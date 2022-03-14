Родольф БОДЭН : Воздушные шары как метафора в «Письмах русского путешественника» Николая Карамзина

Правление Русского Кружка приглашает вас на очередное собрание.
Родольф Бодэн — литературовед, доктор филологических наук, профессор русской литературы в Сорбонне, специалист по культурной и социальной истории русской литературы XVIII-го века, автор многочисленных публикаций о сентиментализме (Н.М.Карамзин, А.Н.Радищев и др.), о путешественниках, дневниках, переписках того времени, а также об интеллектуальных и научных связях России и Франции.
Доклад посвящен изучению описания воздушных шаров в русской литературе ХVIII века, в том числе в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина (1791–1797). Как станет ясно из доклада, описание неудачного полета воздушного шара в Париже за несколько лет до Революции позволило рассказчику карамзинского текста поразмышлять об общественном строе во Франции, о тех надеждах, которые пробудила Революция, и о ее возможных опасных последствиях. Вместе с тем история этого неудачного полета стала для Карамзина поводом для размышлений о проблематичной степени социальной автономности дворянства в России на фоне формирования публичной сферы в западной Европе.
Встреча состоится в среду 30-го марта в 20:00 в аудитории B 111 главного корпуса университета Uni-Bastions – 5, rue de Candolle.
Санкции и нейтралитетКак повлияют санкции, принятые Федеральным советом в отношении России, на швейцарский нейтралитет? Означает ли это, что Швейцария отступила от своей прежней осторожной политики? Сможет ли Берн теперь выступать посредником между Москвой и Киевом? Этим и другим вопросам была посвящена дискуссия, состоявшаяся в среду в Швейцарском клубе прессы.
Должна ли Швейцария вооружаться?Первая за долгое время война на европейском континенте заставила многие страны задуматься об усилении оборонного потенциала. Не стала исключением и Швейцария.
«У войны не женское лицо»Название документально-очерковой книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года, показалось нам наиболее точно отражающим то, что мы хотим сказать нашим читательницам в этот совсем не праздничный день.
Санкции и нейтралитетКак повлияют санкции, принятые Федеральным советом в отношении России, на швейцарский нейтралитет? Означает ли это, что Швейцария отступила от своей прежней осторожной политики? Сможет ли Берн теперь выступать посредником между Москвой и Киевом? Этим и другим вопросам была посвящена дискуссия, состоявшаяся в среду в Швейцарском клубе прессы.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.
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