этом жанре. Им созданы произведения и для двух фортепиано, и для двух фортепиано с оркестром, но большинство ансамблей предназначалось для исполнения на одном инструменте в четыре руки. Вершины, которых достигает четырехручная соната В. А. Моцарта, остаются непревзойденными на протяжении всей истории фортепианного дуэта, так что можно лишь позавидовать тем, кто услышит в исполнении Евгения Кисина и сэра Андраша Шиффа Сонату ре мажор KV 448, написанную 25-летним Моцартом в 1781 году, правда, удобства ради, на двух инструментах.

Об этом произведении стоит сказать особо, ведь это та самая соната, на которой ученые опытным путем подтверждали «эффект Моцарта». Вы, конечно, в курсе широко распространенного мнения о том, что прослушивание классической музыки благотворно влияет на интеллект. Многие спорят о деталях, например, что полезнее – фортепианные концерты Моцарта или его же произведения для скрипки, но в целом способность классики повышать наш IQ, хотя бы на короткое время, оспаривают редко. Понятие «эффект Моцарта» появилось после того, как в 1993 году ученые из Калифорнийского университета рассказали в престижном журнале Nature о результатах своего эксперимента: добровольцы, которым включали произведения великого композитора, лучше справлялись с тестами на пространственное мышление. Сами авторы работы не давали этому явлению громких названий. Об «эффекте Моцарта» заговорили, когда новая гипотеза стала популярной за пределами научного сообщества и породила множество обобщений. Франсис Раушер, невролог из университета Висконсина, также засвидетельствовала необычное влияние музыки Моцарта на физиологию людей: прослушивание конкретно Сонаты для двух фортепиано до мажор улучшало умственные способности ее студентов — они лучше выполняли тесты. Позже исследовательница сообщила научному миру о том, что страдающие болезнью Альцгеймера также улучшают свои навыки при регулярном просушивании Сонаты.

Не будет преувеличением сказать, что Моцарт проложил дорогу фортепианному дуэту. В последние десятилетия 18 века в мире было создано немало произведений для четырех рук, но особенно этот жанр процветал в Германии, Австрии и Чехии. Так что не удивительно, что в программу своих выступлений Кисин и Шифф включили произведения двух чешских композиторов: «Славянские танцы для четырех рук» А. Дворжака и «Влтаву», одну из шести симфонических поэм из цикла Б. Сметаны «Моя Родина», написанного в 1874-1879 годах. Во «Влтаве» несколько раз звучит мотив народной итальянской песни «La Mantovana», легший также в основу гимна Израиля «Атиква», а в Чехии мелодия «Влтавы» считается неофициальным национальным гимном.

Что же касается четвертого включенного в программу произведения, Анданте и Вариации си бемоль мажор Шумана, то это просто услада для ушей, без всяких комментариев

От редакции: Билеты на концерт в Цюрихе проще всего заказать здесь, а в Базеле – здесь. Спешим утешить читателей-меломанов, живущий в Романдской части страны: та же программа прозвучит 4 июля в женевском Виктория-холле, билеты уже в продаже.

 

 

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