Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 9 августа 2021 года   

Фестиваль уличных мультфильмов

Фестиваль уличных мультфильмов приглашает русскоязычных детей и творческую молодёжь Швейцарии принять участие в конкурсе детской анимации.


Мальчишки и девчонки от 4 до 18 лет, а также их родители!  Присоединяйтесь к фестивалю уличных мультфильмов!

В рамках конкурса анимации вы сможете создать собственные Простоквашино и показать их всей России! Представленные мультфильмы оценит жюри из режиссёров и художников киностудии «Союзмультфильм», преподавателей факультета мультимедиа и анимации ВГИКа. А для начинающих или желающих усовершенствовать свои навыки в анимации ребят – мастер авторских кукол Наталья Косухина проведёт онлайн-мастерскую по созданию мультипликационного фильма.

Вам предоставляется полная свобода творчества: анимационные картины можно создавать в любой технике, из любых подручных материалов, на любые темы - спорт, культура родного края, семья, летние каникулы... Можно также придумать и снять истории про Совёнка – это символ Фестиваля, или даже детективный мультфильм.

На конкурс принимаются работы, созданные не ранее 2020 года и опубликованные в открытых источниках до 31 октября 2021 года. Такие работы участникам нужно продублировать на личных страничках, аккаунтах родителей или педагогов в соцсетях Вконтакте, Instagram или Facebook, указав имя, возраст, страну и город, а также указав хештеги #фестивальуличныхмультфильмов #ФУМ. Другой вариант подачи заявки – через сайт фестиваля.

31 октября жюри подведёт итоги конкурса. Победители Фестиваля получат электронные именные дипломы, курс анимации из уроков от киностудии «Союзмультфильм», видео- и фоторедакторы для стационарных компьютеров от российского разработчика Movavi для съёмки и монтажа оригинальных сюжетов любых форматов с использованием фильтров и эффектов движения, книги от издательства «АСТ». А лучших авторов детективных анимаций представитель книжного бренда наградит специальными призами. Если среди победителей окажутся участники из Швейцарии, Наша Газета, один из медиа партнеров фестиваля, обязательно о них расскажет.

Подробные правила участия можно узнать на сайте проекта www.cartoonfest.mobi

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 80.56
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Фестиваль уличных мультфильмов |
воскресенье, 31 октября 2021 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»

 … если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.

Всего просмотров: 1,932

Знаковые места Швейцарии

 Где были основаны важные общественные организации Швейцарии? Какой город был столицей до Берна? Почему площадь Парадеплац – маленькая и большая одновременно? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей статье.

Всего просмотров: 1,558

Covid-19: можно ли заразиться, несмотря на прививку?

 На днях были опубликованы два связанных между собой документа: доклад властей кантона Во об эффективности вакцинации от коронавируса и подробный отчет Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) о том, сколько вакцинированных человек в Швейцарии заболели ковидом и в какой степени тяжести.

Всего просмотров: 1,232
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарцы женятся все реже

 Жители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.

Всего просмотров: 1,426

Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературы

 Рожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.

Всего просмотров: 3,171

Covid-19: можно ли заразиться, несмотря на прививку?

 На днях были опубликованы два связанных между собой документа: доклад властей кантона Во об эффективности вакцинации от коронавируса и подробный отчет Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) о том, сколько вакцинированных человек в Швейцарии заболели ковидом и в какой степени тяжести.

Всего просмотров: 1,232
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top