Фортепианный дуэт – самый доступный и универсальный из камерно-инструментальных жанров, повлиявший на становление исполнительской культуры в целом. Зародившийся в середине 16 века, в период торжества барочной музыки, этот жанр существует в двух, так сказать, формах: либо два исполнителя сидят за одним фортепиано, либо каждый за своим, но музыкальный диалог между ними – основа всех написанных для дуэтов произведений.

Автору этих строк довелось присутствовать на выступлениях Евгения Кисина и Нельсона Гернера в дуэтах с Мартой Аргерих, а совсем недавно седовласая красавица выступала в Женеве с Марией Жоао Пиреш. Впечатления каждый раз были сильнейшие. И вот – новый дуэт. «Мы много раз пересекались с Андрашем Шиффом в Вербье и не только там и даже играли вместе, но не дуэты, а Сонату Сметаны для двух фортепиано в восемь рук, – рассказал Нашей Газете Евгений Кисин. – Зная себя, я думаю, что предложение о совместных концертах сделал он. А что касается программы – ну, как обычно партнеры составляют программу: каждый вносит свои предложения и оба участника их обсуждают, пока не приходят к обоюдному согласию».

Евгений Кисин в представлении не нуждается – Наша Газета не пропустила, кажется, ни одного его выступления в Швейцарии за последний десяток лет и о его гражданской позиции тоже писали, но она стоит того, чтобы быть услышанной еще раз. А вот о прекрасном пианисте сэре Андраше Шиффе рассказывать как-то не довелось, хотя на его концертах мы бывали неоднократно. С удовольствием восполняем пробел!

Андраш Шифф родился в 1953 году в Будапеште в пережившей Холокост еврейской семье. В 1974 году он окончил Будапештскую музыкальную академию и тогда же приобрел международную известность, победив на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве. В 1979-м Шифф эмигрировал из Венгрии. В 1987 году получил австрийское гражданство, а в 2001-м – английское. В 2014 году, по случаю дня рождения королевы Елизаветы II, был произведен ею в рыцари-бакалавры – до него этого почетного титула, существующего с 13 века, удостаивались, среди прочих, Питер Устинов, Пол Маккартни, Шон Коннери, Чарли Чарлин, Артур Конан Дойл… С тех пор перед именем пианиста гордо красуется «сэр».

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ECM New Series

Decca, Teldec

ECM New Series.

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По мнению всех без исключения специалистов игра Андраша Шиффа отличается высочайшей техникой и музыкальностьюОн выступает с ведущими оркестрамидирижерами и солистамив репертуаре пианистаБах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Шопен, Барток, Дебюсси, РавельВ историю музыки уже вошла серия концертов, которую Шифф дал в 2004 годуисполнив 32 фортепианных сонаты Бетховена в хронологическом порядке их создания. Концерты были записаны и выпущены на компакт-диске в сентябре 2005 года компанией. Цикл Бетховенских сонат был повторен в рамках гастрольного тура по Северной Америке. Андраш Шифф имеет обширную дискографию, он сотрудничал с компаниямиОн обладатель ряда международных наград в области звукозаписи, включая две премииГрэммив номинацияхЛучший солист в классическом жанреза исполнение Английских сюит Баха (1989 г.) иЛучшая вокальная записьза дискЛебединая песняШуберта, записанный вместе с тенором Петером Шрайером. Среди других наград ШиффаПриз Бартока (1991 г.) и Мемориальная медаль Клаудио Аррау от Общества Роберта Шумана в Дюссельдорфе (1994 г.). В марте 1996 года Андраш был награжден высшим знаком отличия ВенгрииПризом Коссута, а в мае 1997 г. он получил Приз Леони Соннингса в КопенгагенеТакже пианист был удостоен награды Палладио д'Оро от города Виченца и Приза музыкального фестиваля в г. Бремен за выдающуюся международную артистическую карьеру в 2003 году

Что сказать о программе предстоящих концертов?

С начала 17-го и до первой трети 19 века сочинения для двух и более клавиров представляли собой скорее исключения из бытовавших музыкальных правил, но уже в 1765 году родилась соната девятилетнего В. А. Моцарта, вскоре достигшего вершин и в этом жанре. Им созданы произведения и для двух фортепиано, и для двух фортепиано с оркестром, но большинство ансамблей предназначалось для исполнения на одном инструменте в четыре руки. Вершины, которых достигает четырехручная соната В. А. Моцарта, остаются непревзойденными на протяжении всей истории фортепианного дуэта, так что можно лишь позавидовать тем, кто услышит в исполнении Евгения Кисина и сэра Андраша Шиффа Сонату ре мажор KV 448, написанную 25-летним Моцартом в 1781 году, – правда, удобства ради, на двух инструментах.

Об этом произведении стоит сказать особо, ведь это та самая соната, на которой ученые опытным путем подтверждали «эффект Моцарта». Вы, конечно, в курсе широко распространенного мнения о том, что прослушивание классической музыки благотворно влияет на интеллект. Многие спорят о деталях, например, что полезнее – фортепианные концерты Моцарта или его же произведения для скрипки, но в целом способность классики повышать наш IQ, хотя бы на короткое время, оспаривают редко. Понятие «эффект Моцарта» появилось после того, как в 1993 году ученые из Калифорнийского университета рассказали в престижном журнале Nature о результатах своего эксперимента: добровольцы, которым включали произведения великого композитора, лучше справлялись с тестами на пространственное мышление. Сами авторы работы не давали этому явлению громких названий. Об «эффекте Моцарта» заговорили, когда новая гипотеза стала популярной за пределами научного сообщества и породила множество обобщений. Франсис Раушер, невролог из университета Висконсина, также засвидетельствовала необычное влияние музыки Моцарта на физиологию людей: прослушивание конкретно Сонаты для двух фортепиано до мажор улучшало умственные способности ее студентов — они лучше выполняли тесты. Позже исследовательница сообщила научному миру о том, что страдающие болезнью Альцгеймера также улучшают свои навыки при регулярном просушивании Сонаты.

Не будет преувеличением сказать, что Моцарт проложил дорогу фортепианному дуэту. В последние десятилетия 18 века в мире было создано немало произведений для четырех рук, но особенно этот жанр процветал в Германии, Австрии и Чехии. Так что не удивительно, что в программу своих выступлений Кисин и Шифф включили произведения двух чешских композиторов: «Славянские танцы для четырех рук» А. Дворжака и «Влтаву», одну из шести симфонических поэм из цикла Б. Сметаны «Моя Родина», написанного в 1874-1879 годах. Во «Влтаве» несколько раз звучит мотив народной итальянской песни «La Mantovana», легший также в основу гимна Израиля «Атиква», а в Чехии мелодия «Влтавы» считается неофициальным национальным гимном.

Что же касается четвертого включенного в программу произведения, Анданте и Вариации си бемоль мажор Шумана, то это просто услада для ушей, без всяких комментариев.

От редакции: Билеты на концерт в Цюрихе проще всего заказать здесь, а в Базеле – здесь. Спешим утешить читателей-меломанов, живущий в Романдской части страны: та же программа прозвучит 4 июля в женевском Виктория-холле, билеты уже в продаже.