Ассоциация по продвижению русской культуры в Швейцарии и Русский кружок Женевского университета приглашают вас на просмотр исторического драматического фильма режиссёра Андрея Смирнова, премьера которого состоялась в Москве 31 октября 2019 года. Вот как «увидел» картину почетный профессор Женевского университета Жорж Нива.



Андрей Смирнов, прославившийся в 1970 году фильмом «Белорусский вокзал», - один из наиболее известных и любимых российских режиссеров. Актер, писатель, постановщик, он – перфекционист, и каждый из его редких больших фильмов – это шедевр».



Картина «Жила-была баба» (2011) повествует о революции и гражданской войне в России сквозь призму жизни и жестокой судьбы русской крестьянки в период между 1909 и 1921 гг. Фильм «Француз» (2019) рассказывает о первой оттепели, последовавшей за смертью Сталина и ХХ съездом КПСС.



Действие происходит в 1957 году, когда французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Студент парижской Высшей нормальной педагогической школы, русский по матери, он поселяется в общежитии на Ленинских горах, но интересуется прежде всего балетом и Мариусом Петипа – одна из первых сцен фильма проходит в репетиционном зале Большого театра.



Один за другим, эпизоды пребывания Пьера в столице мирового социализма, где веет ветер перемен, выстраиваются в четкий и рельефный ряд: номенклатурная квартира в сталинской «высотке»; прокуренный подвал, где играют джаз, который и не запрещен уже, но и не разрешен; поездка в подмосковное Лионозово, где сформировалась группа из диссидентствующих художников и поэтов. Для зрителей, переживших этот период, все узнаваемо, восстановление реальности захватывает.



Встреча с двумя старыми сестрами-аристократками, спасшимися из Гулага, в их комнате в коммунальной квартире, дает начало главной интриге: Пьер ищет своего отца, узнав, что до отъезда в Берлин с советской дипломатической миссией и переселения во Францию у нее была связь в Ялте.



Старые дамы восхитительны. Но еще больше впечатляет отец, которого Пьер находит-таки с помощью КГБ. Аристократического происхождения, он отбыл срок в Гулаге под кличкой «граф», а теперь живет в полной безвестности, работая ночным сторожем в хлебопекарне. И как зеницу ока хранит в котомке листочек с математическими формулами, доказывающими существование Бога.



Фильм «Француз» позволяет нам увидеть оборотную сторону той первой оттепели. Похороны «графа» - большой кинематографический момент, когда зритель перемещается от блестящей Москвы к нищей, но прекрасной провинции.



Фильм посвящен памяти Александра (Алика) Гинзбурга, прославившегося составлением первого самиздатского альманаха «Синтаксис», в котором впервые опубликовался Бродский.



Да, первая оттепель закончилась, но победоносная буква V – последний знак, который посылает нам с экрана Андрей Смирнов.





Показ фильма «Француз» в оригинальной русской версии с французскими субтитрами состоится в понедельник, 16 марта, в 19.30 в Актовом зале (B106, Aula) центрального здания Uni Bastions (5, rue de Candolle). Вход свободный.









