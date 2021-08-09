Фестиваль уличных мультфильмов приглашает русскоязычных детей и творческую молодёжь Швейцарии принять участие в конкурсе детской анимации.



Мальчишки и девчонки от 4 до 18 лет, а также их родители! Присоединяйтесь к фестивалю уличных мультфильмов!

В рамках конкурса анимации вы сможете создать собственные Простоквашино и показать их всей России! Представленные мультфильмы оценит жюри из режиссёров и художников киностудии «Союзмультфильм», преподавателей факультета мультимедиа и анимации ВГИКа. А для начинающих или желающих усовершенствовать свои навыки в анимации ребят – мастер авторских кукол Наталья Косухина проведёт онлайн-мастерскую по созданию мультипликационного фильма.

Вам предоставляется полная свобода творчества: анимационные картины можно создавать в любой технике, из любых подручных материалов, на любые темы - спорт, культура родного края, семья, летние каникулы... Можно также придумать и снять истории про Совёнка – это символ Фестиваля, или даже детективный мультфильм.

На конкурс принимаются работы, созданные не ранее 2020 года и опубликованные в открытых источниках до 31 октября 2021 года. Такие работы участникам нужно продублировать на личных страничках, аккаунтах родителей или педагогов в соцсетях Вконтакте, Instagram или Facebook, указав имя, возраст, страну и город, а также указав хештеги #фестивальуличныхмультфильмов #ФУМ. Другой вариант подачи заявки – через сайт фестиваля.

31 октября жюри подведёт итоги конкурса. Победители Фестиваля получат электронные именные дипломы, курс анимации из уроков от киностудии «Союзмультфильм», видео- и фоторедакторы для стационарных компьютеров от российского разработчика Movavi для съёмки и монтажа оригинальных сюжетов любых форматов с использованием фильтров и эффектов движения, книги от издательства «АСТ». А лучших авторов детективных анимаций представитель книжного бренда наградит специальными призами. Если среди победителей окажутся участники из Швейцарии, Наша Газета, один из медиа партнеров фестиваля, обязательно о них расскажет.

Подробные правила участия можно узнать на сайте проекта www.cartoonfest.mobi