Родольф БОДЭН : Воздушные шары как метафора в «Письмах русского путешественника» Николая Карамзина

Правление Русского Кружка приглашает вас на очередное собрание.

Родольф Бодэн — литературовед, доктор филологических наук, профессор русской литературы в Сорбонне, специалист по культурной и социальной истории русской литературы XVIII-го века, автор многочисленных публикаций о сентиментализме (Н.М.Карамзин, А.Н.Радищев и др.), о путешественниках, дневниках, переписках того времени, а также об интеллектуальных и научных связях России и Франции.

Доклад посвящен изучению описания воздушных шаров в русской литературе ХVIII века, в том числе в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина (1791–1797). Как станет ясно из доклада, описание неудачного полета воздушного шара в Париже за несколько лет до Революции позволило рассказчику карамзинского текста поразмышлять об общественном строе во Франции, о тех надеждах, которые пробудила Революция, и о ее возможных опасных последствиях. Вместе с тем история этого неудачного полета стала для Карамзина поводом для размышлений о проблематичной степени социальной автономности дворянства в России на фоне формирования публичной сферы в западной Европе.

Встреча состоится в среду 30-го марта в 20:00 в аудитории B 111 главного корпуса университета Uni-Bastions – 5, rue de Candolle.